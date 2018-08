Your browser does not support HTML5 video.

Peki bu pakette ne var? Mimic;

Mimic’i bavulunuza takarak, havaalanında valiziniz size yaklaşırken haberdar olabilir, kaybolma durumunda nerede olduğunu bilebilirsiniz.

Siz keyifle denize girerken ya da doğanın tadını çıkarırken plajdaki eşyalarınız Mimic’in alarm sistemiyle güvende olur.

Mimic’i çocuklarınız için de devreye sokabilirsiniz kalabalık yerlerde çocuğunuz gözden uzaklaştığında tedirgin olmanıza gerek yok, çocuğunuzun nerede olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Ücretsiz vize danışmanlığı;

Vize almak zaman zaman zorlu bir süreç olabilir ve desteğe ihtiyacınız olabilir. Fakat yalnız değilsiniz. Ücretsiz vize danışmanlığımız sayesinde vize almak için ekstradan para harcamak zorunda kalmazsınız. Seyahat sigortası;

Dediğimiz gibi seyahatte başınıza tatsız olaylar gelebilir önemli olan bu gibi senaryolarda durumla kolaylıkla başa çıkabilmek. Unico seyahat sigortasıyla sağlık sorunu ya da kaza yaşamanız durumunda desteğimiz her zaman yanınızda.