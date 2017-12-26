Taj Express ile Bollywood’un büyülü dünyasına bir yolculuğa hazır mısınız?KAYDIR
İstanbul’da 6 gün boyunca Bollywood rüzgarları esecek. Zorlu PSM önümüzdeki ay dünyanın en renkli, en hareketli ve en ilginç müzikallerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesinde sahnelenen ve her performansın ardından adından övgüyle söz edilen Taj Express müzikali, 23-28 Ocak tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Peki bu muhteşem dans ve müzik şöleninde sizi neler bekliyor?
Mumbai'den başlayan yolculuk...
Taj Express akıllara kazınan şovları, göz kamaştıran dansları ve ikonik Hindistan şarkılarıyla müzikal performanslarına ilk olarak Mumbai’de başladı. Prodüksiyonu Hindistan’ın başlıca eğlence şirketi olan Merchant ailesi üstlendi. Yönetmenliğini Bollywood’un ünlü ismi Shruti Mechant yaparken, genç yaşıyla dikkat çıkan koreograf Vaibhavi de oyunun baş döndüren koreografisine imza attı.
Tüm dünyayı dolaşıyor...
Vaibhavi çalışmaları dolayısıyla Uluslararası Koreografi Ödülü, IIFA ve Amerikan Koreografi Ödülleri gibi birçok ödüle layık görüldü. Bollywood kültürünü ve geleneklerini; kostümler, canlı müzik ve rengarenk performanslarıyla dünyaya yayan ekip, birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da sahne aldı.
Bollywood’un en ünlü koreografları, klasik Hint kültürü ile çağdaş koreografiyi birleştirerek, birbirinden yetenekli dansçıların da yardımıyla ortaya çok özel bir performans çıkarıyor. Gösteriye, Akademi Ödüllü A.R. Rahman’ın unutulmaz parçaları eşlik ediyor.
Slumdog Millionaire film müziklerinin yaratıcısı A.R. Rahman’ın müzikleriyle...
Sahnede canlı olan çalınan, söylenen veya müziğiyle dans edilen birçok şarkıda Oscar ödüllü besteci A.R. Rahman imzası var. Rahman, Slumdog Millionaire için hazırladığı soundtrack ile 2 Oscar’ın yanı sıra, Golden Globe ve Bafta gibi prestijli birçok ödülün de sahibi oldu.
Her şovda 2000 göz alıcı kostüm...
Taj Express'in her oyununda hepsi renkli, ışıltılı veya tüllü, hareketli toplam 2000 adet kostüm kullanılıyor. Bu prodüksiyon modern ve klasik Hindistan sentezine hizmet ediyor. Modern Hindistan müziği ile klasik dansın birleşimi gibi...
Göz alıcı, görkemli, sürprizlerle dolu...
Taj Express, Bollywood’un en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş tüm özelliklerini sahneye taşıyıp müzikal bir performansla sunarak izleyiciye bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Müzikal; meşhur bir Bollywood aktristi Kareena ile sokaktaki gençleri klasik dans ile kötülüklerden uzak tutmayı amaçlayan Ajun’un imkansız aşkını; klasik Bollywood tarzından uzaklaşmadan fakat göz alıcı, görkemli ve sürprizlerle dolu bir şovla sunuyor.
Bollywood'un tüm sırları sahnede...
Taj Express Bollywood film endüstrisinin sırlarını ve sihirlerini sahneliyor. Dansçılarından oyuncularına, prodüksiyondan kostüm ve makyajına kadar sahnedeki her şeyiyle heyecan verici görünüyor. Global bir başarıya imza atan müzikalin sahne üzerindeki kadar sahne arkası ve alt yapısı da taktiri hak ediyor.
Tutkunun ve dehanın dansı...
Taj Express bir dönem çok popüler olan Delhi - Agra arası sefer yapan trenin adı. 1964 yılında çalışmaya başlayan ve 1986’ya kadar seferine devam eden Taj Express özellikle ülkeye gelen yabancı turistler tarafından çok yoğun olarak kullanılıyordu. Taj Express bir insanın tutkusu ve başka bir insanın dehasını anlatıyor. Bir Bollywood filmi için müzikleri besteleme görevi verilen genç besteci Shankar izleyiciyi kendi müzik stüdyosuna davet ediyor, müzisyenlerle tanıştırıyor ve müzik yapmanın zorluklarını gösteriyor. Başarıya ulaşmanın yolunu ise idolü A.R. Rahman’ın ayak izlerini takip etmekle buluyor.
Sıra dışı bir aşk hikayesi...
Müzikalde bahsi geçen film ise güzel bir aktrist olan Kareena ve bir sokak kahramanı olan Arjun’un hikayesi etrafında şekilleniyor. Arjun, gençleri sokaklardan kurtarıp, onlara klasik dans eğitimi vermektedir. Kareena ise özgürlüğünün peşinde genç bir sanatçıdır. Arjun Kareena’ya aydınlığı bulmak için takip etmesi gereken yolu gösterir. Ve bu yolda Kareena dans, şiir ve meditasyonun özünü ve gerçek sevgiyi yeniden keşfetmelidir. Bu keşif için Bollywood'u ve bildiği dünyayı geride bırakıp, Taj Express'e biner.
TAJ EXPRESS MÜZİKALİ,
23-28 OCAK TARİHLERİ ARASINDA ZORLU PSM’DE...