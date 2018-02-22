Florya Küçükçekmece sahil hattında yer alan Blue Lake’te şehir içinde tatil gibi bir yaşam başladı.

Blue Lake, görkemli tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran İstanbul’un Marmara Denizi sahil şeridinde, dünyanın sayılı lagün göllerinden biri olan Küçükçekmece Gölü’yle buluştuğu noktada yer alıyor. Göl kıyısı şeridi, parklar, yürüyüş parkurları, spor sahaları ve bisiklet yolları ile çevrili olan Blue Lake, yeşil ve maviyle iç içe, modern bir yaşam alanı sunuyor. Konumu itibarı ile Kanal İstanbul ve yeni havalimanı olmak üzere İstanbul’un mega projelerine yakınlığı nedeniyle Blue Lake, İstanbul’un değeri en süratle yükselen gelişim projesi.

Blue Lake’de kendiniz ve çocuklarınız için hayal ettiğiniz sanat kurslarına katılmaya ne dersiniz? Sizi deneyimli öğretmenlerle buluşturacağımız atölyelerimizde yaşama yepyeni bir bakış açısı, çocuklarınız için de yaşam boyu ilgilenecekleri bir hobi kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, performans merkezimizde ve sergi alanımızda gösteriler ve sanat sergileriyle keyifli anlar sizi bekliyor.

Kişiye özel ödeme koşullarıyla baharda taşının,tatil hiç bitmesin.

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