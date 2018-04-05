Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

Türkiye’deki yükseköğretim öğrencilerinin yurt sorunundan yola çıkarak yeni bir yatırım modeli getiren ERKANLI, Türkiye’ye alternatif bir yatırım imkanı sunuyor.

Öğrenci sayısının yaklaşık 8 milyonu bulduğu ülkemizde, son 10 yılda bu sayıda %37'lik bir büyüme söz konusudur. Buna karşın, yurtların toplam kapasitesinin yaklaşık 800 binle sınırlı olması gerçeğinden yola çıkan ERKANLI, Asset Campus ortaklığında UNIVA markası ile sektöre ve yatırımcıya yeni bir çözüm sunuyor.

Bağımsız birimler halinde satılacak öğrenci evlerinin kiraya verilmesi ve işletilmesi sistemine dayanan UNIVA; yatırımcıya her ay düzenli kira geliri, öğrenciye ise ev konforunda bir yaşam sağlıyor.

ERKANLI ve ASSET CAMPUS, UNIVA markası altında İstanbul başta olmak üzere diğer illerde de “Öğrenci Evleri” yatırımlarına devam edecektir.

Asset Campus tecrübesi...

Amerika ve dünyanın birçok ülkesinde 118 binin üzerinde öğrenciye yurt işletme hizmeti sunan ASSET CAMPUS, UNIVA ile deneyimlerini Türkiye’ye taşıyor. Köklü geçmişi ile öğrencilere hizmet veren şirket, şu an 210’dan fazla öğrenci evi projesini profesyonel şekilde yönetmektedir. Amerika’da 3,5 milyar dolar değerinde yurt ve öğrenci evi yatırımı bulunan, ASSET CAMPUS ve ERKANLI ortaklığı ile Türkiye’de ilk kez öğrenci evleri dünyaca ünlü bir marka tarafından işletilecektir.

Detaylı bilgi almak ve ön talep formu doldurmak için hemen burayı tıklayın!