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KGF sürekli hale geliyor

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 23:03 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Kredi Garanti Fonu başlangıçta nakit sıkışıklığı içindi yeni karara göre bunu rotatif hale getiriyoruz. Kredi Garanti Fonu’nu mütemadi (sürekli, aralıksız) yapıyoruz. Bundan böyle KGF sürekli olarak dönen kredilerde kullanmak suretiyle piyasaya, işletmelerimize, üretim yapan firmalarımıza kaynak temin etmeye devam edecek” dedi.

KGF için bu yıl Hazine’nin kefaleti 250 milyar liraya çıkarılmış, 350 bin firma yararlanmış ve 220 milyar liralık kredi kullanılmıştı. Hazine’nin verdiği KGF kefaleti bankalara limit tahsis edilerek dağıtılmıştı. Bankalar da bu kefalete dayanarak kredi kullandırdılar. Yıldırım, Türk Eximbank’ın ev sahipliğinde düzenlenen 8. Aman Union Yıllık Toplantısı’nda, şunları söyledi:

“KGF’nin devreye alınmasıyla, 220 milyar lira bir kaynak 350 bin işletmemize aktarılmıştır. Böylece piyasalardaki nakit sıkıntısı, giderilmiştir. Bir karar daha aldık. Bu KGF başlangıçta o mevzi nakit sıkışıklığının giderilmesi için bir tedbir olarak öngörülmüştü. Aldığımız yeni karara göre, bunu rotatif hale getiriyoruz. Mütemadi yapıyoruz. Bundan böyle KGF sürekli olarak dönen kredilerde kullanmak suretiyle piyasaya, işletmelerimize, üretim yapan firmalarımıza kaynak temin etmeye devam edecek. Böylece ekonomideki büyüme, canlanma, üretim, ihracat, istihdamın süreklilik kazanması için ciddi bir kaynak oluşacak.”

Etiketler: Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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