Türkiye nefesini tuttu...
Yapı Kredi Play E-Spor Arena Festivali’ni dört gözle beklemek için 7 sebep
katkılarıyla
Ve o gün geliyor… Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali, Hürriyet Spor Arena platformu öncülüğünde ve Yapı Kredi Play ana sponsorluğunda 10-11 Mart tarihleri arasında Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da oyun severlerle buluşuyor. Efsane oyunlar, en yeni teknolojiler, en ünlü oyuncular, Cosplay’ler, hediyeler, sürprizler… İşte bu müthiş hafta sonunun bir parçası olabilmek için sebepler!
Önce Sihirdarlar Vadisi’nde büyük heyecan!
İlk gün LoL fırtınası esecek! 2009’da hayatımıza girdiği günden beri hepimizin severek oynadığı tempolu, rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiren dünyanın en popüler çevrimiçi oyunu League Of Legends’ın en iyileri Sihirdarlar Vadisi’nin şampiyonu olabilmek için kıyasıya yarışacak.
Adanın en iyisi kim olacak?
En heyecanlı hayatta kalma oyunu… PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ya da bilinen adıyla PUBG! Türkiye’nin dört bir yanından en iyi oyuncular, amatör yetenekler, müthiş takımlar adanın en iyisi olmak için bütün hünerlerini sergileyecek.
Efsane jüri seçecek
Bu festivalde sadece muhteşem turnuvaları izlemeyeceksiniz. Teknosa Oyunun Büyükleri E-Spor Ödülleri ile yılın en iyilerinin ödüllendirildiği anlara da tanıklık edeceksiniz. Spor Arena jürisi ve sizlerin oylarıyla belirlenecek ödüller festivalde sahiplerini bulacak. Jüride kimler yok ki;
Bora Koçyiğit (Riot Games Türkiye Ülke Müdürü), Hakan Baş (BAUSuperMassive Takım Sahibi), Bünyamin Aydın (Space Soldiers Takım Sahibi), Koray Durkal (Spor Arena Espor Yazarı), Mehmet Arslan (Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü)
Hangi Cosplay’le fotoğraf çektirmek istersin?
Festivallerin olmazsa olmazlarından Cosplay karakterleri Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nde de yerlerini alacak. League of Legends’tan Overwatch’a, Heroes of the Storm’dan PlayerUnknown's Battlegrounds’a kadar pek çok fenomen oyunun Cosplay karakterleri festival alanında ziyaretçilerle birlikte olacak.
Hayranı olduğun oyuncular da orada!
Festivalde hayranı olduğunuz tüm oyuncular sizlerle beraber olacak. League of Legends Şampiyonluk Ligi ve Yükselme Ligi’nde hayranı olduğunuz takımlar, oyuncular, koçlar… Hepsi ama hepsi bu özel etkinlikte sizlerle iç içe olacak. Formalarınızı, kâğıt kalemlerinizi ve selfie çekmek için telefonlarınızı şimdiden hazırlayın.
İki günlük bu heyecan fırtınası sadece 20 lira!
Bu çok özel festivalde yer almak ve şanslı kişiler arasında olmak istiyorsanız yapmanız gereken sadece Biletix’e gitmek. İki gün sürecek festivalin tamamında yer almak ise 20 lira. Benim sadece tek günüm var diyorsanız ödeyeceğiniz ücret sadece 15 lira.
Şimdi hemen burayı tıklayın, biletler tükenmeden festivaldeki yerinizi alın!