Sürüş tutkunlarının futboldan öğrendiği 5 altın kural!

Sürüş tutkusu, futbol tutkusuna benzer… Bir sürücü, tıpkı bir futbolcu gibi sürekli hareket halinde olmayı sever. Riskleri önceden sezer, gerekli önlemleri önceden alır. Zaman zaman engellerle karşılaşsa da önünde boş bir alan yakaladığında hızla hedefine ulaşmak ister… İşte futbol tutkusunun sürücülere öğrettiği ders niteliğindeki 5 altın kural…
Kontrolü kaybetme!
Futbolda bilindik bir kuraldır: Kontrol sende olduğu sürece oyunun hakimiyeti de sende olur. İşte bu kural yollarda da geçerlidir. Sürüş keyfinin yol boyunca kesintisiz bir şekilde devam etmesi için bir sürücü kontrolü asla elden bırakmamalı, çevresel şartlardan etkilenmemelidir.
Dengeli ol!
Denge futbolda belirleyici bir unsurdur. Dengesini iyi koruyan bir futbolcu darbelerden etkilenmez ve mücadeleden kazançlı çıkar. Araç kullanırken daha iyi yol tutuş ve direksiyon hakimiyeti içinse denge bir sürücünün olmazsa olmazıdır.
Defansif sür!
Defansif sürüş tanımı, adı üzerinde futboldaki gibi karşıdan gelecek ataklara karşı tedbir almak ve onlardan kaçabilmek anlamında kullanılıyor. Trafikte bunun karşılığı ise risklerin önceden algılanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Dikkatli bir sürücü, hava, yol ve trafik şartlarının sürüşteki etkilerini hesaplamalı ve beklenmeyen durumlara karşı savunmayı öğrenmeli...
Sezgilerini güçlendir!
Futbolda da trafikte de gerekli tüm önlemleri alsanız dahi bazen önceden hesaplayamayacağınız sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İşte bu tür durumlarda sezgiler devreye girer. Eğer sezgileriniz güçlüyse ve aracınızı iyi tanıyorsanız, sürprizler karşısında kısa bir süre içinde durumu kontrol altına alabilirsiniz.
Kendine güven!
Güven duygusu bir futbolcunun da bir sürücünün de her zaman içinde olması gereken bir duygudur. Futbolcunun takımına güvenmesi kendine olan güvenini de arttıracağı gibi bir sürücü de aynı şekilde öncelikle aracına güvenmelidir. Aracına ve kendine güvenen bir sürücüyü yolda hiçbir engel durduramaz.
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