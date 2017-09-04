Khedira’dan bin 200 çocuğa maç bileti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Alman oyuncu Sami Khedira, Almanya-Norveç maçı için kanser hastası ile maddi durumu iyi olmayan bin 200 çocuğa bilet satın aldı. bugüne kadar lmanya Milli Takımı’nda 70 maça çıkan Khedira, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda Almanya ile Norveç arasında oynanan karşılaşmayı, Stuttgartlı kanser hastası ile maddi durumu iyi olmayan bin 200 çocuğun da izleyebileceğini söyledi. Almanya Futbol Federasyonu ise Sami Khedira ve katkılarından dolayı 15 hayır kuruluşuna teşekkür etti.