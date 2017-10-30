Kevin Spacey kimdir? Eşcinsellik itirafı sosyal medyayı salladı

Ünlü Amerikalı aktör Kevin Spacey, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşcinsel olduğunu açıkladı. Sosyal medyanın en çok konuşulan ismi Kevin Spacey oldu. Peki Oscar ödüllü Kevin Spacey kimdir?

Oscar ödüllü ünlü Amerikalı aktör Kevin Spacey’in Twiter üzerinden eşsincellik itirafında bulundu. Daha önce tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Kevin Spacey, ‘Hayatımda hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkilerim oldu. Erkeklerle romantik ilişkiler yaşadım ve onlara aşık oldum ve şimdi de hayatımı eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçiyorum. Bu gerçekle açık ve dürüst bir şekilde yüzleşmeliyim, bu da davranışlarımı gözden geçirmek ile başlıyor.’ İfadelerini kullandı.

KEVİN SPACEY KİMDİR?

Kevin Spacey 26 Temmuz 1959’da New Jersey’ de doğdu. İki kere Oscar ödülü kazanmış Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmen.Kevin Spacey Fowler, teknik yazar olan Thomas Geoffrey Fowler ve sekreter olan Kathleen (Spacey)’in üçüncü çocukları olarak South Orange, New Jersey’ de doğmuştur. FOX News tarafından Amerikan Nazi Partisi üyesi olmakla suçlanan babası genellikle işşiz kalırdı, bu durum da ailenin sık sık taşınmasına sebep olurdu. Aile nihayet 1963 yılında Güney Kaliforniya’ya yerleşebilmiştir. Spacey Kaliforniya’da büyümüştür.



Televizyon ve sinema filmlerinde yardımcı oyunculuk yapmaya başlamadan önce kariyerine 1980’lerde tiyatro oyuncusu olarak başladı. 1990’larda oynadığı fimlerle büyük beğeni kazandı. 1995 yılında rol aldığı Olağan Şüpheliler filmindeki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu oscarını kazanarak kariyerinin zirvesine çıktı. Bu başarıyı 1999 yılında Amerikan Güzeli filmindeki sıradışı oyunculuğu takip etti ve bu filmi ile En iyi Erkek Oyuncu oscarını kazandı. Spacey, Se7en, Pay It Forward, The Usual Suspects, L.A. Confidential, ve en son filmi Superman Returns gibi iz bırakan birçok Hollywood filminde rol almıştır. Kendi seslendirmesi ile Call Of Duty Advanced Warfare’de Jonathan Irons isimli kötü karakter tarafından canlandırılmıştır.



18 Mart 2011’de, Netflix dizisi House of Cards’da Frank Underwood rolü için adı duyuruldu. 2013’te 65. Primetine Emmy Ödülleri’nde Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü’ne aday gösterildi. Bu bir internet televizyonu dizisi için ilkti. En sonunda 72. Altın Küre Ödülleri’nde drama dizileri için en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı ve 21. SAG Ödülleri için 2. sezondaki performansıyla SAG’ın Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildi.