Taj Express ile Bollywood’un büyülü dünyasına bir yolculuğa hazır mısınız?

Tüm dünyayı dolaşıyor...

Vaibhavi çalışmaları dolayısıyla Uluslararası Koreografi Ödülü, IIFA ve Amerikan Koreografi Ödülleri gibi birçok ödüle layık görüldü. Bollywood kültürünü ve geleneklerini; kostümler, canlı müzik ve rengarenk performanslarıyla dünyaya yayan ekip, birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da sahne aldı.

Bollywood’un en ünlü koreografları, klasik Hint kültürü ile çağdaş koreografiyi birleştirerek, birbirinden yetenekli dansçıların da yardımıyla ortaya çok özel bir performans çıkarıyor. Gösteriye, Akademi Ödüllü A.R. Rahman’ın unutulmaz parçaları eşlik ediyor.