Keskin çizgileriniz var mı?

Ebru Yaşar: Net biriyim





Benim mutlaka keskin çizgilerim vardır. Griyi renk olarak çok severim ama hayatımda daha net bir insanımdır. Birini seviyorsam seviyorumdur, sevmiyorsam ise sevmiyorumdur ve mutlaka bir sebebi vardır.

Özge Ulusoy: Keskin çizgilerim dürüstlük ve güven





Hayatta siyah beyaz, iyi ve kötü şeklinde keskin çizgiler olduğuna inanıyorum. Ama açıkçası güzel ve çirkin diye keskin çizgiler olduğuna inanmıyorum. Benim keskin çizgilerim nelerdir dersek, dürüstlük ve güven konusunda keskin çizgilerim var.

Nursel Ergin: Seçimlerimde esnek davranırım









Hayata karşı siyah ve beyaz gibi çok keskin sınırlara sahibim diyemem. Ya ‘severim’ ya da ‘nefret ederim’ gibi tavırlardan pek hoşlanmıyorum, çünkü bu tarz insanların zor bir ikilemde kaldıklarını, bu yüzden de mutsuz olabileceklerini düşünüyorum. Ben de seçimlerimde genelde daha esnek davranıyorum.

İnsanın bir çizgisi, bir felsefesi olduğunu düşünüyorum. Ne zaman nereye varacağını bilmeli, hedefleri olmalı... Benim çizgim de bir yol gibi, keskin virajlar yerine düz geniş bir yol. Yumuşak dönüşleri olan, hatta zaman zaman taşlı topraklı yollara girip yeniden düzlüğe çıkan bir yol gibi...

Aydilge:

Ara tonları

seviyorum





Ben ara tonları daha çok seviyorum. Keskin hatlardan ziyade ara tonlar daha iyidir. Tabii ki hepimiz hayatta iyiyi, siyah ve beyaz gibi netlikleri tercih ederiz gibi görünse de bazen aşırı uçlar zararlı olabilir. Ama keskin çizgilerim vardır. Özellikle işim konusunda. Sırf para için istemediğim bir müziği yapmam mesela.

Şule Zeybek:

Hayat grilerden oluşur





Her karanlığın için de bir zerre de olsa aydınlık vardır. Her iyiliğin içinde kötülük olduğu gibi...

Yani siyah-beyaz birbirinden tamamen ayrışmaz. Ben ise hayatın grilerden oluştuğunu düşünüyorum. Sadece siyahın dozunu ne kadar artırırsanız karanlığa o denli yaklaşmış olursunuz.

Kendinizi arındırdığınız ölçüde de beyaza yaklaşırsınız. Benim hayata bakışımda keskin sınırlar yok. Ama yarı geçişken zarlı bir arkadaşlık balonum var. İçine sahici, samimi, dürüst ve beyaza yakın olanlar girebilirler.

Gülper Özdemir:

Siyah ve beyazı

renklendiriyorum

Kesin bir cevap vermek doğru olmaz. Bu düşünce de hayatın böyle olmadığını düşündürür. Hayat çok daha fazla şey sunar. Bunu nasıl gördüğün ise senin elindedir. Ben kesin ve keskin çizgilerle değil, daha fazla seçenek ile hayatın içinde olduğumu düşünüyorum. Hayatın siyah veya beyaz olarak sunduklarını renklendiriyorum. Ve herhangi bir durumun bu şekilde kesinlik içermediğini düşünüyorum.

Caner Şahin: Keskin çizgiler düşünceme uymaz





Benim düşünceme göre hayatta hiçbir şey birbirinden keskin çizgilerle ayrılamaz.