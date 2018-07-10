Yaz sendromu yaşayanlara kurtarıcı 5 hobi

Şehir Bahçeciliği

Her birimizin evinde teras, balkon yada küçük de olsa bir bahçe bulunur. Bu balkonları veya bahçeleri sebze ve çiçek bahçesi haline dönüştürmek, bunaldığımızı hissettiğimiz anlarda bir avuç toprağın, yeşilin, mis gibi çiçek kokularının verdiği huzura sığınmak elimizde. Çeşitli çiçeklerin, sebzelerin ve meyve ağaçlarının oluşturacağı rengarenk görüntünün hayali bile mutluluk verici. Büyüttüğünüz bahçede, elinizde bir fincan çay ile huzur dolu atmosfer yakalamak mümkün.

Neler yetiştirebiliriz diye merak edenler için : Süs bitkileri ve soğanlı bitkiler

Bodur meyve ağaçları: Limon, mandarin, turunç, şeftali

Tıbbi ve aromatik bitkiler: Biberiye, nane, maydanoz, lavanta, kekik, fesleğen, reyhan

Sebze çeşitleri: Cherry domates, biber, oturak-sırık fasulye