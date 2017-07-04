Keyifli bir tatil için beslenme önerileri

AÇIK BÜFE AVANTAJINDAN FAYDALANIN

Her şey dahil hizmetlerinin yer aldığı bir otelde tatil yapıyorsanız ya da planlıyorsanız sınırsız içecek, bin bir çeşit yemek ve tatlının olduğu açık büfe deneyimi size tatil sonunda fazla kilolar, problemli bir sindirim sistemi olarak geri dönebilir. Oysa hazırlanması emek ve zaman gerektiren hemen hemen her çeşit yiyecek ve besin grubunun bulunduğu açık büfeler gün içerisinde düzenli ve dengeli beslenmek için iyi bir avantaj haline getirilebilir.

Her şey dahil hizmetlerinin yer aldığı otellerde dikkat edilmesi gereken en önemli şey tükettiğiniz yiyeceklerde porsiyon kontrolüdür.

Açık büfe yemeklerinde öncelikle ne yiyeceğinize karar vermeniz ve büyük tabak yerine küçük tabaklar tercih etmeniz, yiyecek miktarında aşırıya kaçmamanız için size kolaylık sağlayacaktır.

Öğle ve akşam yemeklerinde yemeğe öncelikle çorba, salata ve sebze yemekleriyle başlamanız, mide hacminizin dolarak daha çabuk doygunluk hissine ulaşmanızı sağlayacaktır.

Sebze yemeklerinin yanında mutlaka ızgara/fırında tavuk, balık ya da et gibi protein içeriği yüksek besinler tercih etmeniz kan şekerinizin daha dengeli olmasını ve tok kalmanızı sağlar.

Ekmek grubu seçeneğinizin kepekli ya da tam buğday olmasına dikkat etmelisiniz. 3 yemek kaşığı pilav veya makarna tüketiminin bir dilim ekmek yerine geçtiğini unutmamalısınız.

Yemeklerinizin yanında yoğurt ya da ayran tüketmeye özen göstermeli; kavurma, kızartma, fast food ürünleri ve hamur işlerinden mümkün olduğunca uzak durmalısınız.

Açık büfelerde diğer dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da tatlı tüketimidir. Çeşit çeşit tatlının yer aldığı büfelerde şundan da alayım, bunun da tadına bakayım derken bir öğünde 5-6 porsiyon tatlı tüketilebilmektedir. Tatlı tüketirken ortak bir tabak alın, tatlınızı arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşın, tadımlık yiyin. Sütlü, dondurma ya da meyveli tatlıları tercih etmeye çalışın.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN, ARA ÖĞÜNLERİ UNUTMAYIN

Genellikle tatil diye geç saatlerde yatıp öğle saatlerine doğru kalkıldığında kahvaltı öğünü atlanır ya da geç saatte yapılır. Kan şekeri dengesi, metabolizmanın yavaşlamaması, ruh ve beden sağlığı için tatil sürecinde de normal vakitlerde olduğu gibi uyku düzenine dikkat edilmeli, ana ve ara öğünler düzenli şekilde tüketilmelidir.

Kahvaltı olabildiğince erken saatlerde yapılmalı, tabağınızda yumurta ve peynir çeşitlerinden bulunmalı, yanında mutlaka domates, salatalık, yeşillikler gibi yaz sebzelerine yer verilmelidir.

Ayrıca kahvaltıda ya da ara öğünlerde tüketeceğiniz çiğ kuruyemişler, yarım yağlı süt, yulaf, kuru ya da taze mevsim meyveleri vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir.

Kahvaltıda bal, marmelat, reçel gibi şeker oranı yüksek besinleri bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz.

Özellikle yurt dışı tatillerinde kruvasan, poğaça gibi ürünler yerine peynirli hafif bir omlet ya da sütle birlikte şekersiz meyveli müsli tüketimini tercih edebilirsiniz.

Pankek, börek, poğaça, kruvasan, kek gibi besinleri haftada 2 veya 3’ü geçmeyecek şekilde, ekmek grubu besin porsiyonları yerine sayarak, ara öğünlerde ya da kahvaltıda tüketebilirsiniz.

TATİLDE HASTA OLMAYIN

Yaz tatilinde sıcaklık nedeniyle terleme dolayısıyla su ve mineral kaybı oldukça fazladır, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle kişiye ve yapılan aktiviteye göre değişmekle birlikte günde en az 2 litre su tüketilmelidir.

Şekerli, gazlı içecekler ve hazır meyve suları yerine sıvı ve mineral ihtiyacınız için ayran, doğal maden suyu, taze sıkılmış meyve suyu, doğal limonata gibi içecekleri tercih edin.

Tatilde diğer önemli konulardan birisi de alkol alımıdır. Alkol, vücuttan su atımına neden olur. Bu nedenle alkol tüketecekseniz eğer mutlaka su tüketiminizi artırmalı, meyve ya da tatlı porsiyonunuzu azaltmalı ve günde 1 kadehi geçmemeye çalışmalısınız.

Sıcak havalarda uzun süre açıkta kalan kremalı, soslu, mayonezli besin tüketimi ishal gibi sindirim sistemi problemlerine ve gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Bu nedenle özellikle mayonezli salata ve meze tüketimine dikkat edilmeli, bu tür yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Tükettiğiniz besinlerin hijyen koşullarında üretildiğine önem vermeli, az pişmiş ya da çiğ et yemekleri yemekten kaçınmalısınız.

Yazın araba, otel ve diğer ortamlarda bulunan klimaların etkisiyle yaz gribine yakalanmak tatilinizin bir kabusa çevrilmesine neden olabilir. Bu nedenle klimalar bilinçsiz kullanılmamalı ve bakımlarının düzenli olarak yaptırılması gereklidir.

Yaz aylarında grip gibi enfeksiyonlara yakalanmamak, vücut direncini artırmak, vitamin-mineral ihtiyacını tamamlamak için beslenmenize ek, hekim kontrolünde multivitamin kombinasyonları alabilirsiniz.

EGZERSİZ YAPIN, MUTLU OLUN

Deniz, kum, güneş konseptinde bir tatil yapmayı düşünüyorsanız bol bol yüzün. Yüzmek serinlemenizi, fazla miktarda kalori yakmanızı, kaslarınızı artırmanızı ve vücudunuzun sıkılaşmasını sağlar.

Eğer yurt dışı ya da yurt içi kültür gezisi tarzı bir tatil düşünüyorsanız yeni yerleri gezmek için bol bol yürüyün. Bunların dışında pilates, voleybol, tenis gibi egzersiz, oyun ve spor aktiviteleri de ruhen ve bedenen sizi rahatlatacaktır. Ancak bu tip aktiviteler güneş ışınlarının eğik geldiği vakitlerde, ana yemekten 1-2 saat sonra yapılmalıdır.