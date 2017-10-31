Kevin Spacey'ye eşcinsellerden tepki

İnsan hakları aktivisti Peter Tatchell, “Cinsel yönelimiyle uygunsuz davranışını birbirine karıştırıyor. Yaptığıyla eşcinselliğinin bir ilgisi yok” dedi.

LGBT lobi grubu Stonewall da bir açıklama yaparak “Normal şartlarda ünlülerin cinsel kimliklerini açıklaması halinde tebriklerimizi iletiriz ve rol modellerinin öneminden bahsederiz. Ancak Spacey’nin bunu açıklama zamanı LGBT topluluğu için zarar verici. Onun cinsel yönelimiyle karşılaştığı ciddi suçlamaların ilgisi yok ve bunları bir araya getirmek aşırı derecede zarar verici" ifadelerini kullandı.