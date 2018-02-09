Kesintiye karşı yüzecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ bünyesinde hizmete aldığı Hatay Dörtyol FSRU (Sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma ünitesi) terminaliyle, arıza, kısıntı veya rekor tüketim gibi durumlarda dahi sıkıntı olmadan doğalgaz talebini karşılayabilecek altyapıya ulaştı. 263 bin metreküp (m3) LNG depolama kapasitesi ile dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip FSRU tesisi (yüzer LNG terminali) olan Dörtyol FSRU, asgari 15 milyon, azami 20 milyon standart metreküp (sm3) günlük gazlaştırma kapasitesi ve gaz formundaki 167 milyon sm3 LNG miktarı ile dünyadaki standartların hayli üstünde bir tesis olarak kabul ediliyor.

GÜNLÜK KAPASİTE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, “Bölgesel krizlerden, kaynak ülkelerde yaşanabilecek kesintilerden ve anlık arızalardan etkilenmeyecek bir doğalgaz altyapısı hedefliyoruz” sözlerinin ardından altyapıda, hedeflenen ilk faz “Hatay Dörtyol FSRU” ile tamamlanmış oldu. 2016 başında 34 milyon m3 olan günlük LNG’den gazlaştırma kapasitesi yüzde 88 artışla 2016 sonunda 64 milyon metreküpe çıkmıştı. 2017 yılında yapılan yatırımlarla da, 117 milyon metreküpe ulaşıldı. 2016 başında Türkiye’nin LNG’den gaz sağlama altyapısında, günlük 16 milyon m3 gaz sağlama kapasiteli Egegaz Terminali ile 18 milyon m3 gaz sağlama kapasiteli Marmara Ereğlisi Terminali yer alıyordu.

2016 yılı sonunda günlük 20 milyon m3 gaz sağlama kapasiteli Türkiye’nin ilk FSRU terminali Aliağa’da devreye alınırken, diğer 2 terminaldeki 10 milyon m3’lük kapasite artışıyla, kapasite 64 milyon m3’e çıktı. 2017 yılında yapılan yatırımlar sonucunda, Marmara Ereğilisi günlük 37, Egegaz 40 milyon m3 kapasiteye ulaştı. 2. FSRU olan Dörtyol FSRU ile de 2 FSRU’dan sağlanan toplamda günlük 40 milyon m3 gaz sağlama kapasitesiyle, Türkiye, günde 117 milyon m3 LNG’den sisteme gaz sağlayacak kapasiteye ulaşmış oldu.

İLK DEFA BU KIŞ

Doğalgaz altyapısının güçlendirilmesinde LNG terminalleri büyük rol oynarken, doğalgaz depolama tesislerinin devreye alınması da önemli katkı sağladı. İlk kısmı devreye alınan Tuz Gölü depolama tesisi ve Silivri depolama tesilerindeki kapasite artışlarıyla, Türkiye’nin 2015 sonunda 190 milyon m3 olan ulusal şebekeye gaz sağlama kapasitesi 288 milyon m3’e ulaşmış oldu. Kış aylarında bazı ülkelerin gazda kısıntı ya da kesintiye gitmesi, tüketimin rekor kırması ya da yaşanan teknik arızalar nedeniyle demir-çelik sektörü başta olmak üzere, sanayi tesislerinde doğalgazda kesinti yaşanmak zorunda kalınıyordu. Devreye alınan bu yatırımlar ile Türkiye bu kış ilk defa, benzer teknik arıza yada kısa süreli kesintilere rağmen, vatandaşına ve sanayicisine eksiksiz, kesintisiz gaz arzı sağlamış oldu.

GÜNLÜK HEDEF 400 MİLYON M3

ENERJİ Bakanı Berat Albayrak, bölgesel sıkıntılar ve arızlardan kaynaklı kesinti döneminin sona erdiğini, artık kışları sanayicinin gazda kesinti olabilir mi riskinin bittiğini vurgularken, yeni hedeflerinin günlük 400 milyon m3’lük gaz sağlama altyapısına ulaşmak olduğunu belirtti. Bu kapasiteye ulaşmak için ise öncelik depolamaya verilecek. Daha önce 1 milyar m3 olarak açıklanan Tuz Gölü depolama tesisinin kapasitesi 5 milyar m3’e çıkacak. Silivri’de yapılacak kapasite genişlemesi ve yeni yatırımlarla Türkiye 20 milyar m3’lük doğalgaz depolama kapasitesine ulaşacak.