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    Keşif faaliyeti devam ediyor

    Uğur ERGAN / ANKARA
    11.10.2017 - 23:42 | Son Güncelleme:

    TÜRK Özel Kuvvetleri’ne bağlı keşif timinin İdlib bölgesinde çalışmaları dün de devam etti. Türk askerinin konuşlanacağı yerler ve geçeceği güzergâhlarla ilgili dört gündür çalışan özel kuvvet timinin, bölgenin kuzeyinde Afrin sınırına yakın yerlerde çalışmalarını önemli ölçüde tamamladığı, kuzeybatı istikametine doğru yönelmeye başladığı öğrenildi.

    Timin, İdlib-Afrin sınır hattı üzerinde her iki tarafa da hâkim olması nedeniyle kurulacak kontrol noktalarından biri için Bereket Dağı mevkiini tercih ettiği belirtiliyor.

    YEREL HALK DESTEKLİYOR

    Timin çalışmaları sırasında yerel güçler ile halktan destek aldığı, herhangi bir zorlukla karşılaşmadığı bildirildi. Tim içinde kimi zaman görev değişimi yapıldığı, bu nedenle Türkiye’ye giriş çıkışlar olduğu öğrenildi. Sınır hattında tank ve Fırtına obüslerinden sonra ‘Sakarya’ olarak adlandırılan T-122 çok namlulu roketatarlar da konuşlandı. Bu roketatar sistemleri her türlü hava ve arazi şartlarında 3 kilometreden 40 kilometreye kadar etkili olabiliyor. Reyhanlı Kaymakamlığı sevkiyatın sağlıklı yürüyebilmesi için sınır hattına sivil girişleri yasakladı. 

    Etiketler: TSK , İdlib , gazetehaberleri
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