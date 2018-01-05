Zenginlikler şehri Kayseri’yi keşfetmek için 7 neden

Geleneksel bir lezzet: Mantı

Mantının bir kaşığa 40 adet sığanı makbuldür. İşte, Kayseri’de mantıyı tam da böyle yiyeceksiniz. Çünkü mantı, burada bir sanat. Küçük taneleriyle ağızda dağılan Kayseri mantısının rakibi ise yok!

Tüyo: “Sucuklu mantı mı olur?” demeyin, onu da bir deneyin.