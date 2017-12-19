Yüzde yüz bursa giden yolda atmanız gereken 5 önemli adım!KAYDIR
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Her öğrencinin hayali, kaliteli, dünya standartlarında, kendini geliştirebileceği, keşfedebileceği, eğlenirken öğrenebileceği, kısacası geleceği için en iyi okulda eğitim alabilmektir. Her veli ise çocuğunun geleceği için her zaman daha iyisini ister... Ancak bazen imkanlar el vermez ve pek çok başarılı çocuk avcumuzun içinden kayıp gidebilir.
İşte bu çocukları kazanmak ve onların başarısını daha da ileriye taşımak için yapılan Bursluluk Sınavları ve bu sınavlar karşılığında tanınan burs imkanları, daha iyi bir eğitim için çabalayan öğrenciler ve çocuğunu düşünen veliler için kaçırılmaması gereken fırsatlardır. Peki bu noktada sınavına katılmak istediğiniz okulu seçerken hangi önemli kriterleri gözetmeniz gerekir? Detaylar haberimizde…
Yabancı dil öğrenebilecek miyim korkun olmamalı!
İngilizce eğitimi şüphesiz her okulun önem vermesi gereken konuların başında gelmektedir. Burada size burs imkanı sağlayacak okulun İngilizce eğitimi hakkında şunları bilmelisiniz: İngilizce eğitimi haftalık kaç saat? İngilizce müfredatı her sınıfın düzeyine uygun mu hazırlanıyor? İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenme imkanın var mı? Okuldan mezun olduğunda yabancı dil konusunda yeterli seviyeye ulaşabilecek misin? Bildiğinle dünyaya açılabilme imkanı bulabilecek misin?
Bir okul size 22 saat yabancı dil eğitimi verip, D-mun konferansları düzenliyor, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ile şekillendirilmiş bir akademik müfredatla eğitim imkanı sunuyor, dünyaya açılmanızı sağlıyor, öğrenebilecek miyim sorusundan ziyade kaç dil öğrenebileceğim sorusunu sorduruyorsa o okulun bursluluk sınavına mutlaka katılın.
Hedef akademik başarın olmalı!
Sınavlar, tüm eğitim sistemlerinin su götürmez bir gerçeğidir. Öğrenciyi ölçmenin farklı bir yolu bulunana kadar da böyle devam edeceğe benziyor. İsimler değişiyor, içerik değişiyor, soru sayıları değişiyor, ama sınavlar her zaman varlığını koruyor. Burada önemli olan okulların sınav başarılarıdır. Bir okul, akademik sınavlarda yüzde ellinin üzerinde başarı elde ediyor, öğrencisini eğitimde bir üst basamağa yüksek başarı ile gönderiyor, mezun ettikten sonra da yurt dışında çok önemli okullara geçişine aracı olabiliyorsa o okulun bursluluk sınavına mutlaka katılın.
Dijital dünyada dijital eğitim almalısın!
Teknolojinin gelişmesi, dijital dönüşüm, yeni neslin dünyayı yeniden tanımlama ve uyum göstermesi konusunda en belirleyici etken. Bir okul; Kodlama ve Robotik dersleri ile eğitim veriyorsa, öğrenciler hem algoritmik düşünme becerisi hem de problemler karşısında yaratıcı düşünerek onları çözebilme becerisi kazanır. Fen ve teknoloji alanında eğitim veren bir okul öğrencilerine hayallerini üretebilme imkanı sağlar. Keşfedeceğin, geliştireceğin, üretebileceğin ve yeni beceriler kazanacağın bir dijital eğitim ortamı sunuluyorsa, o okulun bursluluk sınavına mutlaka katılın.
Hayatın boyunca ‘Nasıl Öğreneceğini’ bilmelisin!
Ne öğrendiğinizden ziyade nasıl öğrendiğiniz önemlidir. Bilgilerin kalıcı olması, uygulanan eğitim metotlarıyla alakalı bir konudur. Örneğin, öğretmeniniz yarın sınav yapacak. Siz bir gece öncesinden tüm kitabı ezberlediniz, sınava girdiniz ve 100 aldınız. Bunu başarı olarak tanımlayabilir misiniz? Bu noktada, 5 duyu ile öğrenme metodu ön plana çıkıyor. Yani duyarak, görerek kimi zaman eğlenerek, dokunarak, hissederek öğrenmekten söz ediyoruz. Bir okul, ezberci bir sistemden uzaklaşarak, geliştirdiği eğitim metotları ile bilgilerinizi nasıl kalıcı hale getireceğinizi ve hayatınız boyunca neyi nasıl öğrenmeniz gerektiği konusunda sizi aydınlatabiliyorsa o okulun bursluluk sınavına mutlaka katılın.
Eğlenmeli, öğrenmeli, yeteneklerini keşfetmelisin!
Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe gibi temel bilgiler edindiğiniz dersler tüm eğitim sistemlerinin, olmazsa olmazı. Bu dersleri öğrenmek her öğrenci için önemli bir gereklilik. Peki ya satrançta, basketbolda, yazarlıkta, yüzmede, müzikte, resimde ya da binicilikte çok iyiyseniz ve kendinizi bu dallarda geliştirmek istiyorsanız, bu ihtiyacınızı nasıl karşılayacaksınız? Okuldan kalan zaman sizin için yeterli olmayabilir. Ayrıca eğlenerek öğrenmek en güzel öğrenme şekli değil midir? Bir okul, hem derslerinize en iyi şekilde devam edebileceğiniz hem de sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında varlık gösterip, kendinizi geliştirebileceğiniz olanakları aynı anda sunabiliyorsa o okulun bursluluk sınavına mutlaka katılın.
DOĞA KOLEJİ BURSLULUK SINAVI’NA KATIL, %100'E VARAN EĞİTİM BURSUNU KAÇIRMA!
Anneler, babalar, öğrenciler… % 100’e varan burs imkanını kaçırmayın!
Doğa Koleji, başarınızı %100'e varan burs oranlarıyla ödüllendiriyor. Türkiye'nin en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışmak ve %100'e varan eğitim bursu kazanmak için Doğa Koleji Bursluluk Sınavı 13 Ocak'ta! Son başvuru 12 Ocak!
Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile başarıyı destekliyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 13 Ocak 2018 tarihindeki bursluluk sınavı, tüm Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı gerçekleşecek. Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre başarılı öğrenciler %100'e varan eğitim bursundan faydalanacak ve Türkiye'nin en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışacak.
Sınav Tarihi: 13 Ocak 2018
Saat: I. Seans - 9.30 / II. Seans - 13.00 / III. Seans - 15.00 (9, 10, 11. sınıf öğrencileri için)
Yer: Doğa Koleji Kampüsleri
Son Başvuru: 12 Ocak 2018 / Saat: 12.00