Adanın en iyisi kim olacak? En heyecanlı hayatta kalma oyunu… PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ya da bilinen adıyla PUBG! Türkiye’nin dört bir yanından en iyi oyuncular, amatör yetenekler, müthiş takımlar adanın en iyisi olmak için bütün hünerlerini sergileyecek. Turnuvaya başvurmak için hemen tıkla!