KGF’li kredimiz dünyaya örnek

BAŞBAKAN Binali Yıldırım Hazine kefalet desteği kapsamında kullanılan kredi miktarının 201 milyar liraya, kefalet büyüklüğünün ise 179 milyar liraya çıktığını belirterek, “Türkiye, Hazine kefaleti destekli kredi büyüklüğünde Güney Kore’yi geçerek ilk sıraya yükseldi. Başarıyla uyguladığımız bu sistem birçok ülkeye örnek oldu” dedi.

Başbakan Yıldırım, Hazine destekli kredi garanti sisteminin 2009 yılından itibaren uygulandığını hatırlatarak, sistemin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 2016 sonundan itibaren önemli mevzuat değişikliklerinin yapıldığını söyledi.

PORTFÖY GARANTİ SİSTEMİ

Böylece hem Hazine kefalet miktarlarının büyük boyutlara çıkarıldığını hem de sistemin işleyişi açısından etkinlik sağlandığını vurgulayan Yıldırım, Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF AŞ) arasında mart ayında imzalanan protokolle de yeni bir döneme girildiğini kaydetti. Başbakan Yıldırım, 200 milyar liraya çıkarılan Hazine kefalet limiti uygulamasının önemli etkilerinin bulunduğuna işaret ederek, sistemin hızlı ve etkin bir uygulama alanı bulmasının bir diğer nedeninin de portföy garanti sisteminin (PGS) hayata geçirilmesi olduğunu bildirdi. Bu düzenlemelerin ardından reel sektörün, ihtiyaç duyduğu finansmana Hazine destekli kredi garanti sisteminin etkin çalışmasıyla büyük oranda erişebildiğinin altını çizen Yıldırım, Sistem, tıkanma aşamasındaki kredi kanallarını açtığı gibi reel sektörün krediye ulaşımını da kolaylaştırdı” dedi.

322 BİN KREDİ

Yıldırım, 21 Ağustos itibarıyla kredi veren bankalara 190 milyar lira tutarında kefalet portföy limitinin tahsis edildiğine değinerek, “Hazine destekli kefalet desteği kapsamında kullanılan kredi miktarı 201 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kapsamda bankalarca 322 bin adet kredi sağlanırken, bu kredilere yönelik kefalet büyüklüğü 179 milyar liraya çıkmıştır” diye konuştu. Dünya genelindeki KGF’lerle kıyaslandığında, hazine kefaleti destekli kredi büyüklüğünde Türkiye’nin Güney Kore’yi geçerek ilk sıraya yükseldiğini dile getiren Yıldırım, Türkiye’de başarıyla uygulanan sistemin birçok ülkeye örnek haline geldiğini söyledi.

EN ÇOK KOBİ’LERE

HAZİNE kefalet tutarının yüzde 92.9’unun Portföy Garanti Sistemi yoluyla sağlandığını aktaran Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: “Bu kapsamdaki kredilerin yüzde 60.4’ü ilk defa kullandırılan, yüzde 25.6’sı ilave kullandırılan ve yüzde 4.3’ü ise teminatlandırılan mevcut kredilerden oluşuyor. Kredi kullanan firmaların risk gruplarına göre sınıflandırılmasına bakıldığında tamamına yakınının en az risk içeren birinci ve ikinci risk grubunda yer aldığı görülüyor. Kefalet tutarının yüzde 75’i KOBİ’lere, yüzde 25’i ise KOBİ dışı işletmelere sağlanmıştır. Kredilerin yüzde 87.5’i de Türk lirası cinsindendir.”

FİRMALARA ‘CAN SUYU’

YILDIRIM, sanayi üretiminde nisanda yıllık bazda yüzde 6.7, mayısta da yüzde 3.5 artış olduğunu hatırlatarak, “Son 7 aydır negatif seyreden perakende satışlarda mayıs ayında yıllık bazda yüzde 1.2 artış gerçekleşti” dedi. Türkiye’de Hazine destekli kredi garanti sisteminin daralan ekonomiye müdahalede önemli bir genişletici ve alternatif politika aracı haline geldiğinin altını çizen Yıldırım, sistemin firmalara “can suyu” olduğunu söyledi.