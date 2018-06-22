Sürüş tutkunlarının futboldan öğrendiği 5 altın kural!

UEFA Avrupa Ligi, Real Madrid, BV Borussia Dortmund başta olmak üzere daha bir çok önemli uluslararası spor ve motor sporları etkinliğinin hali hazırda resmi ortağı ve sponsoru olan Hankook, başarılı inovasyon sayesinde hem futbol tutkunlarını hem de sürüş tutkunlarını aynı anda mutlu ediyor!



Performans ve güvenlikte mükemmel denge



Hankook, gelişmiş özellikleriyle binek araçların performansına güç katan yaz lastiği Ventus Prime 3 ile aracınızın performansı ve güvenliği arasında mükemmel bir denge kuruyor!



Ventus Prime 3’ü yakından keşfedin;



Yenilikçi kauçuk karışımı: Geliştirilmiş kuru ve ıslak zeminde çekiş gücü, optimum yuvarlanma direnci

Ek yeri olmayan, güçlendirilmiş çelik kuşak: Sağlam lastik sırtı

Geniş çelik kuşak katmanı: Daha iyi kuru ve ıslak zeminde yol tutuş

Sağlam iskelet yapısı: Güçlendirilmiş yanak sağlamlığı ve dayanıklılık

Güçlendirilmiş topuk yapısı: Daha iyi yol tutuş ve direksiyon hakimiyeti

Güçlendirilmiş tek parça topuk teli: Geliştirilmiş sağlamlık ve kolay montaj

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