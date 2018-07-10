Yaz sendromu yaşayanlara kurtarıcı 5 hobi

Yazın bunaltıcı sıcaklarında hepimiz tatile çıkmak, masmavi sularda yüzmek, kumsallarda güneşlenmek isteriz. Tabi birçoğumuz için tatil şuan hayal gibi duruyor. Hafta boyunca ofiste veya evde canınız sıkıldı, içine sıkıştığınız duvarlar dar mı gelmeye başladı? Yaz sendromundan kurtulmanızı sağlayacak hobi önerileri yazımızda.
Şehir Bahçeciliği
Her birimizin evinde teras, balkon yada küçük de olsa bir bahçe bulunur. Bu balkonları veya bahçeleri sebze ve çiçek bahçesi haline dönüştürmek, bunaldığımızı hissettiğimiz anlarda bir avuç toprağın, yeşilin, mis gibi çiçek kokularının verdiği huzura sığınmak elimizde. Çeşitli çiçeklerin, sebzelerin ve meyve ağaçlarının oluşturacağı rengarenk görüntünün hayali bile mutluluk verici. Büyüttüğünüz bahçede, elinizde bir fincan çay ile huzur dolu atmosfer yakalamak mümkün.
Neler yetiştirebiliriz diye merak edenler için : Süs bitkileri ve soğanlı bitkiler
Bodur meyve ağaçları: Limon, mandarin, turunç, şeftali
Tıbbi ve aromatik bitkiler: Biberiye, nane, maydanoz, lavanta, kekik, fesleğen, reyhan
Sebze çeşitleri: Cherry domates, biber, oturak-sırık fasulye
Doğa yürüyüşleri
Koşuşturmalı şehir hayatının verdiği strese bir de tatil yapamamak eklenince durum daha can sıkıcı hale gelebiliyor. Böyle zamanlarda düzenli olarak yapılan doğa yürüyüşleri hem fiziksel hem de zihinsel olarak bizi güçlendiriyor. Doğa yürüyüşlerinin mutluluk hormonunu aktif hale getirdiği de bilimsel bir gerçek. Doğada yürürken güzel bir manzaranın tadını çıkarmaktan daha iyi bir his yoktur. Sırtınıza değen güneş, kuşların cıvıltısı, diğer canlıların sesleri ve rüzgarla esen ağaç yaprakları şehir hayatından harika bir kaçış fırsatı. Doğa ile iç içe stressiz bir gün geçirmek, bol bol temiz hava alıp şehir hayatının negatif etkisinden arınmak için ilk iş hafta sonu en yakın doğa parkuruna yürüyüş ayarlamak olmalı.
Bütün sıkıntılarımızdan kurtulabileceğimiz seratonin kaynağı 8 rota :
Aydos Ormanı / Kartal
Polonezköy Tabiat Parkı / Beykoz
Validebağ Korusu / Üsküdar
Belgrad Ormanı / Sarıyer
Türkmenbaşı Tabiat Parkı / Sarıyer
Emirgan Korusu / Sarıyer
Avcıkoru Tabiat Parkı / Şile-Çekmeköy
Çubuklu Korusu / Kanlıca
Dalış
Hafta sonları birkaç saatliğine su altı canlılarının dünyasına misafir olmak sizi dış dünyanın tüm olumsuz etkilerinden koparıp bambaşka bir gezegendeymiş hissi yaratabilir. İlk birkaç tüplü dalıştan sonra yepyeni bir gezegeni keşfeden astronot hissine kapılacaksınız. Tüm sorun ve endişelerinizi geride bırakacak yerini derin bir rahatlama duygusu devralacak. Dalış yapmak için en yakın kursa gidebilir, eğitiminizi alıp yeni deneyimlerin heyecanına kapılmaya başlayabilirsiniz. Masmavi suların altındaki eşsiz canlıların arasında süzülmek sizi oldukça özgür hissettirecektir.
Su altını keşfedebileceğiniz dalış noktaları :
Nehandros (Balıkçı adası / Eşek adası)
Heybeliada Çamlimanı civarı
Sivriada, Yassıada, Kınalıada arkası, Sedef adası
Boğaz Köprüsü altı ( Akıntıdan ötürü sabah erken saatlerde dalış yapılabilir.)
Karadeniz`de Rumeli feneri, Garipçe, Atlama taşı, Kalafat taşı, Fil burnu, Poyraz, Soğan adası, Eşek adası, Riva
Çilingoz, Kıyıköy,Yalıköy
Fotoğrafçılık
Fotoğraf çekmeye başladığınız andan itibaren kendinizi çok farklı bir heyecanın içinde bulacaksınız. Farklı açılardan vuran güneş ışığı, hayvanlar, renkler, dokular, insanlar, binalar, ağaçlar, çiçekler ve çevrenizdeki her şey bir fotoğrafçı olarak dünyayı görmeye başladığınızda bambaşka bir keyif verecek. Zamanla ayrıntıları fark etmeye başlayacak, kaçınılmaz olarak çevrenizde ne kadar güzellik olduğunu görmeye başlayacaksınız.
Yelkencilik
Eğer tutkulu bir deniz aşığıysanız yelken sizin vazgeçilmez hobiniz olacaktır. Yüzünüze karşı esen rüzgarı hissetmek, sırtınıza değen güneş, bazen huzur dolu bir sessizlik bazen de dalgalarla mücadele etmek size özgürlüğün tadını çıkarttıracak. Yelken yapmanın pahalı, zor ve çok zaman alan bir hobi olduğu algısı var. Ancak Türkiye’de çoğalan kurslar sayesinde yelkenciliğe ayrılan bütçe ve zaman fazlasıyla düştü. Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde kurs ve okullar sayesinde konsantrasyonunuzu arttırabilir, yön duygunuzu geliştirebilir ve sorunlara hızlı çözümler üretebilirsiniz.
Yeni bir heyecana başlayacağınız yelken kulüpleri :
ALFA SAİL Yelken Kulübü
ATAK Akademi Yelken Kulübü
Kalamış Yelken Kulübü
Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü
Marmara Yelken Kulübü