Türkiye’nin mimarlık ve tasarım geçmişine dair belgeler

Kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan SALT, açıldığı günden bu yana araştırma temelli sergi, yayın, web projesi, konferans ve benzeri kamu programları gerçekleştiriyor. Kurumun SALT Galata yapısı içinde yer alan SALT Araştırma kütüphanesi, arşiv ve çevrimiçi içerik ile bir dizi araştırma ve destek aracının bir bütününü oluşturuyor. Kullanıcılara, nitelikli araştırmaya odaklı kamu hizmetleri ve olanaklar sağlıyor. 2015’ten bu yana Kalebodur’un desteği ile çalışmalarını sürdüren SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, Türkiye’nin mimarlık ve tasarım geçmişine dair belgelere erişimin artırılması, araştırmalara ivme kazandırılması ve içeriklerin çeşitli programlarla kamuya açılması önceliğini taşıyor. SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilmiş olan belge ve kaynaklara, saltresearch.org aracılığıyla dünyanın her yerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Ayrıca SALT Galata’da yer alan SALT Araştırma kütüphanesi Salı-Cumartesi günleri 10.00-19.00, Pazar günü ise 12.00-18.00 saatlerinde ziyarete açıktır. SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi bünyesindeki koleksiyonlardan derlenen bir seçkiyi aşağıda görebilirsiniz.