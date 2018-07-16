Tercih yapacaklar dikkat! Üniversite seçerken mutlaka dikkat etmeniz gereken 7 kriter…KAYDIR
Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte tüm aday öğrenciler için tercihlerin belirleneceği kritik süreç başladı. Üniversite ve bölüm tercihi, aynı zamanda meslek seçimini belirleyen önemli bir aşama. Seçeceğiniz üniversitenin sahip olduğu olanaklar ve sizi mesleğe hazırlarken ne tür ayrıcalıklar tanıdığı konusu, tercihinizi belirlerken dikkate almanız gereken en önemli konular. Buradan hareketle, başarılı bir tercih dönemi geçirmeniz için iyi bir üniversitede aramanız gereken önemli kriterleri sizin için bir araya getirdik.
Uygulamalı eğitimin önemi
Teorik dersler okuduğunuz bölüm ve mesleğiniz hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Ancak özellikle mezun olduktan sonra sizi mesleğinize ve sektöre hazırlayan sürecin altyapısı uygulamalı eğitimde atılır. Uygulamalı eğitimi, geniş olanaklarla en kapsamlı şekilde almak için seçtiğiniz üniversitenin bir araştırma üniversitesi olması önemlidir. Bunun yanında, üniversiteye ait laboratuvarların aktif olarak kullanılması ve üniversitenin size okul dışında da farklı uygulamalı eğitim seçenekleri sunuyor olması da dikkat etmeniz gereken diğer kriterler arasındadır. Özellikle öğrencilerin tercihlerinde sektör ile iç içe olan Üniversitelerin seçimi mesleğe aktif şekilde hazırlanma açısından çok önemlidir.
Okurken iş dünyası ile etkileşim imkânı
Uygulamalı eğitimin bir diğer olmazsa olmazı da sektörel deneyimdir. Çünkü, mesleğinizin bağlı bulunduğu sektörle ne kadar erken tanışırsanız, kariyer planlaması ve hedefler gibi geleceğinizi şekillendirecek konularda o kadar erken yol alma şansı elde edersiniz. Üniversiteniz size, iş birliği içinde olduğu şirketlerde ve anlaşmalı fabrikalarda eğitim hayatınız süresince ve sonrasında iş ve staj imkanları sunuyorsa, bu önemli ayrıcalığı mutlaka değerlendirmelisiniz.
Çağdaş ve deneyimli akademik kadro
Akademik eğitiminizi nasıl aldığınız kadar kimden aldığınız da önemlidir. Konusunda uzman, çağdaş eğitim metotlarını benimsemiş, yeterli deneyime sahip ve hem eğitimini aldığınız bölümün derslerinde hem de kişisel gelişiminizde size artı değerler sunan bir akademik kadro, eğitim hayatınız boyunca en büyük desteğiniz olacaktır. Akademik kadroları incelerken akademisyenlerin ulusal ve uluslararası başarılarının yanı sıra kendi AR-GE ve proje çalışmalarına hangi oranda öğrencilerini de dahil ettikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Modern, bilimsel, teknolojik altyapı
Eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesi de modern, bilimsel, teknolojik altyapı olanaklarını öğrencilerine sunmuş olmasıdır. Öğrencinin çağın gereklerine göre eğitim alması, sürekli yenilenen ve geliştirilen alt yapı olanakları ile mümkün olmaktadır. Ayrıca eğitimini üniversite kampüslerinin dışına örneğin Teknoparklara, farklı ARGE merkezlerine taşıyabilen ve öğrencilerine oralarda imkân sunabilen üniversiteler bir adım daha önde tercih edilmelidir.
Sosyal ve kültürel olanaklar
Öğrencilerin üniversite yaşamları sadece eğitim-öğretimden oluşmamalıdır. Üniversiteler öğrencilerine sosyal ve kültürel olanaklar sunarak onların yetişmelerine katkı sağlamalıdırlar. Üniversitelerin bu alanda neler yaptıkları, öğrencilere hangi imkanları sundukları mutlaka araştırılmalıdır.
Kesintisiz ve öğrenim süresini aşan burs imkanı
Özellikle bir vakıf üniversitesi tercih edecek öğrenciler burs imkanlarını mutlaka ayrıntılı bir şekilde araştırmalıdır. Burs miktarı ve süre araştırılırken şu iki hususa özellikle dikkat edilmelidir:
* YÖK kapsamında verilen bursların öğrenim süresince verilmesi zorunludur. Fakat üniversitenin kendi verdiği bursların veya indirimlerin süresi, bursu veren üniversite tarafından belirlenir. Öğrencilerin öğrenim sürelerinin üzerine bir yıl daha burs veren Üniversiteleri tercih etmeleri kendi menfaatleri açısından önemlidir.
* Burs alan bir öğrencinin, yapacağı çift anadal veya yandal eğitimleri için bu bursların geçerli olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ayrıca bursuz üniversiteyi kazanan öğrencilerin de çift anadal veya yandal yaptıkları için ücret ödeyip ödemeyecekleri de araştırılmalıdır.
Merkezi yerleşkeler, konforlu ve güvenli konukevi
Özellikle İstanbul koşullarında yerleşkelerin konumu ve ulaşılabilirliği büyük önem taşımaktadır. Örneğin, üniversite tercihi yaparken, aynı puana sahip iki üniversite arasında kaldığınızda, yerleşkelerin merkezi konumda olup olmaması sizin için belirleyici bir rol oynayabilir.
Toplu taşıma, özellikle de mMetro ile ulaşımın kolay olduğu yerleşkeler incelenmelidir. Ayrıca özellikle metropollerde, konaklamak için konforlu ve güvenli konuk evleri, hem kız hem de erkek öğrenciler için çok önemlidir. Bu konuda üniversitenin sunduğu imkanlar da detaylı olarak araştırılmalıdır.