KHK ile daha pratik

Yılmaz, “Aynı düzenlemeler Meclis’te ele alınıyor, Meclis’in denetimine, takdirine açık düzenlemeler” dedi. Yılmaz dün düzenlediği toplantıda, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’nun devam ettiğini belirterek, gittikleri illerde vatandaşların, meslek kuruluşlarının ve belediye başkanlarının ekonomik beklentileri ve taleplerine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Yılmaz, 17 ilde bunu gerçekleştirdiklerini belirterek, 81 ili birkaç ay içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi. Bürokrasiden şikayet olduğunu da dile getiren Yılmaz, “Her ilde bürokrasinin yatırımcıyı desteklemesi, işlerini kolaylaştırması anlamında ciddi bir talep olduğunu görüyoruz” dedi.