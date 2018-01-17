Kesme çiçek sektöründe 100 milyon dolarlık hedef

Türkiye’nin en önemli kesme çiçek üretim üssü Antalya’da 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları başladı. Bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle kesme çiçek sektörünün amiral gemisi ‘karanfil’ çiçeğinde hasat oranı yükseldi.

25 ÜLKEYE 35 MİLYON DAL İHRACAT HEDEFİ

Özellikle yılbaşında üreticisinin yüzünü güldüren karanfil, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de üreticinin yüzünü güldürecek. Hummalı bir hazırlığın başladığı karanfil seralarında ve işleme tesisinde işçiler buketleri sevgililer için hazırlıyor.

Türk işçisinin elinde şekil bulan rengarenk karanfiller Avrupa’da başta İngiltere, Hollanda ve Almanya olmak üzere 25 ülkeye ihraç edilecek. Yaklaşık 30 milyon dal kırmızı karanfil ve kesme çiçek çeşitleri yola çıkmaya başladı.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, 2017 yılında bekledikleri yüzde 20’lik ihracatın yüzde 5’te kaldığını bunun da sebebinin Rusya krizi olduğunu dile getirdi. Hedeflerinin yüzde 15 saptığını kaydeden Bağdatlıoğlu, "Yeni yıl, yıla umutla bakıyoruz.

Bu yıl da 100 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Üretim artışı ve yeni pazarların ortay çıkmasıyla bu hedefimize ulaşacak gibiyiz. Yılbaşı sevkiyatları bittikten sonra önümüzdeki en önemli günlerden birisi Sevgililer Günü’dür.

Türkiye’de Sevgililer Günü, zamanında kutlanırken, dünyada birkaç hafta erken kutlanmaya başlanılıyor. Biz de bunu bildiğimiz için hazırlıklarımıza başladık. Kırmızı renkli karanfil ve buketlerimiz dünya sevgilileri için hazırlandı. Birkaç gün içinde tır ve uçaklarla sevkiyata başlayacağız" diye konuştu.

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE 35 MİLYON DAL İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

Geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü’nde 30 milyon dal karanfil ihracat ettiklerini aktaran Bağdatlıoğlu, "Bu yıl 35 milyon dal ihracat hedefliyoruz, 10 milyon dolarlık geliri olacak.

25 ülkeye ihracatımız olacak. Havaların da sıcak gitmesiyle yüzde 50’lik bir üretim artışımız var. Bu artış tabi ki dünya pazarlarına da fazla girmemize neden olacak" dedi.

ÇİÇEKTE İTHALAT ELEŞTİRİSİ

Türkiye’de bazı çiçeklerin ithal edilmesini eleştiren Bağdatlıoğlu, "Ekvador, Kenya, Kolombiya’dan ithalat yapıyoruz. Türk sevgililere yabancı ülkelerin çiçeklerini veriyoruz.

Ama vatandaşlarımızı Türk çiçekleriyle buluşturmalıyız. Biz de vatandaşımıza ulaşmak için süpermarket ve çiçekçiler aracılığıyla, buketlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.