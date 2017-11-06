Kestane balı fiyatıyla cep yakıyor

Erfelek ilçesinde yetiştirilen kestanedeki rekolte düşüklüğü kestane balının fiyatına da yansıdı.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin Türkiye'nin kestane üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Bu yıl olumsuz hava şartları sebebiyle kestane ağaçlarının yeteri kadar çiçek açmadığını, bunun da bal üretimine yansıdığını belirten Koca, kovan başına üretilen bal miktarının 8 kilogram civarlarına kadar gerilediğini anlattı.

Geçen yıl ise kovan başına düşen bal miktarının 16 kilogram olduğuna işaret eden Koca, "Rakamların da ortaya koyduğu gibi rekoltede yüzde 50'ye varan düşüş söz konusu." dedi.

Koca, 2016 yılında 50 ton civarında bal üretimi yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yüzde 50 ve üzerinde bir düşüş göz önüne alındığında 20 ile 25 ton arasında bir rekolte söz konusu.

Kestane az ise balı da doğal olarak az oluyor. Bu yıl kestanede olduğu gibi balında da rekolte düşüklüğü var. O nedenle kilogram fiyatı yüksek seviyelere ulaştı.

Şu an bir kilo kestane balı 170 liradan satılıyor. Belki daha ucuz satanlar vardır ancak gerçek kestane balı bu rakamdan aşağı pek satılmaz. Bizim yöremizde fiyatlar hemen hemen aynı."

Kestane balının her zaman alıcısı olabildiğine dikkati çeken Koca, "Belirli insanlar fiyat ne olursa olsun bu baldan satın alıyor. Tabii ki fiyat çok yüksek olduğu için alım az oluyor. Biz isteriz ki bol olsun, herkes alsın ama hava koşulları bu yıl pek iyi gitmediğinden üretim az oldu." ifadelerini kullandı.