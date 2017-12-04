Türkiye’nin mimarlık ve tasarım geçmişine dair belgeler
SALT'ın katkılarıyla...
Kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan SALT, açıldığı günden bu yana araştırma temelli sergi, yayın, web projesi, konferans ve benzeri kamu programları gerçekleştiriyor. Kurumun SALT Galata yapısı içinde yer alan SALT Araştırma kütüphanesi, arşiv ve çevrimiçi içerik ile bir dizi araştırma ve destek aracının bir bütününü oluşturuyor. Kullanıcılara, nitelikli araştırmaya odaklı kamu hizmetleri ve olanaklar sağlıyor. 2015’ten bu yana Kalebodur’un desteği ile çalışmalarını sürdüren SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, Türkiye’nin mimarlık ve tasarım geçmişine dair belgelere erişimin artırılması, araştırmalara ivme kazandırılması ve içeriklerin çeşitli programlarla kamuya açılması önceliğini taşıyor. SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilmiş olan belge ve kaynaklara, saltresearch.org aracılığıyla dünyanın her yerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.
Ayrıca SALT Galata’da yer alan SALT Araştırma kütüphanesi Salı-Cumartesi günleri 10.00-19.00, Pazar günü ise 12.00-18.00 saatlerinde ziyarete açıktır. SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi bünyesindeki koleksiyonlardan derlenen bir seçkiyi aşağıda görebilirsiniz.
Ali Saim Ülgen Arşivi
Türkiye’nin ilk restoratör mimarlarından olan Ali Saim Ülgen’in SALT Araştırma’daki arşivinde bulunan notlar, yazılar, kroki, rölöve, kitap, el yazması ve fotoğraf gibi çok sayıda yazılı ve görsel belge, kültür varlıklarına dair eşsiz bir kaynak teşkil ettiği gibi, yeni restorasyon projeleri için önemli bir bilimsel veri oluşturuyor. Arşiv, bir dönemin mimarlık tarihi ile restorasyon yaklaşımları ve koruma politikalarına da ışık tutuyor.
Cengiz Bektaş Arşivi
SALT Araştırma 2016 yılında, 1960'lardan bu yana mimarlık ve edebiyat alanlarında üretim yapan, mimarlığa çok boyutlu katkılarıyla mesleğin gelişimine aracılık eden Cengiz Bektaş'ın eskiz, fotoğraf, ses kaydı, mimari proje çizimleri ve yazışmaları ile araştırma ve inceleme çalışmalarını içeren arşivi üzerine çalışmaya başladı.
Cengiz Bektaş’ın Kuzguncuk’taki ofisi ile SALT Galata’daki SALT Araştırma ofisinde eş zamanlı yürütülen belge toplama ve dijitalleştirme çalışmalarını takiben sayısallaştırma ve kataloglama çalışmaları sonucunda Kasım 2017'de arşivin projelerden oluşan bölümü erişime açılmaya başlandı. Aralık 2017'de taranan ve kataloglanan 6500 belgenin erişime açılması hedefleniyor. Dijitalleştirilen, kataloglanan ve erişime açılan bu belgeler Cengiz Bektaş'ın proje çalışmalarını içeriyor.
Altuğ-Behruz Çinici Arşivi
Altuğ-Behruz Çinici Arşivi, ağırlıklı olarak Altuğ ve Behruz Çinici'nin erken dönem çalışmalarından olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü belgelerinden oluşuyor. Bu belgeler, farklı ölçeklerde ayrıntılandırılmış çizimlerden inşaat seyir raporlarına, fotoğraflardan yazışmalara kadar çeşitleniyor.
Altuğ-Behruz Çinici Arşivi'ndeki ODTÜ Koleksiyonu’ndan derlenen bir seçki, 13 Eylül - 26 Kasım tarihlerinde SALT Galata’da geçekleştirilen İşveren Sergisi’nde geniş olarak yer aldı.
Hayati Tabanlıoğlu Arşivi
Fiziksel hâli Murat Tabanlıoğlu’nun korumasında, dijital hâli saltresearch.org üzerinden erişim ve kullanıma açık olan Hayati Tabanlıoğlu Arşivi, mimari planlar, haritalar, slaytlar, negatif filmler, fotoğraflar, eskizler, gazete kupürleri ve yazışmalardan oluşuyor. Arşivdeki materyaller Atatürk Kültür Merkezi (1946 - 1977) projesi üzerine yoğunlaşırken, Yeşilköy Havaalanı Terminali (1984) ve Ataköy Turizm Kompleksi (1986) de mimarın SALT’ta arşivi bulunan diğer büyük projeleri arasında bulunuyor.
1. İstanbul Turistik haritası için yapılmış çalışmalar: Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi // SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi
2. Babadağlılar Çarşısı, Denizli, 1973-76 // SALT Araştırma, Cengiz Bektaş Arşivi
3. ODTÜ yaya allesi, arka planda Mimarlık ve İdari İlimler fakülteleri // SALT Araştırma, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi
4. Hayati Tabanlıoğlu’nun AKM önünde fotoğrafı // SALT Araştırma,Hayati Tabanlıoğlu Arşivi