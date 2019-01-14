Türkiye’nin 6 farklı gastronomi noktasından hemen keşfetmeniz gereken 12 lezzet durağı!

Yeme-içme sektörü, büyükşehirlerden başlayarak Anadolu’nun her bölgesine dalga dalga yayılıp büyüyen, standartlarını hep ileriye taşımayı bilmiş, oldukça hareketli bir sektör. Yaşadığımız coğrafyada, şef restoranlarından geleneksel lezzetlere; et lokantalarından Dünya mutfağına kadar çok geniş bir yemek kültürüne ve gastronomik çeşitliğe sahibiz. Bu zenginlik içerisinde neyi nerede yiyeceğimizi bilmek ise ayrı bir meziyet. İşte bu noktada, geçtiğimiz günlerde yeni sayısı yayınlanan İncili Gastonomi Rehberi, yeme-içme severlere yol gösterme konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor. İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan 6 farklı lokasyondan 12 seçkin lezzet durağını sizin için bir araya getirdik… Şimdiden afiyet olsun!