Kesintisiz Londra-Pekin

AZERBAYCAN’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Özbekistan Başbakanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev katıldı. Erdoğan konuşmasında, BTK Projesiyle istikbal için önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, “Bu törenle Asya’yı, Avrupa’yı ve Afrika’yı birbirine bağlama hedefiyle başlatılan ‘Yeni İpek Yolu’ girişiminin halkalarından birini hizmete alıyoruz. BTK demiryolunun ilk seferinin gerçekleşmesiyle ‘Orta Koridor Projesi’nin en önemli ayağı tamamlanmış oluyor. Böylece Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolunun bağlantısı kurulduğunu da ilan ediyoruz” dedi.

ZEHMETLE YEYİLEN SOĞAN

Erdoğan, “Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır. ‘Zehmetle yeyilen acı soğan, minnetle yeyilen baldan şirindir’ (Zahmetle yenilen acı soğan, minnetle yenilen baldan tatlıdır) derler. Bu proje zahmetle, özveriyle, alın teriyle hayata geçirildiği için gerçekten çok kıymetlidir. Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin tamamlayıcısı niteliğinde birçok hizmeti halka sunduk. Marmaray hızlı tren hatlarının inşası, mevcut tren hatlarının yenilenmesi, İstanbul’a inşa ettiğimiz ve üzerinde raylı sistem geçişi de yer alan üçüncü köprü bunlardan bazılarıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin etkinlik ve cazibesini daha da arttırır”açıklamasını yaptı. Azerbaycan’ın Alat Limanı ile tüm Orta Asya Cumhuriyetlerini batı ulaştırma güzergahlarına bağlamış olduklarını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:

2034’TE 3 MİLYON YOLCU

“Aynı şekilde Türkmenistan’ı Türkmenbaşı Limanı üzerinden, Kazakistan’ı Aktau Limanı üzerinden Avrupa’ya bağlıyoruz. BTK Demiryolu Projesi 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Hattın kapasitesi 2034 yılında 3 milyon yolcu, 17 milyon ton yüke ulaşacak. Bunlar yük taşımacılığında maliyetleri ciddi manada düşürecektir.” Projenin öneminin tarihi İpek Yolu üzerinde zaman ve mesafe olarak nakliyatçılar için en avantajlı imkanları sunmasından geldiğini kaydeden Erdoğan, “Hızlı tren hatlarımızın tamamının devreye girmesinin ardından Çin’den gelen yük, BTK Projesi sayesinde orta koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa Birliği ülkelerine ulaşacak. Şu anda Çin üzerinde Avrupa’ya giden yük miktarı 240 milyon tonun üzerinde. Ülkelerimizden geçen orta koridordan bu yükün yüzde 10’unun taşınması halinde bile 24 milyon ton ilave yük taşımış olacak” ifadelerini kullandı.

BEŞERİ GELİŞİME KATKI SAĞLAYACAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, böyle bir hattın bölgeye getirisinin sadece ekonomik olmayacağının da altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Proje siyasi olarak barış, güvenlik ve istikrar, sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine de katkı sağlayacak. Bölgenin kadim devletleri olarak bizler dayanışma ve işbirliği içinde hareket ettiğimiz sürece çok daha büyük projelere imza atabiliriz.”

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan Başbakanı Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Aripov ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili katıldı.

ÇİN-AVRUPA ARASI 7 BİN KM KISALACAK

- Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı projesi, Türkiye’yi Gürcistan üzerinden Hazar Denizi’ne bağlayacak koridor oluşturuyor.

- Toplam uzunluğu 838 kilometre olan hattın 503 km’si Azerbaycan topraklarından geçiyor. 259 km’si Gürcistan’da, 76 kilometrelik bölümü ise Türkiye’de.

- Hattın Türkiye bölümünde dört istasyon, üç köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişinin sağlandığı tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

- BTK hattının Gürcistan kısmında 105 kilometrelik demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray yenilendi. Azerbaycan’da ise 503 kilometrelik demiryolu hattı projeye uygun hale getirildi.

- Başlangıçta yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak hat, 2034 yılı sonunda isi 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıyacak.

- İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin’e açılacak olan hat, yük taşıma sürelerini ciddi anlamda kısaltıyor.

- BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturması, proje ortağı Türkiye’nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

- Çin’den Avrupa’ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak.

- BTK güzergahında taşınacak ürünler, Çin’den Avrupa’ya demiryoluyla 15 günde ulaşabilecek.

BAZI YABANCI ÇEVRELER İNANMIYORDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu’nun Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin iradesi sayesinde gerçekleştiğini belirterek, “Bazı yabancı çevreler BTK’nın yapımına inanmıyordu. Fakat üç ülke güçlü irade ve güven olduğu zaman tüm işlerin yapılabileceğini gösterdi. Üç ülke bundan sonra da birlikte olacak ve birbirini destekleyecek. Bu proje ekonomik olanaklarımızı arttıracak” dedi.

ASYA İLE AVRUPA ARASINDA KÖPRÜ

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili,”BTK, Asya ile Avrupa arasında köprü oluşturdu. Bu proje ile yeni Avrasya köprüsünün temeli atıldı. Bu hat hem ekonomileri hem de vatandaşları birbirine bağlayacak”dedi.

ULAŞIM 2 KAT HIZLI OLACAK

Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, “BTK ile Çin’den, Orta Asya’dan Hazar’ı geçecek en kısa yolu sağlamış bulunmaktayız. Hazar üzerinden Doğu Avrupa’ya yapılan ulaşım 2 kat hızlı olacak” dedi.

BÖLGEMİZE REFAH GETİRECEK

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, “BTK bize Çin’den Avrupa’ya kadar kısa ve doğrudan ulaşım olanağı sunmaktadır. Nakliye hacmimizi arttıracağız. BTK’nın bölgemize refah getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.