Eğer şehirlerin bir rengi olsaydı, İstanbul’un rengi kuşkusuz mavi olurdu… Böylesine güzel bir denizi, eşsiz bir boğazı, şehrin kucağına saklanmış gölleri ve tüm bu güzelliklerin bir hediye gibi sunulduğu o muhteşem manzarayı başka hangi şehirde bulabiliriz ki? O halde, hayatınızın merkezine maviyi alarak koyulmalısınız işe… O sahil şeridi, o göl kıyısı sadece uzaktan göz attığınız, yanında birkaç saat vakit geçirdiğiniz yer olmaktan çıkıp hayatınızın bir parçası haline gelmeli. Böyle bir manzaraya uyanmalısınız her sabah… Günün her anında size eşlik etmeli, ona her baktığınızda gündelik hayatın tüm yorgunluğunu geride bırakabilmelisiniz…