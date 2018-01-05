Zenginlikler şehri Kayseri’yi keşfetmek için 7 neden

Zenginlikler şehri Kayseri’yi keşfetmek için 7 nedenKAYDIR
Kayseri denilince insanın aklına hemen sucuktan pastırmaya, mantıdan yağlamaya enfes tatlar geliyor. Ama sadece yemek kültürü değil, her yeri zenginliklerle dolu bir şehir burası. Doğası, tarihi, mutfağı, gönlü zengin bir şehir Kayseri… İşte, Anadolu’nun bu modern kentini keşfetmeniz için 7 neden!
Milli Mücadele Müzesi
Bugün Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet veren Kayseri Lisesi’ni muhakkak gezin! Tüm yönleriyle Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısını ve milli mücadele kahramanlarını anlatan müzede, Sakarya Harbi'nde şehit düşen Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri anısına da okul bahçesinde bir anıt bulunuyor.
Tüyo: Sergilenen ekmek somunları, Kurtuluş Savaşı sırasında askerlere dağıtılan ekmeklerin formülünden Develi’de bir hanımefendiye hazırlatılmış ve 1 yılı devirmelerine rağmen hâlâ bayatlamamış!
Selçuklu Uygarlığı Müzesi
Kent tarihinden yola çıkarak Anadolu ortaçağına ve Selçuklu Uygarlığına odaklanan müze tematik bir yaklaşımla planlanmış. Bir kısmında Selçuklu Medeniyeti ile ilgili uygarlığı ön plana çıkaran müze, diğer kısmında ise şifahiye özelliğini ön plana taşıyor. Selçuklu Uygarlığı ile ilgili olan kısımda Selçuklu Kenti, mimarisi, sanatı, bilimi, giysisi, gibi unsurlar yer alırken; şifahiye ile ilgili kısımda ise hastalıklar, tedavi yöntemleri ve aletleri, bilginler, müzik ile tedavi, renk ile tedavi gibi kısımlar bulunmakta.
Tüyo: Müzikle tedavi bölümünde muhakkak biraz soluklanın; huzur verici…
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Bilim Müzesi
Örneğini ancak batı ülkelerinde görebileceğiniz bir yer burası! 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere, 55 bin metrekare alana kurulan Kayseri Bilim Merkezi'nde yaklaşık 100 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerinin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler (sanat atölyesi, fen bilimleri atölyesi, robotik atölyesi), bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane ve Türkiye'nin en büyük planetaryumu bulunuyor. Deprem simülasyonuna katılıp İzmit Depremi’nin nasıl hissedildiğini sarsıntılarla görebilirsiniz. Hortumun nasıl oluştuğunu, suyun nasıl donduğunu, kinetik enerjiyi, fırtınanın şiddetini yine burada deneyerek öğrenebilirsiniz.
Tüyo: Müzenin sıcak kanlı kedisi Atom’un başını okşamadan dönmeyin.
Geleneksel bir lezzet: Mantı
Mantının bir kaşığa 40 adet sığanı makbuldür. İşte, Kayseri’de mantıyı tam da böyle yiyeceksiniz. Çünkü mantı, burada bir sanat. Küçük taneleriyle ağızda dağılan Kayseri mantısının rakibi ise yok!
Tüyo: “Sucuklu mantı mı olur?” demeyin, onu da bir deneyin.
Pastırmanın anavatanı
Kayseri’ye geldiğinizde sadece pastırmayı yemekle kalmamalısınız. Pastırmanın nasıl yapıldığını da mutlaka görmelisiniz. Kayseri pastırmasına kurutma işlemi sırasında Erciyes'in doğal esintisinin lezzet verdiğine inanılıyor.
Tüyo: Aldığı pastırmayı kendi usulüne göre dinlendirme yöntemi olan ve çocukluğundan beri bu işi yapan Pastırmacı Fikret ilk durağınız olsun.
Develi cıvıklısı
Kayseri’ye gittiğinizde yol boyunca cıvıklı yapılan pide salonlarını göreceksiniz. İçlerinden bir tanesine girin zira hepsi güzel. Tüm parça etin çift bıçak arasında kıyılarak cıvık bir hal almasıyla yapılan bu pide, adını da tam olarak buradan alıyor. Cıvıklının pişirileceği fırın ise özel bir fırın. Fırının taşı Erciyes Dağı’nın Kartın Tepesi’nden getirilen ateş taşıdır.
Tüyo: Yanına en çok yakışan içecek, koyun yoğurdundan yapılmış, bol köpüklü yayık ayranı.
Dağların efendisi Erciyes
3.917 m. yüksekliği, bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile burası Kayseri’nin sembolü. Bu dağ için herkes “Yaklaştıkça uzaklaşır sana..” der. Mutlaka Erciyes Dağı’na çıkın ve çıkmaya çalıştıkça bunu bizzat yaşayın. Dünyanın en iyi kayak pistlerinden birini görmeden buradan gitmeyin.
Tüyo: Dağın doruğunda bulunan, Bizans rahiplerinin inzivaya çekildiği mağaralar, kötü hava şartlarında dağcılar için sığınak oluyor.
Kayseri, 6 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’da köklü bir geçmişe sahip.. Gerek kültür turizmi gerek doğa turizmi gerekse de Erciyes gibi nadide bir dağa sahip olması sebebiyle de kış turizmi bakımından çok önemli bir avantaja sahip olan Kayseri; kayak turizminin önemli bir yeri. Gelin hep birlikte Kayseri'nin değerlerini hak ettiği yere ulaştıralım!