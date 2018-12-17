Yılbaşı alışverişinizi aceleye getirmeyin! İşte keyifli alışveriş için öneriler…

Pek çok markayı bir arada bulabileceğiniz AVM'lerde, hangi markanın yılbaşı için hangi ürünü ön plana çıkardığını ve nasıl bir indirim uyguladığını daha kolay kıyaslayabilirsiniz. Böylelikle daha hesaplı alışveriş yaparsınız.