 Keşkek bir aşk yemeği

69. Frankfurt Kitap Fuarı’na Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle katılan Hürriyet yemek yazarı Sahrap Soysal, fuarın ‘30 Ülke 30 Mutfak’ konseptiyle açılmasının çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Bir ülke mutfağını tanımanın o ülkeyi tanımaya katkı sağladığını belirten Soysal, “Her ülke kendi yemeğini anlattı ve tanıttı. Ben de bakanlığın görevlendirmesiyle fuara katıldım. Çok memnunum. Dört yıl önce de yine Frankfurt’ta, ardından Londra Kitap Fuarı’nda yemek hazırlamıştım. Beş yıl Paris’te yaptım. Mutfağımızı anlatmayı, pişirmeyi, yedirip içirmeyi çok seviyorum” diye konuştu.

MİLLİ YEMEĞİMİZ OLDU

Fuarda, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne de giren keşkek yapıp dağıtan Sosyal, şöyle devam etti:

“Keşkek, aşure gibi milli yemeğimiz oldu. Hikayesi de çok güzeldir keşkeğin. Kadın ile erkeğin Anadolu’da birlikte hazırladıkları tek yemektir. Kadın, etleri hazırlar, bir gece önceden buğdayları suya koyar, ertesi gün bunları kazana boşaltır ve eşine der ki, ‘Sen gel gücünü ve kuvvetini kullanarak bunları döv.’ Erkek, 3-4 saat kadar o keşkeği döver, etle buğday birbirine iyice karışır, özü çıkar, macun gibi olur. Bana göre keşkek, kadınla erkeğin birleşmesi gibi bir şey. Bir aşk yemeği. Bu yüzden keşkek yaptım ve ziyaretçilerin çok hoşuna gitti. Güzel bir şov oldu. Keşke büyük tencerelere izin verilseydi. Herkese dağıtırdık. Daha çok zamanımız olsa, daha başka yemeklerimizi de tanıtabilirdik.”



Fuarda Mehmet Ali Çalışkan’a, Cezeri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Osman Subaşı ve Makine Teknikeri Özgür Canpolat eşlik etti.





EL CEZERİ’Yİ DÜNYAYA TANITIYOR

Kitap Fuarı’nda Cezeri şirketi, 1100 yıllarında Cizre’de yaşayan El Cezeri’nin kitabında anlattığı makineleri tanıtıyor. Amaçlarının El Cezeri’yi dünyaya film, yayınlar, belgeseler ve makinelerinin yeni yapımıyla tanıtmak olduğunu belirten Cezeri’ninsahibi Mehmet Ali Çalışkan, şöyle dedi:

“Biz, bilim insanları nerede yaşarsa yaşasın, tüm insanlık tarafından bilinsin istiyoruz. Kitabın yeniden tıpkı basımını gerçekleştirdik. Makinelerini inceleyip bilimsel eğitim materyaliyle bilim merkezleri ve müzelere veriyoruz. İlginenlerin hem bilim tarihi hem de mekanik bilgisi olsun istiyoruz. El Cezeri’yi çok katmanlı büyük bir eko sistemle dünyaya tanıtıyoruz. Türkiye’de ise aletlerin dijital sunumuyla birlikte El Cezeri müzesi olsun istiyoruz. Başta Arap ülkeleri olmak üzere bütün dünyadan ciddi teklifler alıyoruz.”

İlyas Karademir

BUCKINGHAM SARAYI’NA TAKVİM

İstanbul merkezli İmak matbaasının sahibi İlyas Karademir, başta İngiltere olmak üzere, Afrika, Belçika ve Türki cumhuriyetler dahil olmak üzere, farklı ülke ve kıtaların en büyük yayınevlerinin kitaplarını Türkiye’de bastıklarını söyledi:

“Biz, kataloglar, cumhurbaşkanlarına katma değeri yüksek deri kaplı kitaplar da üretiyoruz, önemli yazarların eserlerini de. Yalnızca Frankfurt Kitap Fuarı’nda yirminin üzerinde müşterimizle görüştük. Günlük 120 bin kitap tirajımız var. Sert kapakta kapasitemiz ise 50 bin. National Geographic ile Buckingham Sarayı’na takvimler hazırlıyoruz. Rusya ile işlerimiz yeniden işlev kazanmaya başladı. Dünyanın kitabını Türkiye’de bastığımız için mutluyuz.”



Nazlı Berivan Ak

İNSANLAR LEZZET AVCISI OLMAYI ÇOK SEVDİ

April yayıncılık edidörü Nazlı Berivan Ak, yayınevlerinin, kitapların telif hakkını yurtdışı yayınevlerine satma konusunda büyük başarı sağladığını söyledi. Ak, Özgür Mumcu’nun ‘Barış Makinesi’, Alper Canıgüz’ün ‘Cehennem Çiçeği’, Saygın Ersin’in ‘Piri Lezzet’, Sezgin Kaymaz’ın ‘Far Fara’ ve Afşin Kum’un ‘Sıcak Kafa’ adlı eserlerinin başta Almanca olmak üzere sekizden fazla dile çevrildiğini berlirti.

Saygın Ersin’in eserinde Osmanlı mutfağını öne çıkaran romanının çok beğenilenler arasında yer aldığını anlatan Ak, “İnsanlar lezzetin avcısı olmayı çok sevdi. Eserlerimiz seçkin standlarda hakettikleri yeri almaya başladı. Daha çok yazarımızın yabancı dillere çevrilmesi ve farklı ülkelerdeki okura ulaşmasını istiyoruz. Bunun için fuar boyunca var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

KİTAP FUARINDA BUGÜNKÜ PROGRAM

12.00-12.30: ‘Kriz Ülkesi Türkiye’ adlı kitabın yazarı Hasnain Kazım ile SPD federal milletvekili Dietmar Nietan konuşacak. (Vorwärt dergisi standı -3.0, B158)

12.30 – 13.00: Yazar Selim Özdoğan, ‘Wo noch Licht brennt’ adlı romanı anlatacak. (Haymon Verlag - 4.0, B33)

14.00: ‘Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat’ adlı panelde TAZ gazetesi editörleri Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir konuşacak. (Leseinsel - 4.1, D28)

17.00-18.00: Sansüre Karşı Kitaplar. Ragıp Zarakolu, Christoph Links, Kettly Mars konuşacak. (Forum Börsenverein - 3.1, H85

19.30: ‘Ahmet Telli’yle Şiir Akşamı’. Ahmet Telli şiirlerinden şarkılarıyla Aysun Kalmik. (Frankfurt Alevi Kültür Merkezi)

20.00: Caz konseri: Arto Tunçboyacıyan, M. Frey, D. Köseoğlu, M.Clouth, Chr. Hermann. (Internationale Theather Frankfurt)