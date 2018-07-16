Tercih yapacaklar dikkat! Üniversite seçerken mutlaka dikkat etmeniz gereken 7 kriter…

Kesintisiz ve öğrenim süresini aşan burs imkanı

Özellikle bir vakıf üniversitesi tercih edecek öğrenciler burs imkanlarını mutlaka ayrıntılı bir şekilde araştırmalıdır. Burs miktarı ve süre araştırılırken şu iki hususa özellikle dikkat edilmelidir:

* YÖK kapsamında verilen bursların öğrenim süresince verilmesi zorunludur. Fakat üniversitenin kendi verdiği bursların veya indirimlerin süresi, bursu veren üniversite tarafından belirlenir. Öğrencilerin öğrenim sürelerinin üzerine bir yıl daha burs veren Üniversiteleri tercih etmeleri kendi menfaatleri açısından önemlidir.

* Burs alan bir öğrencinin, yapacağı çift anadal veya yandal eğitimleri için bu bursların geçerli olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ayrıca bursuz üniversiteyi kazanan öğrencilerin de çift anadal veya yandal yaptıkları için ücret ödeyip ödemeyecekleri de araştırılmalıdır.