Yatırımcılar dikkat! Bu mağazalar yatırımcısına sürekli kazandırıyor…KAYDIR
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Son dönemde sadece konut yatırımı değil, mağaza veya dükkan yatırımları da hızla yükselişe geçmiş durumda. Çünkü şehrin yeni merkezlerinin ortaya çıkması, nüfusun hızla yer değiştirmesi, değişen yaşam alanları gibi etkenler ‘iş yeri’ yatırımlarını çok daha değerli hale getirdi. Peki bir mağazaya yatırım yapmak isteyenler için öncelikler neler olmalıdır? O mağazadan uzun vadeli ve sürekli kazanç elde etmenin olmazsa olmazları nelerdir? İşte detaylar…
Bulunduğu yer merkezi mi?
Tabii ki ilk sorulması gereken soru mağazanın bulunduğu lokasyon olmalı. Yatırım yapacağınız mağaza merkezi bir lokasyonda mı? Son dönemde yapılan önemli yatırımlar şehrin içerisinde yeni merkezlerin oluşmasını sağladı. Yani başka bir ifadeyle merkez algısı tamamen değişti. İşte bu yeni merkezler, iyi bir mağaza yatırımı için yatırımcılarına çok önemli fırsatlar sunuyor. Bunların zamanında değerlendirilmesi çok önemli!
Hazır bir çevreye sahip mi?
Yatırım yapacağı merkezin hazır bir çevreye sahip olması, bir iş yeri yatırımcısının en çok önem verdiği konuların başında gelir. Çünkü yatırımınızın karşılığını hemen alabilmek için mağazanızın bulunduğu alışveriş caddesinde böyle bir çevreye ihtiyaç duyarsınız. Bu nedenle son dönemde nüfus hareketliliği yaşayan, yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı bir bölge, böyle hazır bir çevre ihtiyacının karşılanması açısından gayet ideal görünmektedir.
Ulaşım olanaklarına yakın mı?
Konut yatırımlarında olduğu gibi mağaza yatırımlarını da ulaşımdan bağımsız düşünemeyiz. Yatırım yapmak istediğiniz iş yerinin de toplu ulaşım seçeneklerine yakın olması gerekiyor. Örneğin mağazanızın yer alacağı alışveriş caddesinin doğrudan metroya ulaşabilir olması hem bu alışveriş güzergahını ve dolayısıyla mağazanızın konumunu ön plana çıkartacaktır.
Yatırım değeri yüksek mi?
İş yeri yatırımınıza karar vermeden önce şu sorunun cevabını da vermeniz gerekiyor; satın almak istediğiniz mağazayı sadece yatırım olarak mı değerlendireceksiniz yoksa kendiniz mi işleteceksiniz? Eğer yatırım yapmayı düşündüğünüz mağaza size her iki seçenek için de uygun imkanlar sunuyorsa o yatırım gerçekten değerli bir yatırımdır. Böyle bir yatırımda erken geri dönüş alırsınız ve kazancınız süreklilik arz eder…
Tahincioğlu’nun Nidapark Küçükyalı projesindeki Cadde Dükkânları, ihalesiz ve açık arttırmasız satışta!
Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesinde yer alan 92 dükkandan 61’ini satışa çıkarıyor. Konut alanları, okul, ibadethane, meydan ve park alanlarından oluşan Nidapark Küçükyalı projesinin 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesinde yer alan dükkanların satışı açık artırmaya girmeden ihalesiz olarak gerçekleşiyor. Tavşantepe metro hattı güzergahında yer almasıyla Nidapark Küçükyalı Cadde’de yer alan bir mağaza, potansiyel müşterisini her geçen gün arttırma şansına sahip olacak.