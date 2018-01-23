30 yılı aşkın süredir “sağlıklı yarınlara” vizyonuyla insan sağlığına katkı sağlamayı amaçlayan Berko İlaç, hem iç hem de dış paydaşlarına bu vizyonu aşılıyor. Kültüre, sanata ve spora önem veren Berko İlaç, bu alanda çeşitli projeler yürütüyor.

Berko İlaç çalışanlarından oluşan basketbol, koşu ve kürek takımı; Berko İlaç yöneticilerinin antrenörlüğünde otizmli çocuklardan oluşan “Buzda Engel Yok” buz pateni takımı ve çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvaları, bu amaca hizmet ediyor. Berko İlaç, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam bilincini aşılamayı hedefliyor.

Berko İlaç çalışanlarından oluşan basketbol ve kürek takımı; kurumlar arası turnuvalara katılarak hem takım olmanın heyecanını yaşıyor hem de sporu teşvik ediyor. Berko İlaç koşu takımı, sporun yanı sıra aynı zamanda 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda “Adım Adım” çatısı altında yardımseverlik koşusu yaparak, iki yıldır Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına bağış topluyor ve iyi bir amaca hizmet ediyor. Otizmli çocuklardan oluşan Berko İlaç Buz Pateni takımı ise 5 otizmli çocuğun hem fiziksel hem de sosyal açıdan gelişmesine aracı oluyor.