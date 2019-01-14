Türkiye’nin 6 farklı gastronomi noktasından hemen keşfetmeniz gereken 12 lezzet durağı!KAYDIR
Yeme-içme sektörü, büyükşehirlerden başlayarak Anadolu’nun her bölgesine dalga dalga yayılıp büyüyen, standartlarını hep ileriye taşımayı bilmiş, oldukça hareketli bir sektör. Yaşadığımız coğrafyada, şef restoranlarından geleneksel lezzetlere; et lokantalarından Dünya mutfağına kadar çok geniş bir yemek kültürüne ve gastronomik çeşitliğe sahibiz. Bu zenginlik içerisinde neyi nerede yiyeceğimizi bilmek ise ayrı bir meziyet. İşte bu noktada, geçtiğimiz günlerde yeni sayısı yayınlanan İncili Gastonomi Rehberi, yeme-içme severlere yol gösterme konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor. İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan 6 farklı lokasyondan 12 seçkin lezzet durağını sizin için bir araya getirdik… Şimdiden afiyet olsun!
İSTANBUL
Mikla
Şef Restoranı. Bistro. Brasserie
ABD'de yaklaşık 8 yıl kadar şeflik yaptıktan sonra 1996'da İstanbul yeme-içme sahnesine dahil olan Mehmet Gürs, geçmişi geleceğe taşıyarak kendinden sonra açılan birçok restorana yol gösterici olan ‘Yeni Anadolu Mutfağı' konseptini başarıyla kurguladı. Lavaş, kuşboku fıstık humusu, tahin, gözleme, bolet mantarı, kuzukulağı, tuzlu yoğurt, balık yumurtası, arapkızı elma, Zile pekmezi, yabani lahana gibi menüdeki hemen her tabağın içindeki malzemelerle tam bir Anadolu lezzet turu yapıyorsunuz. Dekorasyonundaki estetik bütünlüğü, servis kalitesi ve İstanbul'un görkeminin hissedildiği Tarihi Yarımada, Marmara Denizi Boğaz manzarası da artıları arasında. Uluslararası standartlardaki benzeri restoranların kriterlerine sahip olan Mikla, dünya genelinde gastronomi alanında uzmanlaşmış 1000 üyenin seçtiği, 2018 The World's 50 Best Restaurants/ Dünyanın En İyi 50 Restoranı' listesinde de 44'üncü sırada yer alıyor.
Hünkar
Geleneksel Mutfak
Leziz yemekleri, dekorasyonundaki estetik bütünlüğü, sunum ve servisteki yetkinliği ile Hünkar, geleneksel Türk mutfağı sunan lüks bir esnaf lokantası. Anadolu mutfaklarının en leziz örneklerini uzun yıllardır müdavimlerine sunuyor. İlk olarak 1950 yılında Fatih'te açılan Hünkar'ın bugün ikinci nesil temsilcilerinden Feridun Ügümü, ilk günkü heyecan ve titizliğiyle Nişantaşı şubesinin başında bulunuyor. Yaratıcılık ve lezzet çıtası yüksek olan Hünkar her mevsim menüsüyle de başarılı. Izgara et ve balık, tencere yemekleri, zeytinyağlı çeşitleri ile başta irmik helvası olmak üzere Türk mutfağının demirbaş tatlıları Hünkar'ın menüsünü oluşturuyor. Restorana adını veren hünkar beğendisi şahane. Ayrıca Etiler'de de bir şubesi bulunuyor.
ANKARA
Trilye
Balık Lokantası
Çanakkale'de henüz altı yaşındayken anneannesiyle peynir tenekesine tuzlu sardalye bastığı, iskelede melanur tuttuğu günlerden bu yana balıkla ilişkisi devam eden emekli asker Süreyya Üzmez, 2002 yılında Ankara'nın lüks konseptte ilk balık lokantasını açtı. Üzmez, Türkiye'de kalamar, karides, ahtapot, sübye, midye, ıstakoz gibi deniz ürünleriyle yaratıcı yemekler yapan, balığı bilimsel yöntemlerle pişiren, sunum ve servisiyle fark yaratan öncü isimlerin başında geliyor. Aynı zamanda lakerda, çiroz gibi geleneksel balık işleme yöntemlerinde de, beğendili ahtapot, karidesli kabak çiçeği dolması gibi geleneksel mutfağı deniz ürünleriyle yorumlamada da çok başarılı.
Divan Saftanhan
Şef Restoranı. Bistro. Brasserie
Ankara'nın turistik rotalarından Ankara Kalesi ve Anadolu Medeniyetleri müzesinin hemen yanında bulunan tarihi Safranhan içinde yer alan Divan Brasserie, bu turistik rotada güzel bir Ankara manzarası eşliğinde yemek yeme olanağı sağlıyor. Menüsü dünya mutfaklarından seçilen yemeklerden oluşuyor.
İZMİR
Bizim Lokanta
Geleneksel Mutfak.
Kurulduğu tarih 1960 yılından beri önünde kuyrukların oluştuğu, müdavimlerinin ve enerjisinin hiç eksilmediği bir İzmir klasiği Bizim Lokanta.
Kemeraltı Çarşısı Kızlarağası Hanı tarafındaki mekanın favori yemekleri ise nohutlu işkembe, kaz ve ördek etli çorbası ile ciğer.
Deniz Restaurant
Balık Lokantası.
Konak'ta 1981 yılında açılan Deniz, İzmir'in simge balık restoranlarından biri. Şevket-i bostan ve ızgara kalamar spesiyalleri arasında yer alıyor.
İki ayrı salonu bulunan restoranın deniz manzarası büyüleyici. Rahat ve keyif veren bir oturma düzenine sahip olan restoranda müziğin seviyesi her zaman sohbetlere engel olmayan bir düzeyde.
BODRUM
Maça Kızı
Şef Restoranı. Bistro. Brasserie
Maça Kızı 41 yıldır anlayışını değiştirmeden yoluna devam ediyor. Konumu, doğayı bozmayan mimarisi, yalın dekorasyonu sunduğu sade lüks kadar şef Aret Sahakyan'ın başında olduğu restoranı ve mükemmel sıfatını hak eden yemekleriyle de fark yaratıyor. Maça kızı restoranında öğlen yemeklerinde Türk özellikle de Ege mutfağını yansıtan menü hazırlanır. Akşam menüsü ise yerel ve mevsiminde malzemelerle tam bir yaratıcı şef mutfağı örneğidir. Yeni menüde yer alan kavrulmuş fındıklı karnabahar çorbası, sarımsak kremalı mavi yengeç etli rigatoni, kereviz veloute sos ve trüf dilimleri eşliğinde sunulan kuzu göbeği mantar, keçi peynirli tortelini gibi yaratıcılık ve lezzetin harmanlandığı yemekler tam anlamıyla gastronomik deneyim yaşatıyor. Maça Kızı lezzet çıtası yüksek yemeklerinin yanı sıra sunum, servis kalitesiyle ve servis elemanlarının menüye hakimiyeti ile de dünya standartlarını tutturan bir anlayışa sahip.
Orfoz
Balık Lokantası.
Profesyonel iş yaşamına son verip eşi Güneş Hanım'la Saroz'a yerleşen Selçuk Bozçağa 1986 yılında açmış Orfoz'u. Bodrum'un hatta Türkiye'nin en başarılı deniz ürünleri restoranları arasında yer alan Orfoz, sadece Bodrum sularında çıkan deniz ürünlerini yemeklerinde kullanıyor. Sabahın erken saatlerinde denizden çıkarılan denizkestanesi, tarak, midye, ahtapot asla dondurulmadan gün içinde mutlaka yemek olarak hazırlanıp konuklara sunuluyor. Zeytinyağlarını kendi bahçelerinin zeytinlerini sıkıp üretiyorlar. Bodrum keçi peynirini ise bir yıl dinlendirdikten sonra mezelerinde kullanmayı tercih ediyorlar. Deniz salyangozu, domatesli salatası, ızgara ahtapotu Orfoz'un spesiyalleri arasında yer alıyor.
ÇEŞME
Horasan Balık
Balık Lokantası.
Renkli bir ortama sahip olan Çeşme çarşısında ara sokakta bulunan Horasan Balık, özenli servisiyle, sade dekorasyonuyla, küçük ve salaş bir balıkçı lokantası. Aile işletmesi olan mekanın spesiyali ise usulüne uygun pişirilen kalamar. Mezeleri günlük olarak hazırlanırken malzeme seçimleri ise yerel ve doğal tarım yapan üreticilerden.
İmren Lokantası
Geleneksel Mutfak.
İlk İmren Lokantası 1953 yılında şimdi bulunduğu yerin karşısında açılmış. 1960 yılında ise şu an bulunduğu yere geçmiş. Rumeli mutfağının en güzel yemekleri ve tatlıları burada her gün değişimli olarak hazırlanıyor. Sütlacı adeta bir efsane.
ALAÇATI
Yek Alaçatı
Meyhane.
Türkiye'nin yaratıcı şeflerinden biri olan Şef Kemal Demirasal Alaçatı'da Barbun adlı deneysel yemekler yapan restoranıyla yeme-içme dünyasına adım attı. Ardından yerel malzemeyle Ege mutfağını yorumlayan yemekler yaptı ve tadım menüleri sundu. Şimdi ise yoluna yine aynı yerde Alaçatı'ya tepeden bakan bir noktada, sunumlarını ve dekorasyonu yalınlaştırdığı yeni konsepti ‘Yek' olarak devam ediyor. Yerel ve mevsiminde malzeme kullanıyor, deniz ürünleri ve sebze ağırlıklı Ege mutfağını yorumluyor. Bir çok iyi şef gibi yarışı kendinle sürekli yeni denemeler yapmayı seviyor. Ortaya atıştırmalıkların öne çıktığı menüde keçi peynirli kabak çiçeği, mavi kuyruk karides, humus sucuk, şarap soslu midye, deniz ürünlü taze makarna gibi lezzet çıtası yüksek yemekler var.
Fava Alaçatı
Meyhane.
Eski bir Rum evinin avlusunda yer alan, meze ve deniz ürünleri ağırlıklı Fava, Ege'nin iki yakasının yemeklerini harmanlıyor menüsünde. Izgaralar başta olmak üzere balık ve deniz ürünlerini pişirmede başarılılar. Tahinli patlıcan, Girit kavurma, karidesli humus ve Ege otları tabağı Fava'nın spesiyalleri arasında yer alıyor.
İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ 2018-2019 RAFLARDA!