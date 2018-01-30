Kesintisiz ulaşım için ilk kazma vuruluyor

İhalesi geçen Nisan ayında yap-işlet-devret (YİD) modeliyle tamamlanan ve Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanmasına imkan tanıyacak 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu’nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak, Niğde-Gölcük Kavşağı’nda sona erecek. Ankara-Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla Kırşehir’e de ulaşılabilecek. Ankara-Niğde Otoyolu, Kızılırmak Nehri’ni geçerek, Kırşehir’in merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahalleleri civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.