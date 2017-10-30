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Kestanenin faydaları nelerdir, zararları nelerdir?

Kış aylarında Türkiye'nin en popüler sokak yiyeceklerinden biri haline gelir kestane. Sokakta satılan çıtır çıtır mangalda pişmiş halinin yanı sıra, evlerde haşlanmış olarak da yenebilir. Peki bu kadar popüler bir yemiş olan kestanenin faydaları nelerdir?

Hürriyet Haber
30.10.2017 - 13:49 | Son Güncelleme :

Kestane tam bir lif, mineral, iyi yağ asitleri, vitamin, besleyici ve antioksidan madde deposudur.

Kestane, lif zengini olduğu için diyabetin önlenmesinde ve yönetilmesinde çok etkilidir. Zira kestane gibi lifli yiyeceklerin glisemik endeksi düşüktür. Bu da kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağladıkları anlamına gelir.

Kestanenin yapısında bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birebirdir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini desteklemesinin yanı sıra, vücuttaki serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde de önemli rol oynar. Bu da bağışıklık sisteminin patojenler üzerine odaklanmasına ve hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

Kestanenin faydaları arasında sayabileceğimiz bir diğer önemli nokta da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı deyince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik bütümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu iki mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür.

BAĞIRSAKLARA İYİ GELİR

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kestane, lif deposu bir yiyecektir. Lifler ise bağırsaklarda peristaltik hareketi tetikler. Bu kestanenin, bağırsak hareketlerini düzenlediği ve rahatsızlığı önlediği anlamına gelir. Lifler ayrıca yediklerinizdeki besleyici malzemelerin mümkün olduğunca fazla emilmesini de sağlar.

Kestanenin bir diğer faydası ise beyin fonksiyonlarını iyileştirmesidir. İçinde bulunan B vitaminleri, nörolojik gelişim ve fonksiyonla doğrudan bağlantılıdır. Dahası kestanede bulunan potasyum, beyne kan akışını artırır, sinir sisteminin sağlığını korur, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir.

Kestanenin faydaları nelerdir, zararları nelerdir

Kestane ayrıca antioksidan özelliğiyle kanserle sonuçlanabilecek hücre mutasyonlarını önler, yapısındaki potasyum sayesinde vücutta su akışını kontrol ederek tansiyonu düzenler ve kalp krizleriyle inmeleri önlemeye yardımcı olur. İçeriğinde bulunan kaliteli yağ asitleri de kolesterolü dengelemeye yardımcı olur, vücutta enflamasyonu azaltır ve kan pıhtılarının oluşma ihtimalini azaltır.

Peki bu kadar faydalı bir yemiş olan kestanenin hiç mi zararı yok? Maalesef var. Kestanenin zararları deyince ilk akla gelen, alerjiler olabilir. Kuvvetli bir alerjen olan kestane, özellikle diğer yemişlere karşı alerjiniz varsa, tehlikeli bir yiyecek olabilir.

ZEHİRLİ ATKESTANESİNE DİKKAT

Öte yandan kestanenin yenebilir kestane olmasına da dikkat edilmelidir.

Atkestanesi olarak da bilinen kestane türünün, yaprakları da meyveleri de zehirlidir. Eğer ağızdan alınırsa ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir.

Kestaneden zehirlenmenin işaretleri arasında karın ağrısı, böbrek sorunları, kasılmalar, zayıflık, koordinasyon kaybı, büyümüş göz bebekleri, kusma, ishal, depresyon, felç ve uyuşukluk bulunmaktadır.

Bu nedenle elinizdeki kestanenin gerçekten yenebilir bir yemiş olduğuna emin olmadan kesinlikle ağzınıza sürmeyin. Ağaçların bir arada bulunduğu yerlerde, bazen tatlı kestane ağaçlarının altına yuvarlanmış atkestanelerinin de bulunabileceğini unutmayın.

Etiketler: zehirli atkestanesi , atkestanesi zehirlenmesi
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