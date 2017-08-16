MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Yemek servisinizi robotların yapmasını ister miydiniz?

Yemek servisinizi robotların yapmasını ister miydiniz?

Hürriyet Haber
16 Ağustos 2017 - 15:51Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 12:11

Robotlar artık hayatımızın her yerinde. Ancak Momentum Machines yeni bir adımla, hamburger hazırlayabilen bir robot geliştirerek bu alanda ilkleri gerçekleştirecek.

Hajime robot restoran bu alanda bir ilk olsa da ona bir rakip geldi. Robot restoran olan Hajime, sadece robot çalışanlara ev sahipliği yapıyordu. Tayland da bulunan ve uzak doğu mutfağının lezzetlerinin servis edildiği restoran büyük ilgi görmüştü.

Ancak, gelişen teknoloji, yapay zekanın ve robot teknolojisinin yükselmesiyle oluşan bir ivme ile sürekli yükselmeye devam ediyor. Çalışmalarını gizli bir şekilde sürdüren robotik şirketi, fast-food restoranlarının mutfaklarında insanları robotlarla değiştirme arayışının bir parçası olarak yeni bir girişime karar verdi.

Geçtiğimiz yıllarda mayıs ayında istenilen yatırımı alan şirket, 2012 yılında ise Momentum Machines, öyle bir robot üretti ki bir saat içinde 400 adet hamburger siparişini gerçekleştirebildi. Bu robot bir insandan yardım almadan, bütün işlemleri gerçekleştirmesiyle büyük ilgi topladı.

Yemek servisinizi robotların yapmasını ister miydiniz

Üretilen robot bir hamburgerin malzemelerini, dilimlenmemiş domates, soğan, pişmemiş köfteler, un gibi hazırlıksız malzemeleri alıp çok kısa bir sürede başarılı bir şekilde birleştiriyor ve ortaya lezzetli bir hamburger çıkartabiliyor.

San Francisco’da açılması planlanan bu restoran zaten insanlar tarafından da beklenen ve de istenilen bir deneyimdi. 2015 yılında fütüristik gıda zinciri Eatsa da şehir merkezinde bir restoran açmıştı. Uzmanlaşmış vejetaryen restoran, sipariş verme ve toplama işlemini otomatikleştiriyor. O zamandan beri New York ve WashingtonDC değişik fikirlere açık ve istekliydi.

Reklam ile tanıtılan robot ise, büyük ilgi toplayacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yılın Haziran ayından beri çalışmalarını sürdüren şirketin açacağı robot restoranın lokasyonunun San Francisco'nun South of Market semtinde olması bekleniyor. 

 Yemek servisinizi robotların yapmasını ister miydiniz tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: robot , robot restoran , Teknoloji , fast food , kobi haberleri , kobihaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri