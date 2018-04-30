Yeni bir başlangıç arayanlara: ‘Adım adım iyi yaşam’ın şifreleri…KAYDIR
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‘İyi yaşam' size neyi ifade ediyor? Ya da şöyle soralım; sizin ‘iyi yaşam’ hayalinizde neler var? Sadece nefes almak mı? Yoksa hepsi gerçekleşene kadar ideallerinizin peşinden koşmak mı? Uzun, çok uzun bir çalışma hayatı sonunda bir kasabaya yerleşip hobilerinizle uğraşmak mı? Peki masmavi bir deniz manzarası, doğayla dost bir yaşam ve bir tutam sessizlik? Eve döndüğümüzde bunlara kavuşmak bir ‘iyi yaşam’ hayali olabilir mi? Olabilir, hatta çok da güzel olur değil mi? O zaman gelin, evde başlayan bir ‘iyi yaşam’ hayalini adım adım gerçekleştirelim.
3 – 2 – 1 Sessizlik
Sabah güzel bir güne uyandınız. Camınızın perdesini araladınız. Güneşi odanıza davet ettiniz. Günü böyle selamladıktan sonra kötü geçmesi mümkün mü? Devam edelim… Kahve istedi canınız, hazırladınız. Balkonunuza çıktınız ve masmavi denizin karşısında kahvenizi yudumladınız. Sizden huzurlusu yok…
Hayal ederek başlayın
Şehrin kalbindesiniz ama tek duyduğumuz ses kuşların cıvıltısı, denizin dalgası, bahar yağmurlarının şarkısı… Evinizden çıkmak için hazırlanmaya koyuldunuz. Adımınızı kapıdan dışarı attınız, ihtişamlı bir tarihe ayak bastınız. 100 yılın ardından yeniden canlanan bir tarih. Tarihin zamansız ruhunu onca yıla rağmen üzerinde taşıyan binalar etrafınızı sarmış… Tarihi Yarımada’nın taş meydanı, su kulesi, hamamı, zırhlı araçlar tamirhanesi, atölyeleri ve depoları…
Detayların güzelliğine kapılın
Tarihi yapıların arasından geçerek hobilerinize zaman ayırabileceğiniz o yere geldiniz. Aldınız elinize boya paletini, fırçayı… Şehrin eşsiz manzarasını mükemmel fırça darbeleriyle resmettiniz. Canınız biraz hareket istedi, usulca bıraktınız elinizden tuvali. Yürüdünüz. Aldınız deniz manzarasının pozitif enerjisini yanınıza, koştunuz maviliğin sonsuzluğuna… Şehrin karmaşasından uzaktasınız, ses yok, temiz hava çok ve sadece siz varsınız ve sevdikleriniz.
Şimdi açın gözlerinizi
Gözlerinizi açmak istemediniz ama açtınız “Uzaktadır, güvenli değildir, ulaşımı zordur…” onlarca soru mu belirdi aklınızda? “Zaten o ev benim olsa aklım hep evde kalırdı…” diye mi düşündünüz? Hiç kalmasın, çünkü onun da aklı var.
Telefonunuzu çıkardınız cebinizden, tek bir tuşla evinizin elektriğini uzaktan kestiniz, ısısını istediğiniz ayara getirdiniz… Odalarınızda bulunan dijital göstergeler ile her oda için ayrı iklimlendirme yaptınız. Güneşin zararlı ışınlarını süzen camlar sayesinde zararlı tüm ışınları bertaraf ettiniz, sevdikleriniz güvende ve keyifleri yerinde.
HAYAL DEĞİL
BÜYÜKYALI!
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