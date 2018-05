Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

Doğal yaşamın da merkezi…

Yalova’nın bir başka avantajı da çok değerli doğal kaynaklara ve doğal yaşam alanlarına sahip olması… Yatırımınızla birlikte bu alanlar, hayatınızın bir parçası haline geliyor… Gölet çevresine konumlanmış sosyal alanlar, gençler ve çocuklar için tasarlanmış aktivite alanları, güneşlenme terasları her ihtiyaca cevap verecek şekilde konumlanmış. Ayrıca, Dünya standartlarındaki bu yaşam alanının sosyal tesisinde, açık havuz ile termal havuz aynı yerde konumlanarak, size her an sağlıklı bir yaşamın kapılarını açıyor.