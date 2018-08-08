Yüz tipine uygun güneş gözlüğü seçimini kolaylaştıracak tüyolar

Özellikle güneşli yaz aylarında en çok ihtiyaç duyduğumuz aksesuarımız olan güneş gözlüklerini seçmek keşke beğenmek kadar kolay olsa. Yüze uygun seçilmeyen bir güneş gözlüğü, dış görünüşün bütün güzelliğini bir anda bozabilir.
Gözlük alırken sezonun trendi olan ama yüzünüze oturmayan güneş gözlüklerini kullanmak yerine, gözlük çerçevesi boyutlarının yüzünüz ile uyumlu olanını tercih etmelisiniz. Yüz tipine uygun güneş gözlüğü seçimini kolaylaştıracak püf noktalarını sizler için derledik.
Oval Yüz
Oval yüz tipini belirlerken, nispeten keskin bir çene ve çok geniş olmayan alın dikkat çeker. Yüzün uzunluğu genişliğine oranla fazladır. Elmacık kemikleri dikkat çekicidir. Eğer oval yüz hatlarına sahipseniz oldukça şanslısınız Çünkü oval yüzlere neredeyse istenilen her model gözlük çerçevesi yakışır ideal yüz tipi olarak kabul edilir. Yumuşak köşeleri olan ve şakağa doğru yükselen kare şeklindeki çerçevelerde özellikle oval yüz tiplerine çok yakışmakta. Tek dikkat etmeniz gereken, yüzünüzün doğal orantısını bozacak çerçevelerden uzak durmak.
Yuvarlak Yüz
Yuvarlak yüzlerde yüzün uzunluğu ile genişliği arasında neredeyse fark yoktur. Yanaklar dolgundur ve yüz daire şeklindedir. Eğer yüzünüzün bölgeleri birbirinden daha geniş değilse yuvarlak yüz tipine sahipsiniz. Yuvarlak bir yüze sahipseniz, seçeceğiniz modeller yüzünüzde zıtlığı yakalamalı. Özellikle yüzünüzü daha uzun gösterecek olan kare ve dikdörtgen çerçeveli modelleri tercih etmelisiniz. Yuvarlak, küçük ve aşağı doğru genişleyen gözlük çerçeveleri yuvarlak yüzler için tercih edilmemeli.
Kare Yüz
Uzunluğu ve genişliği hemen hemen aynı olan yüz tipidir. Yüz hatları sert ve belirgindir. Alın, elmacık kemikleri ve çene köşelerinizin genişliği aynıysa eğer yüzünüzü ovalleştirecek gözlükleri tercih etmelisiniz. Gözlük çerçevesi seçiminiz, yüzünüzdeki köşeleri yumuşatacak olan ince ve kıvrımlı çerçevelerden yana olmalı. Geometrik ya da dikdörtgen çerçeveler kesinlikle tercihiniz olmamalı. Kedi gözü tarzı ve yuvarlak çerçeveler size çok yakışacaktır.
Elmas Yüz
Eğer alnınız dar, çene yapınız küçük ve sivriyse elmas yüz şekline sahipsiniz. Elmacık kemikleriniz dikkat çeker, yüzünüzün en geniş kısmını oluşturur. Seçeceğiniz gözlük modeli alnınızı ve çenenizi geniş, şakaklarınızı dar göstermelidir. Üst kenarı belirgin çerçeveler seçmek alnınızı geniş gösterecektir. Üst kısmı ağır ve köşeleri vurgulanan gözlükler size en uygun modeller. Düşük saplı modelleri ve desenli gözlükleri tercih etmemenizde fayda var.
Dikdörtgen Yüz (Uzun yüz)
Yüzün uzunluğu genişliğinden daha fazladır. Dikdörtgen yüz şekline sahipseniz yüzünüzü yumuşatacak olan yuvarlak modeller size göre diyebiliriz. Geniş çerçeveli modelleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Seçtiğiniz modellerin yatay olması, yüzün aşırı uzunluğunu gizlemeye yardımcı olur. Kedi gözü modeller, oval veya geometrik şekilli çerçeveler uzun yüz tipleri için mükemmel olacaktır. Kalın ve desenli gözlük sapları yerine daha ince, gösterişten uzak gözlük sapları yüzünüzü daha kısa göstermenizi sağlar. Önemli olan göz çevrenizden, küçük ve dar çerçeveleri tercih etmemek olacaktır.
Kalp Şeklinde Yüz
Alt kısmı dar, üst kısmı geniş olan yüz tipidir. Yani; alın ve yanaklar geniş, çene dar ve sivri olur. Çerçevenin üst kısmı çok detaylı olmayan köşeli gözlükler yüzünüzü dengeleyecektir. Küçük, yuvarlak çerçeveler size çok yakışacaktır. Elmacık kemiğinizin altında kalan bölgeye hacim vermek için üst kısmı ince, alt kısmı kalın modeller tercihiniz olmalı.Tam anlamıyla estetiği yakalamak için, seçeceğiniz çerçeveler göz seviyesinin altında kalan hattı geniş göstermeli ve dar çenenizi dengelemeli.
Ters Üçgen Yüz
Alın geniş, elmacık kemikleri çıkık, çene dar olur. Geniş olan alnı daha dar göstermeye yardımcı modelleri tercih etmelisiniz. Alt kısmı daha geniş olan çerçeveler, alçak saplı gözlükler yüzünüzde dengeli bir görüntü oluşturmanızı sağlar.
Üçgen Yüz (Armut Yüz)
Çene ve yanaklar geniş, alın ise dar yapıda olur. Çeneye doğru genişleyen bu yüz tipinde önemli olan, yüzün üst kısmını ve göz çevresini vurgulayan modelleri tercih etmek. Alnınızı geniş gösterecek düşük saplı çerçevelerden uzak durmalısınız. Tercih edeceğiniz gözlük, şakaklarınız ile aynı hizada veya çene genişliğinizde olmalı. Çerçevesiz modeller bu yüz tipine oldukça uygun. Yüzünüzün daha dar kalan kısmına hacim katacak, yarım çerçeveleri de tercih edebilirsiniz. Pilot tipi gözlükler ve kedi gözü modeller size çok yakışacak.