Yatırım amaçlı konut alırken aramanız gereken 4 özellik

Lokasyon

Elbette oturma amaçlı ev almayı düşünürken de bu mevzu hep önemli olmuştur. O zamanlar, büyük ihtimalle sadece işe yakın olup olmamasını önemsiyordunuz. Şimdi ise düşünmeniz gereken başka noktalar daha var. Merkezi yerde ve her yere ulaşımı kolay olması yine kriterlerden bir tanesi. Diğeri ise, evin bulunduğu lokasyonun değerlenme potansiyeli.