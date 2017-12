Yüzde yüz bursa giden yolda atmanız gereken 5 önemli adım!

Her öğrencinin hayali, kaliteli, dünya standartlarında, kendini geliştirebileceği, keşfedebileceği, eğlenirken öğrenebileceği, kısacası geleceği için en iyi okulda eğitim alabilmektir. Her veli ise çocuğunun geleceği için her zaman daha iyisini ister... Ancak bazen imkanlar el vermez ve pek çok başarılı çocuk avcumuzun içinden kayıp gidebilir.



İşte bu çocukları kazanmak ve onların başarısını daha da ileriye taşımak için yapılan Bursluluk Sınavları ve bu sınavlar karşılığında tanınan burs imkanları, daha iyi bir eğitim için çabalayan öğrenciler ve çocuğunu düşünen veliler için kaçırılmaması gereken fırsatlardır. Peki bu noktada sınavına katılmak istediğiniz okulu seçerken hangi önemli kriterleri gözetmeniz gerekir? Detaylar haberimizde…