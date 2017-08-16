Yemek servisinizi robotların yapmasını ister miydiniz?

Hajime robot restoran bu alanda bir ilk olsa da ona bir rakip geldi. Robot restoran olan Hajime, sadece robot çalışanlara ev sahipliği yapıyordu. Tayland da bulunan ve uzak doğu mutfağının lezzetlerinin servis edildiği restoran büyük ilgi görmüştü.

Ancak, gelişen teknoloji, yapay zekanın ve robot teknolojisinin yükselmesiyle oluşan bir ivme ile sürekli yükselmeye devam ediyor. Çalışmalarını gizli bir şekilde sürdüren robotik şirketi, fast-food restoranlarının mutfaklarında insanları robotlarla değiştirme arayışının bir parçası olarak yeni bir girişime karar verdi.

Geçtiğimiz yıllarda mayıs ayında istenilen yatırımı alan şirket, 2012 yılında ise Momentum Machines, öyle bir robot üretti ki bir saat içinde 400 adet hamburger siparişini gerçekleştirebildi. Bu robot bir insandan yardım almadan, bütün işlemleri gerçekleştirmesiyle büyük ilgi topladı.

Üretilen robot bir hamburgerin malzemelerini, dilimlenmemiş domates, soğan, pişmemiş köfteler, un gibi hazırlıksız malzemeleri alıp çok kısa bir sürede başarılı bir şekilde birleştiriyor ve ortaya lezzetli bir hamburger çıkartabiliyor.

San Francisco’da açılması planlanan bu restoran zaten insanlar tarafından da beklenen ve de istenilen bir deneyimdi. 2015 yılında fütüristik gıda zinciri Eatsa da şehir merkezinde bir restoran açmıştı. Uzmanlaşmış vejetaryen restoran, sipariş verme ve toplama işlemini otomatikleştiriyor. O zamandan beri New York ve Washington, DC değişik fikirlere açık ve istekliydi.

Reklam ile tanıtılan robot ise, büyük ilgi toplayacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yılın Haziran ayından beri çalışmalarını sürdüren şirketin açacağı robot restoranın lokasyonunun San Francisco'nun South of Market semtinde olması bekleniyor.

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