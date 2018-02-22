Yatırım amaçlı konut alırken aramanız gereken 4 özellik

Yatırım amaçlı konut alırken aramanız gereken 4 özellikKAYDIR
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Bu zamana kadar ev ararken kriterlerinizi hep içinde oturmayı düşünerek belirlediniz. Fakat şu an yatırım amaçlı bir ev satın almayı düşünmeye başladıysanız, birkaç kritere daha dikkat etmenizde fayda var.
Piyasa analizi
Yatırım stratejinize rehber olması açısından piyasa analizi oldukça önemli. Bu konuda kendiniz araştırma yapabilir ya da bir uzmandan görüş alabilirsiniz. Yatırımınızın güncel değerleri konusunda gerekli değerlendirmeleri yapmayı ihmal etmeyin.
Lokasyon
Elbette oturma amaçlı ev almayı düşünürken de bu mevzu hep önemli olmuştur. O zamanlar, büyük ihtimalle sadece işe yakın olup olmamasını önemsiyordunuz. Şimdi ise düşünmeniz gereken başka noktalar daha var. Merkezi yerde ve her yere ulaşımı kolay olması yine kriterlerden bir tanesi. Diğeri ise, evin bulunduğu lokasyonun değerlenme potansiyeli.
Çevresi
Okul ve üniversitelere yakın olması, çevresinde hastanelerin ve kamu kuruluşlarının bulunması da yatırım yapacağınız yerin bir diğer önemli özelliği. Metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesinde olmasına da dikkat etmelisiniz.
Kira Çarpanı
Kazançlı bir yatırım için evin kiralama bedelinin mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. Evin yıllık kira getirisinin satış fiyatına bölünmesi ile geri dönüş süresi hesaplanmaktadır. İstanbul'da markalı konut projelerinde bu oran ortalama 24,7 yıldır. Bu yılın altında geri dönüş sağlayan bir fiyat cazip bir yatırım haline gelmektedir.
MİNT; Haliç-Boğaz arasında, eğlenceye, sanata, ulaşıma, alışverişe kısacası İstanbul'un tüm güzelliklerine ve ayrıcalıklarına sahip projeler tasarlıyor. Herkesin şehrin tam kalbinde yaşamaya hakkı olduğuna inanıyor.
İstanbul'un en değerli merkezleri olan Şişli'de bulunan MİNT Şişli ve Kağıthane'de bulunan MİNT E-5 ile şehri tazelemeye hız kesmeden devam ediyor.
Kanyon AVM ve Levent metro durağına 10 dakika yürüme mesafesinde bulunan MİNT Şişli'de kendinizi hep taze hissedeğiniz Japonya'da özel tasarlanmış bir Japon Bahçesi var.
Kağıthane'de bulunan MİNT E-5, Perpa metrobüs durağına 2 dakika, Memorial Şişli Hastanesi'ne ise sadece 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor.
MİNT E-5, taptaze fikirlerle dolu. Dış cepheyi kaplayan panjurlar, binaya estetik bir görünüm sağlarken gün ışığını kırıyor, binanın ısınmasını engelliyor, soğutma maliyetlerini düşürüyor.
MİNT'li olmanın enerjisini her gün yaşayın!
Yüksek enerji verimliliği performansını B sınıfı enerji kimlik belgesi ile tescilleyen MİNT projeleri; yalıtımda %40'a, ısıtmada %20'ye, aydınlatmada ise %70'e varan enerji tasarrufu sağlıyor.
48 ay boyunca kiranız MİNT'ten!
Kira garantisi ile 1. yılın sonunda yatırımcılarına daire bedelinin %6'sını geri kazandıran MİNT, İstanbul ortalaması 24,7 yıl olan geri dönüş süresini 16,7 yıla düşürüyor. 48 ay boyunca MİNT E-5'te 4.000 TL'ye varan, MİNT Şişli'de ise 4.500 TL'ye varan kira garantisi sunuyor.