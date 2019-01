Türkiye’nin 6 farklı gastronomi noktasından hemen keşfetmeniz gereken 12 lezzet durağı!

Mikla

Şef Restoranı. Bistro. Brasserie

Lokasyon: İstanbul İnci sayısı: 5

ABD'de yaklaşık 8 yıl kadar şeflik yaptıktan sonra 1996'da İstanbul yeme-içme sahnesine dahil olan Mehmet Gürs, geçmişi geleceğe taşıyarak kendinden sonra açılan birçok restorana yol gösterici olan ‘Yeni Anadolu Mutfağı' konseptini başarıyla kurguladı. Lavaş, kuşboku fıstık humusu, tahin, gözleme, bolet mantarı, kuzukulağı, tuzlu yoğurt, balık yumurtası, arapkızı elma, Zile pekmezi, yabani lahana gibi menüdeki hemen her tabağın içindeki malzemelerle tam bir Anadolu lezzet turu yapıyorsunuz. Dekorasyonundaki estetik bütünlüğü, servis kalitesi ve İstanbul'un görkeminin hissedildiği Tarihi Yarımada, Marmara Denizi Boğaz manzarası da artıları arasında. Uluslararası standartlardaki benzeri restoranların kriterlerine sahip olan Mikla, dünya genelinde gastronomi alanında uzmanlaşmış 1000 üyenin seçtiği, 2018 The World's 50 Best Restaurants/ Dünyanın En İyi 50 Restoranı' listesinde de 44'üncü sırada yer alıyor.