KGF ekonominin finansmanı için yeni bir yol'

Ertem Milliyet gazetesindeki köşe yazısında, "KGF Türkiye ekonomisi için bir "dönem" pansumanı olarak devreye sokulmuş bir yapı değildir... Türkiye'deki banka sistemi bu hususu çok iyi hesap etsin" diyerek şöyle devam etti:

"KGF ile ipoteğe dayalı çağ dışı teminatlandırma sisteminden proje risklerini kredi riskine dönüştüren, banka sisteminin alacak yapısını -dolayısıyla aktif tarafını- kuvvetlendiren yeni bir bankacılık anlayışına adım attık."

Ertem Mayıs ayında Reuters'a yaptığı açıklamada, KGF uygulamasının başarılı olduğunu belirterek, KGF'nin kalıcı olarak yeniden yapılanmasının gündeme gelebileceğini söylemiş; Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de ekonomiyle ilgili konulardan sorumlu olduğu Başbakan Yardımcılığı döneminde KGF'nin geçici olduğunu, kalıcı olmayacağını belirtmişti. (Full Story) (Full Story)

Bankaların kredilerini canlandırmak için yapılan çalışmalar kapsamında, KGF'nin sağladığı kefalet tutarı da 250 milyar TL'ye yükseltilmişti. Bankaların KGF destekli kredi verme iştahı artarken, KGF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre fon kapsamında 28 Temmuz itibarıyla yaklaşık 207 milyar lira kredi hacmine ulaşıldı.