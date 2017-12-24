KHK ile kadroya DİSK’ten tepki

Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenleme Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile karara bağlandı.

Buna göre, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi 4 Aralık 2017 itibariyle çalıştırılmakta olanları kapsayacak. İşçiler, 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

Taşerona KHK ile kadro verilmesine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, tepki gösterdi.

Düzenlemenin “sahibinden kaçırılarak” hiç konuşulmadan sonuca bağlandığının altını çizen Beko şunları söyledi: "Hiç olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin görüş ve önerileriyle tartışılması gerekirken Anayasa’ya aykırı bir şekilde kararlaştırıldı. Şimdi 90 günde taşerona kadro verileceği ifade ediliyor. Bizim anladığımız kadarıyla tüm kamu işçilerine kadro verilmeyecek. Belediye çalışanları bundan ayrı tutularak belediyenin taşeronu olarak kalacak. KHK ile taşeron düzenlemesinin nedeni tartışılmasının yapılmamasıdır."

DİSK olarak bugüne kadar yayımlanan tüm KHK’lerin iptalini istediklerini vurgulayan Beko, kimi işçilere kadro verilirken kimilerine de kadro verilmemesini “eşitsizlik” olarak değerlendirdi. “Fakatsız”, “amasız”, “şartsız”, kadro taleplerinin güncel olduğunu dile getiren Beko, yarın DİSK Genel Merkezi binasında düzenleyecekleri basın toplantısıyla kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyledi.