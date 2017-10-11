Keşif faaliyeti devam ediyor

Timin, İdlib-Afrin sınır hattı üzerinde her iki tarafa da hâkim olması nedeniyle kurulacak kontrol noktalarından biri için Bereket Dağı mevkiini tercih ettiği belirtiliyor.

YEREL HALK DESTEKLİYOR

Timin çalışmaları sırasında yerel güçler ile halktan destek aldığı, herhangi bir zorlukla karşılaşmadığı bildirildi. Tim içinde kimi zaman görev değişimi yapıldığı, bu nedenle Türkiye’ye giriş çıkışlar olduğu öğrenildi. Sınır hattında tank ve Fırtına obüslerinden sonra ‘Sakarya’ olarak adlandırılan T-122 çok namlulu roketatarlar da konuşlandı. Bu roketatar sistemleri her türlü hava ve arazi şartlarında 3 kilometreden 40 kilometreye kadar etkili olabiliyor. Reyhanlı Kaymakamlığı sevkiyatın sağlıklı yürüyebilmesi için sınır hattına sivil girişleri yasakladı.