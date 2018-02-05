Keyfinizi hemen yerine getirecek 4 sandviç tarifi

ZEYTİN SALATALI VE SEBZELİ SANDVİÇ

Malzemeler (4-6 kişilik)

1 adet ekşi mayalı ekmek, 200 gram sele zeytin, 200 gram kırma zeytin, 1 dal kereviz, 1 orta boy havuç, 6 parça kurutulmuş domates, 5 dal taze kekik, 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, taze çekilmiş karabiber, 2 kırmızı salçalık biber, 3 yeşil dolmalık biber, 150 gram dil peyniri, 150 gram Kars gravyeri, 1 küçük demet roka.

Hazırlanışı

Ekşi mayalı ekmeğinin üst kısmından 3 santim kalınlığında bir parça (bu kısım kapak olacak) kesin. Ekmeğin sadece kabuğu kalacak şekilde içini düzgün bir şekilde çıkarın. Zeytin salatası için, zeytinlerin çekirdeğini çıkarıp bıçakla incecik doğrayın. Havucu temizleyin. Kereviz sapı, havuç, kuru domates ve kekiği kıyın. Zeytine ilave edin. Zeytinyağı ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Kırmızı ve yeşil biberleri közleyip kabuğunu soyun. Peynirleri ince dilimleyin. Roka yapraklarını temizleyin. Ekmekten hazırladığınız kasenin içini sırasıyla, zeytin salatası, yeşil biber, dil peyniri, zeytin salatası, kırmızı biber, gravyer peyniri, roka yaprakları ve zeytin salatası sıralamasıyla doldurun. Üzerine ekmekten kapağı kapatıp sıkıca streç folyoya sarın. 3 saat bekletin. Dilimleyip servis yapın.





Tarifte kullandığınız zeytin çeşitlerini damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Ayvalık zeytini, domat, çekişte, Edincik, eğri burun, halhalı, kalembezi ülkemizin dört bir yanında yetiştirilen ve zeytin salatalarınızda kullanacağınız zeytin çeşitlerinden sadece birkaçı. Ülkemiz hem yağlık hem de sofralık olmak üzere onlarca zeytin çeşidinin yetiştirildiği muhteşem bir coğrafya. Aynı şekilde peynir tercihinizi de zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Mevsimine göre sebzeleriniz de değişebilir. Sebzeleri közledikten sonra dilediğiniz baharatla harmanlayıp bir süre bekletirseniz daha yoğun lezzete sahip sandviçler hazırlayabilirsiniz.





TAZE PEYNİRLİ BAZLAMA SANDVİÇ

Malzemeler (6 kişilik)

1 adet bazlama, 40 gram tuzlu ve otlu tereyağı, 3 kabak, 2 büyük boy patates, sızma zeytinyağı, acı pul biber, taze çekilmiş karabiber, kuru nane, 8 marul yaprağı, 300 gram taze peynir.

Hazırlanışı

Kabakları iyice yıkayıp kurulayın. Patatesin kabuğunu soyun. Sebzeleri ince dilimleyin. Fırın tepsisine dizip üzerine zeytinyağı sürün. Pul biber, karabiber ve kuru nane serpip sebzeleri 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Bazlamayı enine iki parçaya kesin. Kesik yerleri üstte kalacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine hafifçe su serpip sıcak fırında ısıtın. Tereyağı sürün. Alt parçanın üzerine sırasıyla kabak dilimleri, dilimlenmiş taze peynir, patates dilimleri, taze peynir, marul yaprakları ve kabak dilimleri sıralamasıyla dizin. Üzerine diğer bazlama parçasını kapatın. Dilimleyip servis yapın.

Tuzlu tereyağı tam bir kahvaltılık lezzettir. Biraz baharat ve taze ot ile yağınızı aromalandırmaya ne dersiniz? Oda ısısındaki tereyağına istediğiniz baharat ve kıyılmış taze otu ilave edip iyice karıştırın. Bir parça yağlı kâğıt üzerine alıp rulo olacak şekilde şekillendirin. Derin dondurucu da saklayıp dilediğiniz büyüklükte keserek kahvaltı sofralarınızda yer verebilirsiniz.





LAHANALI PATATES MÜCVERLİ SANDVİÇ

Malzemeler (6 kişilik)

Ekmekler için 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık yoğurt, 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 50 gram ekşi maya, 2 su bardağı tam buğday unu, 3 su bardağı un. Mücver için 4 orta boy patates, 1 orta boy lahananın dörtte biri, 1 soğan, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar peyniri, 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı susam, 1 çay kaşığı tuz, karabiber. Sosu için 100 gram süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 24 parça kuru domates, sızma zeytinyağı, taze nane yaprakları.

Hazırlanışı

Sandviç ekmekleri için, ekşi mayayı yarım su bardağı ılık su ve 1 su bardağı un ile karıştırın. Üzerini bezle örtüp oda ısısında 8 saat bekletin. Kabaran mayaya kalan ılık su, süt, yoğurt, sızma zeytinyağı ve unları ilave edip 20 dakika yoğurun. Hamurun üzerini tekrar bezle örtüp iki misli kabarana kadar bekletin. Mayalanan hamuru 12 bezeye ayırın. Bezeleri un serpilmiş tezgâhta küçük bir tatlı tabağı büyüklüğünde, hafif oval olacak şekilde açın. Hamurların üzerini bir bez ile örtün. Fırını 220 derecede ısıtın. Tepsiye yağlı kâğıt yerleştirip dört hamuru aralarında boşluk kalacak şekilde tepsiye dizin (tepsiniz büyük ise daha fazla hamur dizebilirsiniz.) Sıcak fırında 10 dakika pişirin. Diğer ekmekleri de aynı şekilde pişirin. Mücverler için, patatesleri haşlayın. Lahana yapraklarını incecik doğrayın. Tuzlu kaynar suya ekleyip hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Süzgece alıp suyunu süzün. Patatesleri ılındıktan sonra rendeleyin. Lahana, rendelenmiş soğan, yumurta sarısı, süzme yoğurt, rendelenmiş taze kaşar peyniri, zeytinyağı, kıyılmış maydanoz, susam, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Harcı buzdolabında yarım saat bekletin. Mandalina büyüklüğünde parçalardan, yuvarlak, yassı köfteler hazırlayın. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Süzme yoğurda iki diş kıyılmış sarımsağı ekleyip karıştırın. Kurutulmuş domatesleri kaynar suda 5 dakika haşlayın. Suyunu süzün. Üzerlerine hafifçe sızma zeytinyağı gezdirip karabiber serpin. Nane yapraklarını temizleyin. Ilınmış olan ekmekleri kopmayacak şekilde ikiye kesin. Alt parçasına sarımsaklı süzme yoğurt sürün. Üzerine lahanalı patates mücverlerini yerleştirin. Sıralamayı kuru domates ve nane yapraklarıyla tamamlayın. Servis yapın.





Mücver harcını biraz fazla ölçülerde hazırlayıp şekillendirdikten sonra derin dondurucu da saklayabilirsiniz. Mücveri dilediğiniz her sebze ile hazırlayabilirsiniz. Patates ve beyaz lahana ile hazırlayacağınız mücver harcına bir miktar iri kırılmış ceviz ve tavada hafifçe kavrulmuş galeta unu ilave edebilirsiniz.





SEBZELİ VE BEYAZ PEYNİRLİ SANDVİÇ

Malzemeler (6 kişilik)

12 dilim keçi peyniri, 2 orta boy patlıcan, 2 orta boy kabak, 2 domates, 6 marul yaprağı, 1 diş sarımsak, taze çekilmiş karabiber, tuz, sızma zeytinyağı. Yuvarlak ekmekler için 50 gram ekşi maya, 100 mililitre ılık su, 100 mililitre ılık süt, 25 gram süzme yoğurt, 20 mililitre sızma zeytinyağı, 350 gram tam buğday unu, 200 gram un, yarım çay kaşığı tuz, 1 yumurta sarısı.

Hazırlanışı

Sandviç ekmekleri için, ekşi maya, 50 mililitre ılık su ve 100 gram unu hamur yoğurma kabında karıştırın. Üzerini bir bez ile örtüp oda ısısında 5 saat bekletin. 50 mililitre su, 100 mililitre süt, süzme yoğurt, zeytinyağı, tam buğday unu, kalan un ve tuzu ekleyip 20 dakika yoğurun. Hamurun üzerini bir bezle kapatıp mayalanması için sıcak bir yerde 3 saat bekletin. Hamuru küçük portakal büyüklüğünde bezelere ayırıp yuvarlayın ve hafifçe yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerini bir bezle kapatıp 30 dakika bekletin. Fırını 180 derecede ısıtın. Hamurların üzerine çok az su ekleyip çırptığınız yumurta sarısını sürün. Sıcak fırında 20-25 dakika pişirin. Izgara telinin üzerine alıp soğutun. Sandviç malzemeleri için, kabakları ve patlıcanları temizleyip incecik dilimleyin. Sarımsağın kabuğunu soyup bir tutam tuz ilavesiyle havanda ezin. Zeytinyağını ekleyip karıştırın. Bu karışımı sebzelerin üzerine sürün. Karabiber serpin. Sebzeleri fırında hafif çıtır olana kadar kızartın. Domateslerin de üzerine zeytinyağı sürüp fırında yumuşayana kadar pişirin. Ilınan sandviç ekmeklerini enine ikiye kesin. Alt parçanın üzerine sırasıyla domates, kabak, peynir, patlıcan ve marul yaprakları ve diğer ekmek parçalarını dizin. Servis yapın.

SANDVİÇİN TATLISINI DA SEVENLERE İSE BİR VİDEOLU TARİFİMİZ VAR