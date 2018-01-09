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    Kesik el indirimi bozuldu

    Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/DHA
    09.01.2018 - 22:46 | Son Güncelleme:

    ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 5 yıl önce eski sevgilisi Gizem Tunç ile onun yeni sevgilisi Murat Erdoğan'ı bağ evinde öldürmekle suçlanan Deniz Boyraz'ın 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Zonguldak 1. Ağır Ceza’da yargılandığı davada 'duruşmalardaki iyi hali' gözetilerek, aldığı 25'er yıldan toplam 50 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu.

    7 Eylül 2013 tarihinde Ereğli'de meydana gelen olayda Murat Erdoğan (29) ve Gizem Tunç (21), Erdoğan'ın dedesine ait bağ evinde kesici ve delici aletlerle öldürülmüştü. Olayla ilgili Gizem Tunç'un eski sevgilisi Deniz Boyraz’ın (26), askerlik yaptığı Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan izinli gelerek cinayetleri işlediği, delil bırakmamak için Gizem Tunç'un ellerini kesip, kıyafetleriyle birlikte yanına aldığı belirlenmişti.

    KAMU VİCDANINI YARALIYOR
    Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin 15 Kasım 2017 tarihli temyiz kararının sonuç kısmında, "Suçun işlenme biçimindeki hususiyetler, toplumda meydana getirdiği tepki ve infial, kamu vicdanını rencide edici niteliği, sanığın kişiliğindeki, geçmişindeki ve sosyal ilişkilerindeki olumsuz özellikler nazara alındığında, takdiri indirime müstahak görülmeyen sanık lehine, hak etmediği takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hükmolunmuştur" denildi.

    Etiketler: Cinayet , gazetehaberleri
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