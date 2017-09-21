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    Hürriyet >Gündem>'Kesikbaş' yeniden

    'Kesikbaş' yeniden

    Nurettin ARKAN / DHA
    21.09.2017 - 23:25 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 23:25

    ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü Nurettin Gider’in (35) başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

    Nevin Yıldırım’ın 29 Ağustos 2012’de Nurettin Gider’i kayınpederi, kayınbiraderi ve kendi babası ile birlikte tasarlayarak öldürmüş olabileceği yönünde şüpheler bulunuyordu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde 14 Eylül’de görülen ve Nevin Yıldırım’ın avukatı Derya Demirkılınç’ın da katıldığı karar duruşmasının gerekçeli kararı, dün taraflara açıklandı.

    Avukat Demirkılınç, kararla ilgili, “Yargıtay, duruşmada yerel mahkemenin Nevin Yıldırım’ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, ‘Böyle bir kanaat oluştu ise bunun delilleriyle değerlendirilmesi gerektiğinden yargılama usulen yanlıştır. Yeniden yargılama yapılarak eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir’ kararı verdi. Dava dosyası yeniden Yalvaç’a ulaştıktan sonra diğer şüpheliler hakkında açılan dava dosyası ile birleştirilerek yeniden yargılama yapılacak” dedi.

    Etiketler: Cinayet , Yargıtay , gazetehaberleri
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