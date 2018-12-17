Yılbaşı alışverişinizi aceleye getirmeyin! İşte keyifli alışveriş için öneriler…KAYDIR
Yeni yıl öncesi sevdiklerini mutlu etmeyi kim istemez ki? Zaman da giderek daralıyor... Bir an evvel alışverişi tamamlamak şart! İyi ama nasıl? Neyse ki alışveriş merkezleri bu anlamda hayatı kolaylaştırıyor. Yılbaşı alışverişlerini alışveriş merkezlerinde yapmanın en önemli 5 nedenini sizin için listeledik.
Herkes için en ideal hediyeyi bulmakta zorlanmazsınız
Giyimden aksesuara, ev tekstilinden teknolojik ürünlere kadar her şeyi bulabileceğiniz AVM'lerden alışveriş yapmak son derece pratiktir. Çünkü burada tüm sevdiklerinizi mutlu edecek bir şeyler mutlaka vardır.
Akşam geç saatlere kadar açık olduğundan alacaklarınızı aceleye getirmezsiniz
Eğer iş çıkışı alışveriş yapacaksanız caddelerdeki mağazaları gezerken acele etmek zorundasınızdır. Akşam saat 22.00'a kadar açık olan AVM'lerde böyle bir derdiniz olmaz. Üstelik keyifle dilediğiniz menüyü seçerek akşam yemeğinizi yiyebilir, çocuğunuzu oyun parkına bırakıp onun da eğlenceli bir zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.
Markaların yılbaşı indirimlerini daha kolay takip edebilirsiniz
Pek çok markayı bir arada bulabileceğiniz AVM'lerde, hangi markanın yılbaşı için hangi ürünü ön plana çıkardığını ve nasıl bir indirim uyguladığını daha kolay kıyaslayabilirsiniz. Böylelikle daha hesaplı alışveriş yaparsınız.
Yorulduğunuzda dinlenmeniz için uygun alanlar bulmada zorlanmazsınız
Bi anda tüm sevdiklerine hediye düşünmek ve almak hem zihnen hem de bedenen yorucudur biliriz. AVM'lerde yer alan dinlenme alanları, kafe ve restoranlar bu anlamda hayat kurtarır.
Yılbaşı fırsatlarından yararlanarak muhteşem hediyeler kazanma fırsatınız olur
Avm içinde yer alan mağazaların indirimlerinin yanı sıra ayrıca AVM özelinde yapılan indirim ve hediye kampanyalarından yararlanabilir; hatta belki de AVM'nin otomobil hediyeli kampanyasının kazananı olarak kendinizi de ödüllendirme şansı yakalayabilirsiniz.
İstMarina Alışveriş Merkezi‘nde yapacağınız toplamda 150 TL ve üzeri alışverişe Porsche Macan kazanma şansı!
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte büyük bir kampanya başlatan İstMarina AVM, 15 Kasım 2018 – 15 Mart 2019 tarihleri arasında İstMarina AVM’den 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine çekilişle son model Porsche Macan marka otomobil kazanma imkânı veriyor. İstMarina AVM'nin sürprizleri bununla da bitmiyor! Aynı zamanda ‘kazançlı alışveriş’ mottosuyla başlattığı kampanya kapsamında, AVM içerisinde yer alan tüm markalarda yüzde 70’e varan indirim fırsatları sunuyor.