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Keten İnşaat'ın sahipleri gözaltına alındı

Hurriyet.com.tr-AA
10 Ağustos 2017 - 10:48Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 12:13

Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza Keten ve Selahattin Keten gözaltına alındı. Dün akşam gözaltına alınan iki kardeşin dosyası ile ilgili gizlilik kararının verildiği öğrenildi.

Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza Keten ve Selahattin Keten ile bir firma çalışanı, organize suçlar şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Habertürk Gazetesi Muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre ise iki kardeş Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayeti kapsamında gözaltına alındı.

Hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Keten kardeşler dün akşam gözaltına alındı. Şirketten bir kaynak, Keten kardeşler dışında başka bir ismin gözaltına alınmadığını kaydetti. 

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmış 6'sı tutuklanmıştı.

DAVANIN SANIĞI İKİ KARDEŞİ SUÇLAMIŞTI

Cemil Candaş cinayeti ile ilgili açılan davanın sanıklardan Hacı Avcı geçen Mart ayındaki duruşmada şunları söylemişti: “Selahattin Keten, Hayri başkan (Hayri İnönü) dahil birçok kişiyle sorun yaşadı. Başkanla konuştum projenin olmayacağını söyledi. Ben de bunu anlattım Selahattin Keten'e. O da 'Ben bu başkan yardımcısını dövdüreceğim. Hayri başkan randevu da vermiyor' dedi. Cemil Candaş tehdit alıyordu zaten. Kendisi bana anlatmıştı. 'Burada 30 senedir bir çete var. Bunu kırmam gerekiyor' diyordu. İş, Keten'le çıkmaza girdiği için Selahattin Keten 'Onu dövdüreceğim. En azından bir yumruk attırayım' dedi. Ben de Engin Gölve'ye (davanın bir diğer sanığı) 'Bir müdür dövülecek' dedim. Sonra Selahattin'i arayıp 'Birini buldum ama nasıl olacak diyor' dedim. O da 'Rıza'yı göndereceğim' dedi. Olay olduktan sonra Selahattin Keten aradı beni. Neler olduğunu sordu. Rıza Keten'in ruhsatlı silahı vardı."


Keten İnşaatın sahipleri gözaltına alındı
Selahattin Keten (solda) Keten İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, kardeşi Rıza Keten ise şirkette başkan  yardımcısı olarak görev yapıyor. 

Keten İnşaatın sahipleri gözaltına alındı
Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016'da makamında öldürülmüştü.

 

Şişli Belediyesi cinayetinin ardında bu varmış 1 milyar dolar...Şişli Belediyesi cinayetinin ardında bu varmış! 1 milyar dolar...

 

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Etiketler: Selahattin Keten , Cemil Candaş , GÖZALTI
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