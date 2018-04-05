YATIRIMCILAR İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT...
Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!KAYDIR
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Üniversitelerin sürekli yaygınlaştığı, üniversite okuyanların sayısının da buna bağlı olarak arttığı ülkemizde, bugüne kadar üniversite öğrencilerinin konaklama sorununa kalıcı bir çözüm üretilemedi. Özellikle sınırlı bir kapasiteye sahip olan öğrenci yurtları, yoğun ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor. İşte bu sorundan hareketle yeni bir proje yepyeni bir kavram hayatımıza giriyor: 'Öğrenci Evleri'… Bu projede amaçlanan, hem gençlerin öğrenim hayatları boyunca hak ettikleri şekilde yaşam standartlarını yükseltmek, hem de yatırımcılar için kazançlı bir alternatif sunmak. Peki, hem yatırımcıların hem de öğrencilerin hayatını değiştirecek ‘Öğrenci Evleri’ ne gibi avantajlar sağlıyor? Detaylar haberimizde…
YATIRIMCILAR İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT...
Düzenli ve artan kira geliri…
'Öğrenci Evleri', yatırımcılar için de çok cezbedici avantajlar sağlamakta… Bunların başında düzenli ve artan kira geliri geliyor. Özellikle yurt sayısının ve fiziki koşulların yetersiz olduğu bölgelerde yeni, modern ve öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde projelendirilmiş yaşam alanlarına talep artıyor. Bu durum da, hem öğrencilerin hem de yatırımının karşılığını düzenli kira geliriyle alan yatırımcının yüzünü güldürüyor.
Alternatif bir yatırım imkanı…
AVM, ofis ve konut stoğunda belli bir doygunluğa ulaşan gayrimenkul pazarında en karlı yatırım aracı olarak ‘Öğrenci Evleri’ ön plana çıkıyor. Türkiye’de uluslararası bir marka tarafından işletilecek, kampüs şeklinde tasarlanmış sadece öğrencilerin kalabileceği bu öğrenci evleri, değeri her geçen gün artan, aynı zamanda talebin hiç bitmeyeceği bir yatırım imkanı olma özelliği taşıyor.
Yatırımın hızlı geri dönüşü
Öğrenci Evleri, 8 yıl gibi kısa bir sürede küçük yatırımları büyük getirilere dönüştüren ve 8 yılda geri dönen alternatif ve dinamik bir yatırım fırsatı sunuyor. Hatta, konut değerinin artış oranı (proje tamamlandığında en az lansman fiyatına oranla %50 değer artışı) ve 20 yıl süreyle kiralama fiyatının kademeli olarak artışının hesaba katılmasıyla geri dönüş süresi 8 yılın altına dahi düşebilmektedir.
ÖĞRENCİLER İÇİN BENZERSİZ BİR YAŞAM DENEYİMİ...
Ev sıcaklığında bir yaşam…
Öğrenci Evleri’nde her şeyden önce çok modern ve titizlikle takip edilen bir hizmet sunuluyor ve güvenlik ve temizlik ön planda… Çamaşır ve ütü hizmetleri gibi hizmetler ile öğrencilerin çalışmalarına daha fazla zaman ayırabilecekleri bir yaşam tarzı sunuyor. Bu evlerde yaşayan öğrenciler kendilerini evlerinde hissedecekleri ayrıcalıklı bir yaşama adım atıyorlar.
Fonksiyonel yaşam alanı…
Öğrenci Evleri, Sakarya Üniversitesi’nin yanı başına 29 bin m² arsa üzerine kampüs şeklinde tasarlanan ilk özel öğrenci evi projesi olma özelliğine sahip. 45 m² ve 90 m² tip seçenekleri ile bu evler sıcak, rahat ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor.
Öğrencilere özel tasarlandı…
Özel kütüphanesi dışında üniversite öğrencilerinin bölümlerine ve ihtiyaçlarına uygun çalışma odalarını ve alanlarını da kampüs bünyesinde sunan Öğrenci Evleri; sadece eğlenceye ve konfora değil, eğitime de farklı ve ayrıcalıklı bir dokunuş yapıyor. Sahip olduğu tüm eğitim ve sosyal imkanları ile öğrencilerin tüm ihtiyacı tek bir çatı altında toplanıyor.
Hayallerdeki sosyal yaşam…
Öğrenci Evleri Kampüsü, öğrencilerin eğitim dışındaki zamanlarında da sosyalleşmelerini sağlayan yüksek kalite ve konforlu yaşam alanı sunuyor. Halı saha, basketbol sahaları, havuz, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, konser ve gösteri alanları, barbekü, dinlenme alanları, açık hava sinemaları, özel dizayn edilmiş peyzaj alanları kampüs içerisinde bulunan ayrıcalıkların sadece bir kısmı…
Yaşayan Kampüs
Genç insanlara ev sahipliği yapacak Öğrenci Evi Kampüsü, onlar gibi genç düşünen bir anlayışla hayata geçiyor. Spor salonları ve spor stüdyoları, kafe & restorant, spa, kapalı havuz, çalışma ve bilgisayar odaları, lounge alanları, tv ve oyun odaları, kareoke, konferans odaları, mağazalar, market, fotokopi merkezi, kuaför, kuru temizleme, çamaşır & ütü odası, sanat ve müzik odası, depolama sistemi, revir, kapalı otopark, aileler için kısa süreli konaklama imkanı gibi gelişmiş sosyal alanlarıyla öğrencilerin isteklerini ve beklentilerini profesyonel şekilde karşılıyor.
ERKANLI’DAN GAYRİMENKUL YATIRIMINDA BİR İLK!
Türkiye’deki yükseköğretim öğrencilerinin yurt sorunundan yola çıkarak yeni bir yatırım modeli getiren ERKANLI, Türkiye’ye alternatif bir yatırım imkanı sunuyor.
Öğrenci sayısının yaklaşık 8 milyonu bulduğu ülkemizde, son 10 yılda bu sayıda %37'lik bir büyüme söz konusudur. Buna karşın, yurtların toplam kapasitesinin yaklaşık 800 binle sınırlı olması gerçeğinden yola çıkan ERKANLI, Asset Campus ortaklığında UNIVA markası ile sektöre ve yatırımcıya yeni bir çözüm sunuyor.
Bağımsız birimler halinde satılacak öğrenci evlerinin kiraya verilmesi ve işletilmesi sistemine dayanan UNIVA; yatırımcıya her ay düzenli kira geliri, öğrenciye ise ev konforunda bir yaşam sağlıyor.
ERKANLI ve ASSET CAMPUS, UNIVA markası altında İstanbul başta olmak üzere diğer illerde de “Öğrenci Evleri” yatırımlarına devam edecektir.
Asset Campus tecrübesi...
Amerika ve dünyanın birçok ülkesinde 118 binin üzerinde öğrenciye yurt işletme hizmeti sunan ASSET CAMPUS, UNIVA ile deneyimlerini Türkiye’ye taşıyor. Köklü geçmişi ile öğrencilere hizmet veren şirket, şu an 210’dan fazla öğrenci evi projesini profesyonel şekilde yönetmektedir. Amerika’da 3,5 milyar dolar değerinde yurt ve öğrenci evi yatırımı bulunan, ASSET CAMPUS ve ERKANLI ortaklığı ile Türkiye’de ilk kez öğrenci evleri dünyaca ünlü bir marka tarafından işletilecektir.
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