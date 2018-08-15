Tatilde başınıza gelebilecek 6 tatsız olayKAYDIR
Çoğumuz için yılın en önemli dönemi bu dönem. Bir yıl boyunca bir ya da iki hafta gönlümüzce dinlenebilmek, eğlenebilmek, gezebilmek için çalışıyoruz aslında bir bakıma… Ama bazen mükemmel geçmesi gereken tatilimiz bizden kaynaklanmayan sebeplerle tatsızlaşabiliyor da…
1) Vize başvurunuzun reddedilmesi
Henüz kapıdan dahi çıkmamışken başınıza gelebilecek en kötü ihtimal vizenizin reddedilmesi olabilir. Bu özellikle Schengen, İngiltere vizesi gibi alınması görece zor vizeler için söz konusu olabilecek bir durum. Pek çok farklı kritere göre verilen vizeler için ön bir araştırma yapmanız oldukça işinize yarayacaktır. Bu vizelere sınava çalışır gibi hazırlanmakta ve bir bilenden destek almakta fayda var.
2) Bavulunuzun kaybolması
Özellikle uzak mesafelerde hayatı kolaylaştıran bu eşyalar bazen başımıza dert de açabilir. Kabin boyutunda olmayan bavullarınızı mecburen teslim etmek durumundasınız. Bazen havaalanlarının meşhur kayan bantlarının önünde dakikalarca bekleseniz de bavulunuzun gelmemesi gibi bir ihtimal söz konusu olabiliyor. Bu durumda akla ilk gelen çalınma ihtimali olsa da bavulunuz başka bir uçağa yüklenmiş ya da uçağa bindiğiniz destinasyonda bırakılmış olabilir. Peki, böyle bir senaryoyla karşılaştığınızda ne yapmalısınız? Öncelikle sakinliğinizi koruyup havalimanı görevlilerinden yardım isteyebilir ve bavulunuzu bulmak için etrafı kolaçan edebilirsiniz. En önemlisi de cüzdan, telefon ya da para gibi sizi böyle bir durumda ihtiyacınız olacak başlıca eşyalarınızı sırt çantanızla birlikte yanınıza alabilirsiniz.
3) Eğlenmeye gittiğiniz plajda bir gözünüzün sürekli çantanızda olması
Seyahat denince genellikle aklımıza yaz tatilleri gelir ve bu tatillerimizi genellikle sahil bölgelerinde ve plajlarda denizin keyfine vararak geçirmeye çalışırız. Ancak yanımıza almak zorunda olduğumuz çantamız zaman zaman keyif kaçıran bir unsur haline gelebilir. Bir yandan denizin ve doğanın keyfini çıkarırken bir yandan sahilde bıraktığınız çantalarınızı gözetlemek durumunda kalabiliriz. Bu durumun zaman zaman kaybolma ve çalınma gibi tatsız olaylarla sonuçlanabilir.
4) Çocuklara gözkulak olmak
Özellikle güvenli ev ortamının dışında ya da kalabalık alanlarda anne ve babalar çoğu zaman çocuklarına göz kulak olma paniği içerisine girerler ve bulundukları yerden ya da geçirdikleri zamandan keyif alamazlar. En önemli sorunlardan biri ise çocukların çevrelerine duydukları merak ve ilgi sonuçu kolayca dikkat dağınıklığı yaşayıp uzaklaşabilmeleri olabilir.
5) Cüzdan kaybetmek
Çoğumuz için seyahat yemek, içmek ve yeni yerler görmek anlamına gelmekte. Bu durum aynı zamanda dolaylı yoldan para harcamakla eş değer. Yani cüzdanımızı 7/24 yanımızdan ayırmamamız gerekir. Özellikle yurtdışındaysak pasaportta cüzdanımızla birlikte yanımızda gelir. Fakat seyahatlerin mükemmel olması gibi bir garanti söz konusu değil ve cüzdanınızı gittiğiniz bir yerde unutabilir daha da kötü ihtimalle çaldırabilirsiniz.
6) Hasta olmak
Seyahatleri özellikle de uzun zamandır istediğimiz bir yere gidiyorsak dört gözle bekleriz. Fakat vücudumuzun içine girdiği değişik tempoya adapte olamayabilir ve hasta olabiliriz. Seyahatlerde özellikle başağrısı, mide bozuklukları ve güneş yanıkları ya da güneş çarpması yaygın görülen rahatsızlıklardan olabilir. Bu sebeple yediğiniz şeylere dikkat etmeli ve güneşin zararlı etkilerinden olabildiğince korunmaya çalışmalısınız.
Peki çözüm ne?
Seyahatler hepimiz için güzel deneyimler yaşamak istediğimiz zamanlardır. Bu sebeple bahsettiğimiz tüm bu problemler için önlem alarak seyahatimizden aldığımız keyfi maksimuma çıkarabiliriz. Üstelik ihtiyacınız olan tek şey Unico’nun Akıllı Seyahat Sigortası paketi.
Peki bu pakette ne var?
Mimic;
Mimic’i bavulunuza takarak, havaalanında valiziniz size yaklaşırken haberdar olabilir, kaybolma durumunda nerede olduğunu bilebilirsiniz.
Siz keyifle denize girerken ya da doğanın tadını çıkarırken plajdaki eşyalarınız Mimic’in alarm sistemiyle güvende olur.
Mimic’i çocuklarınız için de devreye sokabilirsiniz kalabalık yerlerde çocuğunuz gözden uzaklaştığında tedirgin olmanıza gerek yok, çocuğunuzun nerede olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz.
Ücretsiz vize danışmanlığı;
Vize almak zaman zaman zorlu bir süreç olabilir ve desteğe ihtiyacınız olabilir. Fakat yalnız değilsiniz. Ücretsiz vize danışmanlığımız sayesinde vize almak için ekstradan para harcamak zorunda kalmazsınız.
Seyahat sigortası;
Dediğimiz gibi seyahatte başınıza tatsız olaylar gelebilir önemli olan bu gibi senaryolarda durumla kolaylıkla başa çıkabilmek. Unico seyahat sigortasıyla sağlık sorunu ya da kaza yaşamanız durumunda desteğimiz her zaman yanınızda.