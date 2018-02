Hangi Cosplay’le fotoğraf çektirmek istersin?

Festivallerin olmazsa olmazlarından Cosplay karakterleri Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nde de yerlerini alacak. League of Legends’tan Overwatch’a, Heroes of the Storm’dan PlayerUnknown's Battlegrounds’a kadar pek çok fenomen oyunun Cosplay karakterleri festival alanında ziyaretçilerle birlikte olacak.