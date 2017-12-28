Keşif 3 yıl sonra yapıldı

Tanıklar Kaçeroğlu’nun, kurşunla vurulduktan sonra taş ve sopalarla dövüldüğünü anlattı. Öte yandan, olay anına ait kamera görüntülerine ilişkin bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Kaceroğlu’nun bulunduğu noktaya, biri faili meçhul olmak üzere iki kişi tarafından ateş edildiği, ardından lincin yaşandığı tespit edildi.

Bornova’da 7 Ekim 2014’te HDP’nin Kobani hakkındaki basın açıklamasına katılan Kaceroğlu’nun içinde bulunduğu grup ile karşıt görüşlüler arasında taşlı bir kavga çıkmıştı. Karşıt gruptan açılan ateşle yere düşen Kaceroğlu, on gün komada kaldıktan sonra kurtarılamayarak, yaşamını yitirmişti. Kaceroğlu’ndan sonra dört sanık hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Üç yıl sonra mahkeme, geçen 24 Kasım’da, Kaceroğlu’nun öldürüldüğü Doğanlar Kapalı Pazaryeri’nde keşif işlemi yaptı.



'ARAMIZDA 2-3 METRE VARDI'



Tanık olarak dinlenen Murat Yıldırım, karşı sokaktan kalabalığın geldiğini belirterek, “Ben Hasan Aydemir’e ‘Ekrem’i alıp gidelim’ dedim. Hasan Ekrem’i almaya gitti. Sokaktan TOMA gözüktü. Önümden birisi ateş etti. Ateş etmesiyle Ekrem yere düştü” dedi. Aydemir ise kalabalıkla karşı karşıya kaldıklarını, TOMA’nın karşı sokağın başında bulunduğunu kaydederek, “TOMA’nın çıkışıyla silah sesleri patladı. Ekrem ile aramızda 2-3 metre vardı. Silah sesinden, karşı grubun bize doğru gelmesinden sonra ‘Haydi gidelim’ dediğim anda Ekrem yere düştü. Yere düşünce 2-3 metre kendisini çektim. Saldırı nedeniyle daha fazla çekemeyeceğim için Ekrem’i bıraktım” dedi. Ali Haydar Kaceroğlu TOMA’nın önünde, ellerinde sopa, bıçak ve tüfek taşıyan kişiler bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



“Ateş edilince ‘Kaçın’ diye bağırdım. Hasan, Ekrem’in vurulduğunu söyledi. Ekrem’in üzeri taş yığınıydı ve kan akıyordu. TOMA bize su sıktı. Tazyikli sudan dolayı gözümden yaralandım. Ekrem’i kaldırmamıza yirmi dakika müsaade edilmedi.”



Salih Kaceroğlu ise yerde yatan ağabeyine tekme atıldığını belirterek, “Vuranlarla boğuştuk. TOMA hem bana hem ağabeyime su sıktı” dedi. Hüseyin Birdal da linç anını şöyle anlattı:



“Elinde sopa bulunan, üstü çıplak şahsın Ekrem’e yerdeyken vurduğunu gördü. Onun haricinde, kilolu biri vuruyordu. Kanım dondu. Olay yerine babası geldi. Ellerinde telsiz olan sivil polislerle tartışıyordu. Ekrem’i arabaya bindirdik. Barikat vardı, yol kapanmıştı. Barikattaki karşı grubun elinde palalar ve sopalar vardı. Barikat açıldı ve hastaneye gittik.”

'İKİ KİŞİ ATEŞ ETTİ'



Bu arada, hazırlanan bilirkişi raporunda, sanık Raşit Aktaş’ın elindeki tüfeği grup arasında atış yapacak şekilde yatay şekilde tuttuğu ve pazar yerinden Kaceroğlu’nun bulunduğu noktaya ateş ettiği belirlendi. Aynı anda Aktaş dışında faili meçhul bir kişinin de silah sıktığı tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen bu kişinin görüntüsü elde edildi. TOMA’nın atış yapılan nokta ile Kaceroğlu’nun vurulduğu ve ardından linç edildiği noktaya bir dakikada ilerlediği ifade edildi. Murat Keskin’in, yerde hareketsiz yatan Kaceroğlu’nun kafasına tekme attığı, Kubilay Aktaş’ın ağır yaralı gence sopayla vurduğu, Suat Dinçer’in ise havaya ateş ederken görüldüğü saptandı. Kaceroğlu’nun vurulduğu anın görüntüsü ise bulunamadı.