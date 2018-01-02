Khat nedir?

Khat, yetiştirildiği bölge dolayısıyla Yemen otu adını taşımaktadır. Uyuşturucu niteliği taşıması nedeniyle bulundurulmasının yasak olduğu madde, Türkiye'de denetime tabi tutulmaktadır.

Kullananların üzerinde abartılı neşe, taşkınlık, bilinç bozukluğu gibi etkileri gösteren ve yanılsamaya neden olan bu bitki, Celastraceae familyasına dahildir ve literatürde Catha edulis ismiyle anılmaktadır. Ağızda çiğnendiğinde verdiği uyarıcı etkisinden ötürü Doğu Afrika ile Arap yarımadasında özellikle Yemen'de yetiştirilir.

Etiyopya ve Yemen'de bu bitkinin kullanımının 12 ile 17 arasında yasal olduğu iddia edilmektedir.