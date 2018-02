Yatırım amaçlı konut alırken aramanız gereken 4 özellik

Your browser does not support HTML5 video.

İstanbul'un en değerli merkezleri olan Şişli'de bulunan MİNT Şişli ve Kağıthane'de bulunan MİNT E-5 ile şehri tazelemeye hız kesmeden devam ediyor. Kanyon AVM ve Levent metro durağına 10 dakika yürüme mesafesinde bulunan MİNT Şişli'de kendinizi hep taze hissedeğiniz Japonya'da özel tasarlanmış bir Japon Bahçesi var. Kağıthane'de bulunan MİNT E-5, Perpa metrobüs durağına 2 dakika, Memorial Şişli Hastanesi'ne ise sadece 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. MİNT E-5, taptaze fikirlerle dolu. Dış cepheyi kaplayan panjurlar, binaya estetik bir görünüm sağlarken gün ışığını kırıyor, binanın ısınmasını engelliyor, soğutma maliyetlerini düşürüyor. MİNT'li olmanın enerjisini her gün yaşayın! Yüksek enerji verimliliği performansını B sınıfı enerji kimlik belgesi ile tescilleyen MİNT projeleri; yalıtımda %40'a, ısıtmada %20'ye, aydınlatmada ise %70'e varan enerji tasarrufu sağlıyor. 48 ay boyunca kiranız MİNT'ten! Kira garantisi ile 1. yılın sonunda yatırımcılarına daire bedelinin %6'sını geri kazandıran MİNT, İstanbul ortalaması 24,7 yıl olan geri dönüş süresini 16,7 yıla düşürüyor. 48 ay boyunca MİNT E-5'te 4.000 TL'ye varan, MİNT Şişli'de ise 4.500 TL'ye varan kira garantisi sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın!