Kesinleşti, Bursa'da üretilecek...

2012 yılından bu yana Bursa’da üretilen ve geçtiğimiz yıl Avrupa’da en çok satılan ikinci otomobil olan Renault Clio 4, bu yıl sonunda tamamen yenileniyor.

Bugün “Macron kriz yaratır mı?” başlıklı yazımda yıl sonunda üretimine başlanacak Clio 5’in (5.jenarasyon) yeniden Bursa’da üretilip üretilmeyeceğine ilişkin soru işaretleri olduğuna değinip 8 yıl önce Sarkozy ile yaşanan krizin tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizmiştim.

ÜRETİM KODU BJA

Bu yazımın ardından Renault’a yakın kaynaklardan müjdeli haber geldi. Bursa’da BJA kodu ile Clio 5 üretimi için çalışmalar çoktan başlamış. Yıl sonunda devreye girecek yeni modelin Oyak Renault’un Bursa fabrikasındaki üretim hatlarının kurulumu hızlı bir şekilde devam ederken, montaj hatlarının kurulumunda bir çok yerli ve yabancı firmanın çalıştığı da gelen haberler arasında.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Sarkozy gibi son dakikada bir kriz çıkartamayacağı çünkü gövde üretim hatlarının büyük bir kısmının tamamlandığı söyleniyor. Hatta çok yakında ilk prototiplerin üretimlerine başlanacağı ve bu kadar büyük bir yatırımdan geri dönülemeyeceği ifade ediliyor.







Yatırım tutarı hakkında ise bir açıklama yapılmazken mevcut Clio 4’ün üstünde olacağı iddialar arasında. Oyak Renault, 2012 yılında Clio 4’e 250 milyon Euro’ya yakın yatırım yapmıştı.







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