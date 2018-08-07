Yazın çocukları tablet başından kaldıracak 5 eğlenceli yöntem!

Yaz mevsimi, sıcak ve uzun günler, pek çok evde çocuklar ile anne babaları karşı karşıya getiriyor. Anne babaların pek çoğu, çocuklarının sürekli ‘sıkıldım’ demelerinden şikayetçi… Çocuklar ise ev içerisinde eğer kendine iyi bir oyun arkadaşı bulamamışsa soluğu bilgisayarının veya tabletinin başında alıyor! Aslında biraz çaba gösterilirse, bu döngüden kurtulmak mümkün! İşte yaz sıcaklarını daha verimli değerlendirebileceğiniz hem çocukları hem de anne–babaları mutlu edecek 5 eğlenceli çözüm!
Bir hobi edinmesi için onu teşvik edin
Küçük yaşta edinilen hobiler, çocukların meslek seçimlerinden kuracakları sosyal çevreye kadar her dönemde önemli bir oynar. Hobi edinecek bir çocuğun kendi ilgi alanları doğrultusunda bir seçim yapması çok önemli! Müzikten spora, doğadan bilime kadar birçok farklı alanda hobi edinebilirler. Burada anne babalara düşen rol, çocuklarının önüne olabildiğince geniş seçenek sunmak ve onu kendi seçimlerini yapmaya teşvik etmek olmalı...
Yaz kampları ile kaliteli zaman geçirmesini sağlayın
Çocuklarınızı tabletlerdeki sanal dünyadan gerçek dünyaya taşımanın en etkili yollarından biri olan yaz kampları, onların sosyalleşebilmesi ve çevresini genişletebilmesi için önemli fırsatlar sunan bir faaliyet alanı. Çocuğunuzun yazı en verimli şekilde değerlendirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Burada seçim yaparken yine öncelikli olarak çocuğunuzun ilgi alanlarını gözetmeyi unutmayın! Bazı yaz kampları, doğa yürüyüşleri, açık havada yapılan kamplar gibi çocuğunuzu doğa ve yeşil ile buluşturacak aktivitelere yer verirken, bazıları ise bilimsel faaliyetleri veya sporu daha fazla ön plana çıkarıyor.
Hayatı sanatla keşfetsin!
Çocuklar, 2-5 arası yaşlarda görsel, 5-7 arası yaşlarda ise işitsel gelişime uygun hale geliyor ve ilgileri artıyor. İlk adımı boyama kitapları ile atın. Çocukların renklerle tanışması; nesneleri ve hayvanları tanıyabilmesi için güzel bir fırsat... Ayrıca, erken yaşta boyama kitapları ile haşır neşir olan çocukların yaratıcılıkları da gelişiyor. Müziğe ilginin başladığı dönemde çocuğun bir enstrümanla tanıştırılması işitsel gelişiminde büyük rol oynar. Gitar, piyano, bateri gibi enstrümanlar el becerisini geliştirir ve beyin aktivitelerini hızlandırır. Bu ve bunun gibi gelişime faydalı sanat dallarıyla çocukların önlerine zaman harcayabilecekleri faydalı bir uğraş sunabilirsiniz. Tıpkı hobi seçimi gibi, hayatlarına katacakları sanatı da yine onların seçimine bırakmalısınız... Belki ortaya çıkaracakları eserlerle size evde küçük bir konser verebilir, sergi açabilir hatta ileride kendilerine bu alanlarda bir kariyer bile edinebilirler… Parlak bir ekranda yukarı aşağı hareket eden parmaklardansa boyaya bulanmış parmakları, evde derin bir sessizlik yerine notaların tınısını duymak sizce de daha güzel olmaz mıydı?
‘Çocukla Çocuk Olmak’ size de iyi gelebilir…
İş ve günlük yaşam koşuşturmacası içinde ebeyenler çocuklarına yeterince vakit ayıramıyor. Kabul ediyoruz, bu yoğunlukta ebeveynler kendilerine bile vakit ayırmakta zorlanıyor. Bu durumda değerlendirilebilecek en güzel çözüm bir gün ve zaman belirlemek; aranızdaki bağı güçlendirebilecek çeşitli aktiviteler üretmek. Birlikte yemek yapmak, çizgi dizi izlemek, gezintiye çıkmak, boyama yapmak bu aktivitelerden yalnızca birkaçı. Önemli olan onların ‘çocuk’ dünyalarında var olmanız! Sosyal anlamda, arkadaşlarından ziyade sizinle geçirecekleri zaman onlar için daha değerli olabiliyor. Ayrıca yeniden çocuk olmak size de iyi gelebilir… Bu yüzden çocuğunuzla birlikte zaman geçireceğiniz en az 1-2 gününüz olmalı...
Nerede bu mahallenin çocukları?
Çocukların sokaktan öğrenecekleri çok şey var. Bir çocuk, sokaktan uzak kaldıysa, sosyalleşme anlamında eksiklik yaşayabilir. Çünkü gerçekten yalnız kaldıkları tek yer sokak oluyor. Arkadaşlık kurmayı, kendilerini korumayı ve düşüp tekrar ayağa kalkmayı sokakta öğreniyorlar. Böylelikle özgüvenleri artıyor ve karakterleri de şekillenmeye başlıyor. Bu yüzden onları sokağa adım atmaya teşvik edin. Burada arkadaş edinmesine yardımcı olmak, birkaç kez onunla birlikte çıkmak faydalı olabilir. Siz de onun yanında bulunduğunuzda daha rahat edebilir ve kolaylıkla alışabilir. Sonuç olarak, çocuğunuzun bir gün üstü başı çamur içinde eve gelmesini; bütün gün evde koltuğun köşesinde oturup gözünü ekrandan ayırmamasına tercih etmelisiniz!