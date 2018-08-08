Yüz tipine uygun güneş gözlüğü seçimini kolaylaştıracak tüyolar

Oval Yüz Oval yüz tipini belirlerken, nispeten keskin bir çene ve çok geniş olmayan alın dikkat çeker. Yüzün uzunluğu genişliğine oranla fazladır. Elmacık kemikleri dikkat çekicidir. Eğer oval yüz hatlarına sahipseniz oldukça şanslısınız Çünkü oval yüzlere neredeyse istenilen her model gözlük çerçevesi yakışır ideal yüz tipi olarak kabul edilir. Yumuşak köşeleri olan ve şakağa doğru yükselen kare şeklindeki çerçevelerde özellikle oval yüz tiplerine çok yakışmakta. Tek dikkat etmeniz gereken, yüzünüzün doğal orantısını bozacak çerçevelerden uzak durmak.