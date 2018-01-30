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Kesintisiz ulaşım için ilk kazma vuruluyor

ANKARA
30.01.2018 - 21:59 | Son Güncelleme:

İHALESİ tamamlanan Ankara-Niğde otoyolunda ilk kazma, cuma günü Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da Ankara Gölbaşı’nda katılacağı temel atma töreniyle vuruluyor.

İhalesi geçen Nisan ayında yap-işlet-devret (YİD) modeliyle tamamlanan ve Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanmasına imkan tanıyacak 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu’nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak, Niğde-Gölcük Kavşağı’nda sona erecek. Ankara-Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla Kırşehir’e de ulaşılabilecek. Ankara-Niğde Otoyolu, Kızılırmak Nehri’ni geçerek, Kırşehir’in merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahalleleri civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

Etiketler: Ahmet Arslan , gazetehaberleri
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