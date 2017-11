Scott, Aralık ayında gösterime girecek All The Money In The World filminden Spacey’nin sahnelerini çıkarma kararı aldı.



Christopher Plummer

Spacey’nin yerini ise 87 yaşındaki Christopher Plummer alacak. Filmde petrol zengini yaşlı bir adamı oynayan Spacey’ye makyaj yapılmıştı. Filmin 22 Aralık’taki gösterim tarihinin değiştirilmesi planlanmıyor. Ekip, Plummer’ın olduğu çekimleri yetiştirmeye çalışacak.