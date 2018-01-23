Yaşam kalitenizi artıracak, sağlığa faydalı 5 spor dalıKAYDIR
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Düzenli spor genellikle ihmal edilen veya sürekli ertelenen konuların başında geliyor. Oysa ki spor, sizi formda tutar ve fizik olarak iyi görünmenize aracılık eder. Kaygı ve depresyonu azaltır, kendinize olan güveninizi artırır ve stresle baş etmenizde size yardımcı olur. Kısacası, kendinizi bedenen ve ruhen sağlıklı hissetmek istiyorsanız spor kaçınılmazdır. O yüzden vakit kaybetmeden en kısa zamanda sporu hayatınıza katmalı ve bir daha asla bırakmamalısınız. Eğer kafanızda, 'Nereden başlamalıyım?', 'Benim için en uygun spor dalı hangisi?' gibi sorular varsa merak etmeyin… Sizi kendinize getirecek, yaşam kalitenizi arttıracak, hem bedensel hem de ruhsal anlamda daha sağlıklı hissedeceğiniz 5 spor dalını sizin için mercek altına aldık.
Kürek
Bütün spor dalları gibi kürek sporunun da sayısız faydası var. Her şeyden önce kürek çekmek, vücuttaki tüm kas gruplarını çalıştırtan bir spor. Kürek çekerek doğru bir şekilde kilo verebilir, doğru bir şekilde ciğer kapasitenizi artırabilirsiniz. Aynı zamanda kas ve eklemlerin esnekliğini artırabilirsiniz. Kürek çekmek ayrıca, bireylerdeki hırs ve kararlılık duygularını pekiştirir. Çünkü kürek sporu, ekip ruhunun, dayanışma gücünün, birlik beraberliğin orantılı bir şekilde artırılabildiği sporlardan bir tanesidir.
Basketbol
Basketbol, seyretmesi kadar oynaması da çok zevkli bir spor dalıdır. Düzenli basketbol oynamanın insan sağlığına faydası saymakla bitmez. Öncelikle, fiziksel performansınızı geliştirir. Kalp rahatsızlığı riskini azaltır. Yüksek tansiyonu olanların, tansiyonunu kontrol altında tutmasına yardımcı olur. Kalbinizin bir atımda vücuda pompaladığı kan miktarını artırır. Bunların yanında, stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. Hayatın her alanında herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda, size ekstra bir mücadele gücü verir.
Koşu
Koşu aletsiz olarak yapılabilecek en pratik ve en faydalı sporların başında geliyor. Koşmak, vücudun tüm iskelet sistemini harekete geçirir. Koşmak, fazla enerji gerektirir ve vücut bu enerjiyi sağlamak adına deposundaki kalorileri harcar. Bu yüzden düzenli kilo vermek için etkilidir. Koşma sayesinde kalbiniz daha ekonomik ve daha uzun süre çalışır. Ayrıca koşu, obezite, yüksek tansiyon, kolesterol ve diyabet gibi hastalıklarla da mücadele etmede yardımcı olur. Tüm bunların yanında, stresi azaltır ve bireyin kendini iyi ve mutlu hissetmesine olanak sağlar.
Buz Pateni
En estetik sporlardan biri olan buz pateni, profesyonel açıdan pek çok zorluk taşısa da, bir hobi olarak her yaştan hemen hemen herkes için uygun bir spordur. Aynı zamanda sadece efor harcayarak yapılan bir spor değil, ayrıca sporcuya beyin jimnastiği yaptıran, kas kontrolü ve tam konsantrasyon gerektiren bir spor dalıdır. Paten, denge ve fizik kondisyonuna dayalı bir spor olduğundan harcadığınız enerji vücudunuzun şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Sağlığa faydasının yanı sıra, özellikle stresten uzaklaşmak, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek isteyen herkes bu estetik sporu deneyebilir.
Masa Tenisi
Masa Tenisi, dünyanın en iyi beyin sporlarından biri olarak kabul edilir. Zaten, Çinliler bu sporu ‘beyin jimnastiği’ şeklinde tanımlıyor. İnsanın refleksini ve karar verme kabiliyetini artırır. Terleme yoluyla vücuttaki toksinleri atar, kasları doğal yoldan çok uyumlu şekilde komple çalıştırır. Çok sayıda motor beceriyi geliştirir. El-göz koordinasyonunu geliştirir. Masa Tenisi, kaslarınızı ve zihninizi çalıştırırken aynı zamanda eğlenmenizi, güzel vakit geçirmenizi sağlar.
SAĞLIKLI YARINLAR İÇİN
BERKO İLAÇ'TAN SPORA DESTEK!
30 yılı aşkın süredir “sağlıklı yarınlara” vizyonuyla insan sağlığına katkı sağlamayı amaçlayan Berko İlaç, hem iç hem de dış paydaşlarına bu vizyonu aşılıyor. Kültüre, sanata ve spora önem veren Berko İlaç, bu alanda çeşitli projeler yürütüyor.
Berko İlaç çalışanlarından oluşan basketbol, koşu ve kürek takımı; Berko İlaç yöneticilerinin antrenörlüğünde otizmli çocuklardan oluşan “Buzda Engel Yok” buz pateni takımı ve çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvaları, bu amaca hizmet ediyor. Berko İlaç, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam bilincini aşılamayı hedefliyor.
Berko İlaç çalışanlarından oluşan basketbol ve kürek takımı; kurumlar arası turnuvalara katılarak hem takım olmanın heyecanını yaşıyor hem de sporu teşvik ediyor. Berko İlaç koşu takımı, sporun yanı sıra aynı zamanda 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda “Adım Adım” çatısı altında yardımseverlik koşusu yaparak, iki yıldır Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına bağış topluyor ve iyi bir amaca hizmet ediyor. Otizmli çocuklardan oluşan Berko İlaç Buz Pateni takımı ise 5 otizmli çocuğun hem fiziksel hem de sosyal açıdan gelişmesine aracı oluyor.
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