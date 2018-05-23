Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!KAYDIR
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Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dönüşen kentlerinin başında geliyor Yalova… Sahip olduğu doğal kaynaklar, muhteşem konumu, denizi ve gelişen sosyal yaşamı ile tam anlamıyla bir cazibe merkezi konumunda… Yalova’nın yıldızının bu denli parlamasında, yapılan yatırımların da önemli bir payı var. Hem yaşamak hem de yatırım yapmak için her türlü imkanı barındıran Yalova’yı 6 adımda daha yakından keşfedin…
Son 5 yılın en çok değerlenen kenti!
Gayrimenkul sektöründeki gelişim artık İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerle sınırlı değil. Reidin Zingat.com’un yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de son beş yılda konutta metrekare fiyatları en çok artan iller listesinin zirvesinde Yalova yer alıyor. Araştırmaya göre, Yalova’da 2012 yılında bin 41 TL olan ortalama konut metrekare fiyatı yüzde 123 artarak 2017’de 2 bin 317 TL’ye ulaşmış durumda. Uzmanlar, bu hızlı yükselişin nedenini talebin çok olmasına karşın, Yalova’da üretilen konut miktarının sınırlı olmasına bağlıyor.
İstanbul’dan Deniz Yolu ile 1 Saat!
Son zamanlarda Yalova’ya artan ilginin arkasındaki nedenlerin başında konumu geliyor doğal olarak. İstanbul’dan Yalova’ya karayolu ile 2 saatte, deniz yolu ile 1 saatte ulaşmanız mümkün… Sadece İstanbul değil, Ankara, Bursa, Balıkesir gibi büyükşehirlerden birkaç saatte ulaşılabilecek bir konuma sahip. Yalova’da yaptığınız yatırımı dilediğiniz zaman gidip görmek, hatta şehrin karmaşasından bunaldıkça ve doğal hayatı özledikçe kaçıp sığınabileceğiniz kadar yakın mesafede…
Doğal yaşamın da merkezi…
Yalova’nın bir başka avantajı da çok değerli doğal kaynaklara ve doğal yaşam alanlarına sahip olması… Yatırımınızla birlikte bu alanlar, hayatınızın bir parçası haline geliyor… Gölet çevresine konumlanmış sosyal alanlar, gençler ve çocuklar için tasarlanmış aktivite alanları, güneşlenme terasları her ihtiyaca cevap verecek şekilde konumlanmış. Ayrıca, Dünya standartlarındaki bu yaşam alanının sosyal tesisinde, açık havuz ile termal havuz aynı yerde konumlanarak, size her an sağlıklı bir yaşamın kapılarını açıyor.
Bir şehrin sunduğu imkanlar tek noktada buluşuyor!
Yalova Projesi, 230 bin m² peyzaj alanı, 1200 m²’lik gölet ile doğa ile iç içe yaşam sunarken, kent hayatından da uzaklaştırmayan bir proje. Stresten, gürültüden uzak bir hayat sürerken, hayatın akışındaki tüm zorunlu ve sosyal ihtiyaçları sağlayan alanlar bu projede yer alıyor. Bu yeni turizm kentinde, termal suyun sağladığı imkanlarla oluşturulan ayrı bir sağlık merkezi de bulunuyor. Fizik tedavi, rehabilitasyon merkezi ve termal havuzların bulunacağı sağlık merkezinde, detox ile birlikte dünya literatüründe yer alan terapi ve tedaviler de uygulanacak.
Bu tam donanımlı kentin sakinleri, yenilenmek istediklerinde her imkanın sunulduğu sağlık merkezi ile yaşadıkları konutun aynı alan içerisinde olmasının konforunu yaşayacaklar.
Yeni bir turizm kenti…
Yalova sahip olduğu onca imkana rağmen hala hak ettiği seviyede bir turizm kenti olamamıştı. Ancak şimdi bu tablo da tamamen tersine dönüyor. Üstelik turizm hedefleri eskisinden çok daha büyük ve iddialı hedefler. Yapılan önemli yatırımlarla birlikte Yalova’nın, turistik amaçlı ziyaretçilerin odağı olacağı, geceleme sayıları yüksek, yazın deniz, kışın termal olmak üzere turizmin 4 mevsime yayıldığı bir kent olması hedefleniyor.
Dünya devlerinin gözü de Yalova’da…
Yalova’nın sadece ülkemizde değil, dünyada da marka değerinin artması, hatta marka bir kent olması yolunda da çok önemli adımlar atılıyor. Yalova projesindeki oteller için başta Hilton markası olmak üzere, dünya devleri ile görüşmeler devam ediyor. Dünya devlerinin de projeye dahil olmasıyla birlikte, Yalova’ya yapacağınız yatırımın ne kadar kazançlı bir yatırım olacağı daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Bir Projeden Destinasyon Markasına…
İstanbul Anadolu Yakası’nda, KentPlus projeleriyle Atasehir, Kadıköy, Kartal bölgelerindeki önemli gayrimenkul yatırımlarında, her zaman ilklerden olan ve yatırımcılarına büyük kazançlar sağlayan Emay İnşaat, KentPlus Yalova Wellness SPA & Resort projesiyle Yalova’da bir turizm kenti yaratıyor. KentPlus Yalova, Türkiye turizmine değer katmayı hedeflerken, Türkiye için de projeden destinasyon yaratma modeline ilk örnek olacak.
383 bin 500 metrekare alan üzerindeki projede yola, özgün bir destinasyon markası yaratma hedefiyle çıkıldı. 1001 konut, alışveriş merkezi, termal oteller, sağlık merkezi, sosyal alanlar ile hayatın tüm ihtiyaçlarını barındıran bir yaşam alanını doğanın içinde, deniz kenarında sunacak olan KentPlus Yalova projesinin içerisinde yer alacak 4 ve 5 yıldızlı 500 yatak kapasiteli, üç farklı termal otelin de dünya markası olması planlanıyor.
1+1,2+1, 3+1 daire ve 5+2 villa seçeneklerinden oluşan, geniş teras bahçelerine sahip, deniz ve doğa manzaralı, 60 farklı tipte konutun bulunduğu, 163 blok yer almakta.
Mimarisindeki insan odaklı tasarım anlayışı, doğal kaynakların verimli (termal su) kullanımı ve ilerici mühendislik yaklaşımlarıyla hayat bulan KentPlus YALOVA Wellness SPA Resort’da yaşamın, 2018 sonunda başlaması hedefleniyor.
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