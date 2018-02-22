Kanal İstanbul'un denizle buluşma noktasında...
Tatil hayatını şehre taşımanın 5 mükemmel yolu!
katkılarıyla...
Şehrin karmaşası içinde sürekli ertelemek zorunda kaldığınız, size iyi gelecek ne varsa her şeyi küçük bir zaman dilimine sıkıştırmaktır tatil… Başka bir ifadeyle tatil, şehir hayatında yapamadıklarınızı yapmaktır… Peki bu manzarayı tersine çevirmenin ve tatilde elde ettiğiniz tüm ayrıcalıkları ve konforu şehir hayatına taşımanın bir yolu var mı? Türkiye’nin dev projelerden biri olan Kanal İstanbul’un Marmara Denizi ile buluşacağı noktada, tatil hayatını şehre taşımak isteyenler için yeni bir yaşam başlıyor... Gelin, böyle bir yaşam tarzının hayatınızda neleri değiştireceğine daha yakından bakalım...
Mavi ile daha iç içe bir hayat…
Eğer şehirlerin bir rengi olsaydı, İstanbul’un rengi kuşkusuz mavi olurdu… Böylesine güzel bir denizi, eşsiz bir boğazı, şehrin kucağına saklanmış gölleri ve tüm bu güzelliklerin bir hediye gibi sunulduğu o muhteşem manzarayı başka hangi şehirde bulabiliriz ki? O halde, hayatınızın merkezine maviyi alarak koyulmalısınız işe… O sahil şeridi, o göl kıyısı sadece uzaktan göz attığınız, yanında birkaç saat vakit geçirdiğiniz yer olmaktan çıkıp hayatınızın bir parçası haline gelmeli. Böyle bir manzaraya uyanmalısınız her sabah… Günün her anında size eşlik etmeli, ona her baktığınızda gündelik hayatın tüm yorgunluğunu geride bırakabilmelisiniz…
Birkaç adımda doğa ile kucaklaşın…
İstanbul’da en çok şikayet edilen konuların başında doğal çevreden her geçen gün biraz daha uzaklaşmak geliyor. Ya vakit darlığından ya da çevrenizde uygun bir ortam olmadığı için düzenli bir şekilde o çok yapmak istediğiniz doğa yürüyüşlerini, sportif aktiviteleri, sağlıklı bir yaşam için bedeninizi çalıştırıp ruhunuzu dinlendirebileceğiniz her türlü faaliyeti ertelemek zorunda kalıyorsunuz. Oysa ki, sanılanın aksine İstanbul, kendi içinde çok değerli doğal güzelliklere sahip bir şehir. Marmara Denizi’nin sahil şeridi ve dünyanın sayılı lagün göllerinden biri olan Küçükçekmece Gölü şehrin tam kalbinde yer alıyor. Bu doğal zenginlik, hak ettiği yatırım yapılarak parklar, yürüyüş parkurları, spor sahaları ve bisiklet yolları ile bir araya geldiğinde hem size doğal bir ortamda yaşamanın ayrıcalığını hem de sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyduğunuz her türlü sportif aktiviteyi yeşil ve maviyle iç içe yapma fırsatını bir arada sunuyor.
Eviniz otel konforunda olsun…
Tatil gibi bir hayat yaşamanın bir yolu da tabii ki içinde yaşayacağınız evde otel konforuna sahip olmaktan geçiyor. Evinizin mimarisi, yerleşimi, güvenliği, kullanılan malzemeler, akıllı sistemler, yaşam alanları; evin birkaç adım dışında sahip olduğunuz doğal güzellikler ve ayrıcalıkları evinizin içine de yansıtacak kalitede olmalı. O konfor hem evinize hem de tüm hayatınıza nüfuz etmeli ve size yaşam enerjisi vermeli…
Ulaşımı bir sorun olmaktan çıkarın…
Trafik, şehir hayatında insanı en çok yoran, hem zamanını hem de enerjisini tüketen bir gerçek… Ne kadar ayrıcalıklı bir hayatınız olursa olsun, eğer şehrin dışında, ulaşım alternatiflerinin uzağında yaşıyorsanız tüm vaktiniz yollarda geçtiği için sahip olduklarınızın ayrıcalığını yaşamaya zamanınız kalmıyor… Ulaşımı bir sorun olmaktan çıkarmanın yolu, hayatınızı şehrin can damarının attığı, bütün ulaşım seçeneklerinin yanı başınızda olduğu bir lokasyonda kurmaktan geçiyor. Unutmayın ki, eğer hayatınızdan trafiği çıkartırsanız, daha fazla sosyal yaşama, daha fazla spora, daha fazla etkinliğe yer açmak için ihtiyacınız olan zamanı kazanmış olursunuz.
Sosyal hayatınızı canlandırın!
Tatil, şehir hayatının unutturduklarınızı hatırlatır size… Bu yüzden orada kurulan dostluklar, birlikte yapılan aktiviteler, keyifle katıldığınız sanatsal etkinlikler hep akılda kalır. Bu yaşam tarzı, size hayat enerjisi ve özgüven aşılar. Çünkü sosyalleşmek, sanatla, sporla iç içe yaşamak her insanın en doğal hakkıdır… İşte tatil hayatını şehre taşımak, biraz da bu sosyalliği şehir hayatı ile buluşturmakla mümkün olur. Çocuklarınızla birlikte katılabileceğiniz sanatsal faaliyetler ve atölye çalışmalarıyla yeni hobiler kazanmak, sergiler gezmek, farklı spor dallarına yönelmek, mavi ve yeşilin ortasında doğa yürüyüşlerine çıkmak, dostlarınızla daha sık buluşup size özel mekanlarda uzun sohbetlere dalmak… Tüm bunlara aynı anda ve hemen yanı başınızda sahip olabilmek sadece tatili şehre taşımak değil, hiç bitmeyen bir tatil gibi bambaşka bir yaşam tarzına sahip olabilmektir aslında…
ŞEHİR İÇİNDE TATİL YAŞAMI BLUE LAKE’TE!
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Florya Küçükçekmece sahil hattında yer alan Blue Lake’te şehir içinde tatil gibi bir yaşam başladı.
Blue Lake, görkemli tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran İstanbul’un Marmara Denizi sahil şeridinde, dünyanın sayılı lagün göllerinden biri olan Küçükçekmece Gölü’yle buluştuğu noktada yer alıyor. Göl kıyısı şeridi, parklar, yürüyüş parkurları, spor sahaları ve bisiklet yolları ile çevrili olan Blue Lake, yeşil ve maviyle iç içe, modern bir yaşam alanı sunuyor. Konumu itibarı ile Kanal İstanbul ve yeni havalimanı olmak üzere İstanbul’un mega projelerine yakınlığı nedeniyle Blue Lake, İstanbul’un değeri en süratle yükselen gelişim projesi.
Blue Lake’de kendiniz ve çocuklarınız için hayal ettiğiniz sanat kurslarına katılmaya ne dersiniz? Sizi deneyimli öğretmenlerle buluşturacağımız atölyelerimizde yaşama yepyeni bir bakış açısı, çocuklarınız için de yaşam boyu ilgilenecekleri bir hobi kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, performans merkezimizde ve sergi alanımızda gösteriler ve sanat sergileriyle keyifli anlar sizi bekliyor.
Kişiye özel ödeme koşullarıyla baharda taşının,tatil hiç bitmesin.
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