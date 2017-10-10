'KGF kredilerinin geri ödemesi aksatılmamalı'

İlker Önel, ekonomi yönetiminin finansmana erişimde sıkıntı yaşayan şirketleri rahatlatmak için devreye aldığı Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri konusunda KOBİ’lere önemli uyarılarda bulundu. Sözkonusu kredilerin geri ödeme dönemlerinin geldiğini hatırlatan Önel, “Uzun vadeli düşünen ve kredibilitesinin bozulmasını istemeyen firmaların kredi geri ödeme süreçlerine dikkat etmesi gerekiyor. Aksi taktirde piyasadaki imajının bozulması sonucunda çeşitli kayıplarla karşı karşıya kalabilirler” dedi.

Önel, Hazine garantisinde kullandırılan kredilerin geri ödeme dönemlerinin geldiğini ve bazı firmaların geri ödemede güçlük çektiğine dikkat çekti.

FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİREN KAZANDI

Önel, “Genel anlamda Türkiye 2017 yılına iyi başladı. Hem büyüme rakamlarının % 5 gibi hatırı sayılır bir oranda olması, hem de özellikle sanayi üretimi ve ihracattaki artışlar iç piyasada bir rahatlatma yaşatıyor. Aynı zamanda gerek iç pazar, gerekse Avrupa pazarlarındaki talep artışları KOBİ’lere motivasyon ve bilançolarında artı değer sağladı. Tüm bunları değerlendirdiğimizde pazar fırsatlarını iyi değerlendiren, fuarları takip eden, hesabını kitabını iyi yapan tüccar hem istihdama hem de reel ekonomiye pozitif katkı sağladı. Aynı zamanda kullanılan krediler nakit akışının hızlanmasına ve yeni pazar ve müşteri arayışlarında değerlendirildi” diye konuştu.

Önel, uzun vadeli düşünen ve kredibilitesinin bozulmasını istemeyen firmaların kredi geri ödeme süreçlerine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Aksi taktirde geri ödemelerde yaşanacak sorunlar firmaların piyasadaki imajını ve itibarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ticaret hayatında da itibar çok önemli bir konu olduğu için bu da ister istemez ödemelerini aksatan firmalar açısından çeşitli kayıplarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir” dedi.