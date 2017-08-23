Ketencik bitkisine üretim desteği

Yağlı tohum bitkilerinde dışa bağımlılığı azaltacak her türlü girişimin önemini vurgulayan DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, tarımı diğer yağ bitkilerine göre nispeten zahmetsiz ve masrafsız olan ketencik bitkisinin ülkemizin neredeyse tüm bölgelerinde yetiştirilebileceğine dikkat çekerek bu gelişmenin Türk çiftçisi ve Türk ekonomisi için umut verici olduğunu dile getirdi.

20 DÖNÜMLÜK ARAZİ

Avrupa’da yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen Türkiye’de bugüne kadar yalnızca devlet eliyle araştırma amacıyla ekimi yapılan ketencik bitkisi, geçtiğimiz nisan ayında Denizlili çiftçi Rıza Tanoğlu tarafından 20 dönümlük bir araziye ekilmişti. Denizli Çivril İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ve DB Tarımsal Enerji Firması yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk hasat geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Üretimi ülke geneline yaymak istediğini belirten Tanoğlu, önümüzdeki ekim döneminde 500 ton ürün almayı hedeflediğini söyledi. Hasadın ardından İzmir Torbalı’da bulunan fabrikada Rıza Tanoğlu ile bir araya gelen DB Tarımsal Enerji firması yetkilileri, Tanoğlu’na gerekli bilgi, teknik ve maddi desteğin sözleşmeli ekim kapsamında verileceğini ve hasattan elde edilecek ürünün satın alınacağını garanti ettiler.

SÖZLEŞME YAPILDI

Faaliyete geçtikleri 2007 yılından bugüne Türkiye’de yağlı tohum bitkilerinin ekiminin yaygınlaştırılması için sözleşmeli tarım desteği verdiklerini ifade eden Selçuk Borovalı, “2000’li yılların başlarında Aspir bitkisi kısıtlı alanlarda ekilirken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri ve sözleşmeli tarım faaliyetleri etkisiyle şimdilerde, ülkemizde yılda 50 bin tona yakın ürün elde edilir oldu. Bu başarının ketencik bitkisi için de tekrarlanabileceğini düşünüyoruz. Yağlı tohum bitkilerinde dışa bağımlılığın azaltılması yolunda gösterilen her türlü desteği önemsiyoruz” dedi. Zorlu iklim koşullarına dayanıklılık gösteren ketencik bitkisi ekiminin yaygınlaştırılmasının nadasa bırakılmış milyonlarca dönüm tarım arazisinin değerlendirilmesi konusunda çok önemli olduğunu ifade eden Borovalı, ketencik bitkisinin normal koşullarda 400-500 kg / dekar verim ve yüzde 30-35 yağ oranı ile hem yağ, hem de yem bitkisi olarak ülkemiz için değerli bir kaynak olduğunu dile getirdi.