Yazın çocukları tablet başından kaldıracak 5 eğlenceli yöntem!

Hayatı sanatla keşfetsin!

Çocuklar, 2-5 arası yaşlarda görsel, 5-7 arası yaşlarda ise işitsel gelişime uygun hale geliyor ve ilgileri artıyor. İlk adımı boyama kitapları ile atın. Çocukların renklerle tanışması; nesneleri ve hayvanları tanıyabilmesi için güzel bir fırsat... Ayrıca, erken yaşta boyama kitapları ile haşır neşir olan çocukların yaratıcılıkları da gelişiyor. Müziğe ilginin başladığı dönemde çocuğun bir enstrümanla tanıştırılması işitsel gelişiminde büyük rol oynar. Gitar, piyano, bateri gibi enstrümanlar el becerisini geliştirir ve beyin aktivitelerini hızlandırır. Bu ve bunun gibi gelişime faydalı sanat dallarıyla çocukların önlerine zaman harcayabilecekleri faydalı bir uğraş sunabilirsiniz. Tıpkı hobi seçimi gibi, hayatlarına katacakları sanatı da yine onların seçimine bırakmalısınız... Belki ortaya çıkaracakları eserlerle size evde küçük bir konser verebilir, sergi açabilir hatta ileride kendilerine bu alanlarda bir kariyer bile edinebilirler… Parlak bir ekranda yukarı aşağı hareket eden parmaklardansa boyaya bulanmış parmakları, evde derin bir sessizlik yerine notaların tınısını duymak sizce de daha güzel olmaz mıydı?