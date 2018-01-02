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    Khat nedir?

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Khat, insan üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle araştırılmaya devam ediyor. Yetiştirildiği bölge nedeniyle Yemen otu olarak da bilinen Khat bitkisi, yapraklarının çiğnenmesi ile etki sağlıyor. Peki, Khat nedir ve olumsuz etkileri nelerdir? İşte, Yemen otu olarak da bilinen Khat hakkında bazı kısa bilgiler

    Khat, yetiştirildiği bölge dolayısıyla Yemen otu adını taşımaktadır. Uyuşturucu niteliği taşıması nedeniyle bulundurulmasının yasak olduğu madde, Türkiye'de denetime tabi tutulmaktadır.

    Kullananların üzerinde abartılı neşe, taşkınlık, bilinç bozukluğu gibi etkileri gösteren ve yanılsamaya neden olan bu bitki, Celastraceae familyasına dahildir ve literatürde Catha edulis ismiyle anılmaktadır. Ağızda çiğnendiğinde verdiği uyarıcı etkisinden ötürü Doğu Afrika ile Arap yarımadasında özellikle Yemen'de yetiştirilir.

    Etiyopya ve Yemen'de bu bitkinin kullanımının 12 ile 17 arasında yasal olduğu iddia edilmektedir.

    Etiketler: khat nedir , khat yan etkileri
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