Kış mevsimiyle özdeşleşmiş bir meyve var ki, eskiden pek çok evde bulunan sobalar üzerinde kebabı yapılırdı onun. Evet, kestaneden bahsediyorum.

Peki ya, akşam keyifli keyifli yemeyi planladığınız kestane tatsız çıkarsa ya da o kadar özenmenize rağmen kabuğu soyulmazsa?

Keyfinizin kaçmaması için kestane alırken dikkat etmeniz gereken noktalar var.

Aldığınız kestanenin renginin güzel olmasına, kabuğunun parlak ve dış yüzeyinin pürüzsüz olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Rengi siyaha yakın olan kestaneleri almamaya özen gösterin. Kokusu da kestaneyi ele veren diğer bir özelliktir. Kötü kokan kestane çürüktür ya da çürümeye başlamıştır.

Mümkünse, alacağınız kestanenin tadına bakmanızı öneririm. Çünkü genel olarak pişirerek yediğimiz bu meyve, çiğken de tadıyla nasıl olduğunu gösterir. Yani çiğken acı olan kestane piştiğinde düzelmeyecektir.

Tadı ne kadar güzel olursa olsun piştiğinde iç kabuğu soyulmayan kestane de canınızı sıkabilir. Kestanenin iç kabuğunun ete fazla girmemiş olması da kestane alırken dikkat etmeniz gereken önemli hususlardandır.

Kestaneli buhara pilavı

Kestaneler keskin bir bıçakla boydan boya yarılır. Üzerine 6 su bardağı su ve 4 adet kesmeşeker eklenip düdüklü ya da normal tencerede haşlanır.

Süzülüp soyulduktan sonra bir kenarda bekletilir. Kestaneler fırında bilinen bir yöntemle de pişirilebilir.

Pirinç kaynar tuzlu suda 40 dakika kadar bekletilir.

Diğer taraftan, zeytinyağı geniş bir pilav tenceresine koyulup orta ısılı ateşte kızdırılır. İncecik yemeklik doğranmış soğanlar ve yıkanıp süzülmüş pirinç tencereye aktarılır. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak en az 6-8 dakika kavrulur.

Üzerine hemen kibrit çöpü formunda doğranmış havuçlar aktarılır. Karıştırılmaya devam edilerek 2 dakika daha kavrulur.

Sıcak et ya da tavuk suyu kavrulan havuçlu pirincin üzerine aktarılır.

(Et suyu ölçüsü pirincin tam iki katı olmalı. Yani 2 su bardağı pirince 4 su bardağı et suyu kullanılmalı.)

Tuz, kimyon ve yenibahar da serpiştirilip haşlanmış kestaneler ilave edildikten sonra karıştırılır.

Tencerenin kapağı kapatılıp orta ısılı ateşte, pilav suyunu tamamen çekip göz göz oluncaya kadar pişirildikten sonra ocağın altı kısılır.

Pilav kısık ateşte, 4-5 dakika daha pişirilip ocaktan alınır. Tencerenin kapağı açılıp kağıt havlu örtülür ve tekrar kapatılıp en az 20 dakika dinlendirilir.

Dinlenen pilav karıştırılıp servis tabağına aktarılır. İnce kıyılmış maydanozla süslenip ikram edilir.

Not: Bu pilava istenirse 500 gram kuzu kuşbaşı eti de koyulabilir. Et pilava kestanelerle birlikte ilave edilir.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

2 su bardağı lüks

baldo pirinç

2 adet uzun ince havuç

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 fincan zeytinyağı

4 su bardağı et

ya da tavuk suyu

150-200 gr

kestane

1 çay kaşığı tuz, kimyon, yenibahar